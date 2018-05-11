♡برنامجي♡ في رمضان "دعاء الجنات"

دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
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الإعجابات
7,766
النقاط
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الجنس
أنثى
#1



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♡بالمحبة ألقاكم أخواتي..

اللهم بلغنا رمضان جميعا ، وأعنا على صيامه وقيامه :

إليكن برنامجي وأتمنى أن ينال إعجابكن :
في الصباح:

لا أنهض باكرا حكم أني لا أنام في الليل أبدا ، هذه عادة جرت علي لأني لا أجد وقتا للنوم ، وكم حاولت في السنين الماضية تغيير العادة ولكن لم أقدر.

♡بعدما أستيقظ أبدأ بال أعمال المنزلية الخفيفة مثل ترتيب الغرف وغسل بعض الأواني المتبقية ومسح الأرض

♡أصلي الضحى 4ركعات وبعدها أقرأ في المصحف حتى يؤذن الظعر ثم أصلي

♡أشاهد التلفاز بعدها أو أقرأ كتابا ما أو أتصفح الانترنت ""اللمة "" خاصة

♡أقوم بعدها أي حوالي ساعة قبل العصر أحضر "التحلية " التي ستكون في السهرة ويجب أن تقدم من بعد باردة وأحضر الفلان أيضا ، لأن بعد العصر لا يكون لي وقت أبدا

♡أصلي العصر وأقرأ الأذكار وأذهب للممطبخ مباشرة لتحضير وجبة الإفطار..
بعد تحضير الإفطار يجب أن يكون لي وقت لتلاوة القرآن وللراحة قليلا قبل الآذان
♡عندما يؤذن المغرب نفطر بالماء أو التمر أو الزلابية ثم أصلي المغرب وأفطر ، بعد الفطور مباشرة أغسل الأواني لكي أتفرغ للعبادة من بعد.

♡أصلي العشاء وماتيسر لي من ركعات أخرى ، ثم أسهر قليلا مع العائلة ، بعد ذهابهم للنوم أتفرغ للصلاة وتلاوة القرآن

♡أحضر السحور وأسحر مع العائلة ثم أتكأ قليلا أستغفر منتظرة أذان الفجر

♡أصلي بعدها الفجر ثم أنااااااااام حتى الصباح

***هذا كان قبل زواجي وهذه المرة سأصومه مع زوجي وأهله لا أعرف هل ستغير البرنامج أم لا

-أتمنى أن ينال اعجابكم في انتظار بقية الأخوات.​
 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,488
الإعجابات
5,877
النقاط
71
الإقامة
واقع كأنه حلم
الجنس
أنثى
#2
قال دعاء الجنات:

♡بالمحبة ألقاكم أخواتي..

اللهم بلغنا رمضان جميعا ، وأعنا على صيامه وقيامه :

إليكن برنامجي وأتمنى أن ينال إعجابكن :
في الصباح:

لا أنهض باكرا حكم أني لا أنام في الليل أبدا ، هذه عادة جرت علي لأني لا أجد وقتا للنوم ، وكم حاولت في السنين الماضية تغيير العادة ولكن لم أقدر.

♡بعدما أستيقظ أبدأ بال أعمال المنزلية الخفيفة مثل ترتيب الغرف وغسل بعض الأواني المتبقية ومسح الأرض

♡أصلي الضحى 4ركعات وبعدها أقرأ في المصحف حتى يؤذن الظعر ثم أصلي

♡أشاهد التلفاز بعدها أو أقرأ كتابا ما أو أتصفح الانترنت ""اللمة "" خاصة

♡أقوم بعدها أي حوالي ساعة قبل العصر أحضر "التحلية " التي ستكون في السهرة ويجب أن تقدم من بعد باردة وأحضر الفلان أيضا ، لأن بعد العصر لا يكون لي وقت أبدا

♡أصلي العصر وأقرأ الأذكار وأذهب للممطبخ مباشرة لتحضير وجبة الإفطار..
بعد تحضير الإفطار يجب أن يكون لي وقت لتلاوة القرآن وللراحة قليلا قبل الآذان
♡عندما يؤذن المغرب نفطر بالماء أو التمر أو الزلابية ثم أصلي المغرب وأفطر ، بعد الفطور مباشرة أغسل الأواني لكي أتفرغ للعبادة من بعد.

♡أصلي العشاء وماتيسر لي من ركعات أخرى ، ثم أسهر قليلا مع العائلة ، بعد ذهابهم للنوم أتفرغ للصلاة وتلاوة القرآن

♡أحضر السحور وأسحر مع العائلة ثم أتكأ قليلا أستغفر منتظرة أذان الفجر

♡أصلي بعدها الفجر ثم أنااااااااام حتى الصباح

***هذا كان قبل زواجي وهذه المرة سأصومه مع زوجي وأهله لا أعرف هل ستغير البرنامج أم لا

-أتمنى أن ينال اعجابكم في انتظار بقية الأخوات.​
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سلاااااام
ماشاء برنامجك رائع تبارك الرحمن
مثل ماقلت سابقا يشبه برنامجي كثيرا ههه
ان شاء ربي يسعدك أنت وزوجك وتصومو رمضان بصحة وعافية ويؤلف الله بين قلوبكم يااارب
 
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