♡برنامجي♡ في رمضان "دعاء الجنات"

♡بالمحبة ألقاكم أخواتي..



اللهم بلغنا رمضان جميعا ، وأعنا على صيامه وقيامه :



إليكن برنامجي وأتمنى أن ينال إع جابكن :

في الصباح:



لا أنهض باكرا حكم أني لا أنام في الليل أبدا ، هذه عادة جرت علي لأني لا أجد وقتا للنوم ، وكم حاولت في السنين الماضية تغيير العادة ولكن لم أقدر.



♡بعدما أستيقظ أبدأ بال أعمال المنزلية الخفيفة مثل ترتيب الغرف وغسل بعض الأواني المتبقية ومسح الأرض



♡أصلي الضحى 4ركعات وبعدها أقرأ في المصحف حتى يؤذن الظعر ثم أصلي



♡أشاهد التلفاز بعدها أو أقرأ كتابا ما أو أتصفح الانترنت ""اللمة "" خاصة



♡أقوم بعدها أي حوالي ساعة قبل العصر أحضر "التحلية " التي ستكون في السهرة ويجب أن تقدم من بعد باردة وأحضر الفلان أيضا ، لأن بعد العصر لا يكون لي وقت أبدا



♡أصلي العصر وأقرأ الأذكار وأذهب للممطبخ مباشرة لتحضير وجبة الإفطار..

بعد تحضير الإفطار يجب أن يكون لي وقت لتلاوة القرآن وللراحة قليلا قبل الآذان

♡عندما يؤذن المغرب نفطر بالماء أو التمر أو الزلابية ثم أصلي المغرب وأفطر ، بعد الفطور مباشرة أغسل الأواني لكي أتفرغ للعبادة من بعد.



♡أصلي العشاء وماتيسر لي من ركعات أخرى ، ثم أسهر قليلا مع العائلة ، بعد ذهابهم للنوم أتفرغ للصلاة وتلاوة القرآن



♡أحضر السحور وأسحر مع العائلة ثم أتكأ قليلا أستغفر منتظرة أذان الفجر



♡أصلي بعدها الفجر ثم أنااااااااام حتى الصباح



***هذا كان قبل زواجي وهذه المرة سأصومه مع زوجي وأهله لا أعرف هل ستغير البرنامج أم لا



-أتمنى أن ينال اعجابكم في انتظار بقية الأخوات.​