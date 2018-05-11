♡برنامجي♡ في رمضان "دعاء الجنات"

دعاء الجنات
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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♡بالمحبة ألقاكم أخواتي..
اللهم بلغنا رمضان جميعا ، وأعنا على صيامه وقيامه :
إليكن برنامجي وأتمنى أن ينال إعجابكن :
في الصباح:
لا أنهض باكرا حكم أني لا أنام في الليل أبدا ، هذه عادة جرت علي لأني لا أجد وقتا للنوم ، وكم حاولت في السنين الماضية تغيير العادة ولكن لم أقدر.
♡بعدما أستيقظ أبدأ بال أعمال المنزلية الخفيفة مثل ترتيب الغرف وغسل بعض الأواني المتبقية ومسح الأرض
♡أصلي الضحى 4ركعات وبعدها أقرأ في المصحف حتى يؤذن الظعر ثم أصلي
♡أشاهد التلفاز بعدها أو أقرأ كتابا ما أو أتصفح الانترنت ""اللمة "" خاصة
♡أقوم بعدها أي حوالي ساعة قبل العصر أحضر "التحلية " التي ستكون في السهرة ويجب أن تقدم من بعد باردة وأحضر الفلان أيضا ، لأن بعد العصر لا يكون لي وقت أبدا
♡أصلي العصر وأقرأ الأذكار وأذهب للممطبخ مباشرة لتحضير وجبة الإفطار..
بعد تحضير الإفطار يجب أن يكون لي وقت لتلاوة القرآن وللراحة قليلا قبل الآذان
♡عندما يؤذن المغرب نفطر بالماء أو التمر أو الزلابية ثم أصلي المغرب وأفطر ، بعد الفطور مباشرة أغسل الأواني لكي أتفرغ للعبادة من بعد.
♡أصلي العشاء وماتيسر لي من ركعات أخرى ، ثم أسهر قليلا مع العائلة ، بعد ذهابهم للنوم أتفرغ للصلاة وتلاوة القرآن
♡أحضر السحور وأسحر مع العائلة ثم أتكأ قليلا أستغفر منتظرة أذان الفجر
♡أصلي بعدها الفجر ثم أنااااااااام حتى الصباح
***هذا كان قبل زواجي وهذه المرة سأصومه مع زوجي وأهله لا أعرف هل ستغير البرنامج أم لا
-أتمنى أن ينال اعجابكم في انتظار بقية الأخوات.
اللهم بلغنا رمضان جميعا ، وأعنا على صيامه وقيامه :
إليكن برنامجي وأتمنى أن ينال إعجابكن :
في الصباح:
لا أنهض باكرا حكم أني لا أنام في الليل أبدا ، هذه عادة جرت علي لأني لا أجد وقتا للنوم ، وكم حاولت في السنين الماضية تغيير العادة ولكن لم أقدر.
♡بعدما أستيقظ أبدأ بال أعمال المنزلية الخفيفة مثل ترتيب الغرف وغسل بعض الأواني المتبقية ومسح الأرض
♡أصلي الضحى 4ركعات وبعدها أقرأ في المصحف حتى يؤذن الظعر ثم أصلي
♡أشاهد التلفاز بعدها أو أقرأ كتابا ما أو أتصفح الانترنت ""اللمة "" خاصة
♡أقوم بعدها أي حوالي ساعة قبل العصر أحضر "التحلية " التي ستكون في السهرة ويجب أن تقدم من بعد باردة وأحضر الفلان أيضا ، لأن بعد العصر لا يكون لي وقت أبدا
♡أصلي العصر وأقرأ الأذكار وأذهب للممطبخ مباشرة لتحضير وجبة الإفطار..
بعد تحضير الإفطار يجب أن يكون لي وقت لتلاوة القرآن وللراحة قليلا قبل الآذان
♡عندما يؤذن المغرب نفطر بالماء أو التمر أو الزلابية ثم أصلي المغرب وأفطر ، بعد الفطور مباشرة أغسل الأواني لكي أتفرغ للعبادة من بعد.
♡أصلي العشاء وماتيسر لي من ركعات أخرى ، ثم أسهر قليلا مع العائلة ، بعد ذهابهم للنوم أتفرغ للصلاة وتلاوة القرآن
♡أحضر السحور وأسحر مع العائلة ثم أتكأ قليلا أستغفر منتظرة أذان الفجر
♡أصلي بعدها الفجر ثم أنااااااااام حتى الصباح
***هذا كان قبل زواجي وهذه المرة سأصومه مع زوجي وأهله لا أعرف هل ستغير البرنامج أم لا
-أتمنى أن ينال اعجابكم في انتظار بقية الأخوات.