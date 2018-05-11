روعة البلاغــــــة ؛

-ما الفرق بين "السِبْط" و "الحَفِيد" ؟!

السبط : هو ابن البنت ، لذلك الحسن والحسين رضي الله عنهما سبطا رسول الله-

الحفيد : هو ابن الإبن ..

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▫{ إنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً }

_ما الفرق بين "المُخْتَال" و "الفَخُور" ؟!

المختال : في هيئتـه

الفخـور : في قولـه



_ما الفرق بين " الغدوة" و "الروحة" و "الدلجة" ؟!

الغدوة : أول النهار

الروحة : آخر النهار

الدلجة : آخر الليل

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_ما الفرق بين "جَنازة" بالفتح و "جِنازة" بالكسر ؟؟!!

جَنازة : بالفتح إسم للميّت

جِنازة : بالكسر إسم للنعش الذي يُحمل عليه الميت

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_قال تعالى : { أحل لكم صيدُ البحر وطعامه }

_فما المقصود بـ "الصيد" و "الطعام" ؟!



صيـده : ما أُخِذَ حيـاً

طعامه : ما أُخِذَ ميتاً

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▫قال تعالى : { ومَا يُكَذِّبُ بِهِ إلا كُلُّ مُعْتَدٍ أثِيم }

_فما الفرق بين "المعتد" و "الأثيم" ؟!

المعتد : في أفعاله

الأثيـم : في أقواله وفي كسبه

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▫قال تعالى : {ويلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لمُزَةٍ }

_فما هو الهمز واللمز ؟؟!!

الهمز : بالفعل ، كأن يعبس بوجهه

اللمز : باللسان

_ما الفرق بين "الصنم" و "الوثن" ؟

الصنم : ما جعل على صورة إنسان يعبد من دون الله

الوثن : ما عبد من دون الله على أي وجه كان

فـ الوثن أعمّ من الصنم .

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_ما الفرق بين المغفرة والرحمة اذا اقترنتا ببعض؟.

المغفرة:لما مضى من الذنوب

الرحمة:السلامة من الذنوب في المستقبل.

_ما الفرق بين "أعوذ" و "ألوذ" ؟!

العياذ :اللجوء الي الله للفرار من الشر

اللياذ:اللجوء الى الله لطلب الخير.

قال الشاعر:

يا من ألوذ به فيما اؤمله**ومن أعوذ به مما أحاذره...

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_ما الفرق بين كلمتى ( الحية ) و( الثعبان) ..

الحية تطلق على الصغير ...بينما يطلق الثعبان على الكبير المخيف..

_مالفرق بين كلمة (الأبوين ) و ( الوالدين ) في القرآن الكريم

معلومة رائعة تتجلى فيها عظمة القرآن الكريم

إذا رأيت كلمة (الأبوين) فاعلم أن الآية قصدت الأب والأم مع الميل لجهة الأب لأن الكلمة مشتقة من الأبوة ، التي هي للأب وليست للأم.



أما إذا رأيت كلمة (الوالدين) فاعلم أن الآية قصدت الأب والأم مع الميل لجهة الأم فالكلمة مشتقة من الولادة والتي هي من صفات المرأة دون الرجل.

لذا كل آيات المواريث وتحمل المسؤولية والتبعات الجسام تكون الكلمة المذكورة فيها (الأبوين)

ليناسب ذلك الرجل ، فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق فميراثه مصروف ، وميراثها محفوظ.



قال تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك).



وقوله تعالى: (ورفع أبويه على العرش).



أما في كل توصية ومغفرة ودعاء وإحسان فتكون الكلمة (الوالدين) هي المستخدمة ليتناسب ذلك مع فضل الأم

قال تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا).



وقوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا)



فسبحان الله العظيم على دقة اللفظ وروعة البلاغه في القران الكريمe