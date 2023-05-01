نتائج المسابقتين الدينية و الثقافية الرمضانيتين

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,765
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بسم الله
احبتنا في اللمة الطيبة كل عام و انتم و اللمة بخير
احبتنا ايها الاكارم
تمر الأيام من عام إلى عام رمضان منقضي امنياتنا
ان يكون في ميزان القبول و الاجر الجزيل
و ان يتقبل الله منا ما نثرناه من انواع البر
طامعين في المغفرة والعتق من النار..

يقول الحسن البصري رحمه الله: (إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون
فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا! فالعجب من اللاعب
الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون! ويخسر فيه المبطلون!)
احبتي و في لمتنا المباركة رمضان مميز و متميز كما عودناكم دائما و تعودنا منكم
فرصة للنصيحة و للتنافس و للذكرى

و من صور التنافس هته المسابقات التي نسعى دائما الى تحسينها و تطويرها
في كل موسم قدر ما نقدر و نستطيع
ليأتي يوم تكريم المشاركين و قلوبنا تخفق لأنها ربما لحظة ندخل فيها بعض السرور
على أحبابنا في اللمة الغالية
المسابقة الدينية أعز المسابقات و اطيبها تواصل شق مسارها
لتكون مستمرة على مدى سنون عمر المنتدى الغالي
المشاركون فيها و على قلة عددهم لكنهم اجتهدوا و شاركوا و يستحقون التكريم
حيث اجتهدنا في الترتيب بي المشاركين فغن وفقنا فمن الله وحده
و ان اخطأنا فمن أنفسنا و من الشيطان الرجيم
و منه
الجائزة الاولى من نصيب الاخت المتميزة و الخلوقة و الطيبة

لتكرم بالوسام التالي :

R1.gif


ـ الجائزة الثانية من نصيب الاخ الغالي و العزيز على قلوبنا الأخ
@جليلوس
ليكرم بالوسام التالي :

R2.gif

ـ الجائزة الثالثة من نصيب الاختين الغاليتين
@روحٌـ👀ـتائهةـ
@Oktavio_hinda
لتكرما بالوسام التالي
R3.gif



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الأن نمر الى نتائج المسابقة الثقافية و التي اصبحت احدى المسابقات
التي تميز اللمة الغالية و تعطر رمضان اللمة في كل موسم
لتكون النتائج حسب اجتهادنا على النحو التالي

ـ
الجائزة الاولى من نصيب الاخت المتميزة و التي جعلت من عودتها الى اللمة
نقطة تحول و مصباح يضيء جنبات اللمة الاخت الفنانة و الراقية و الأفندية الاخت
@Oktavio_hinda

لتكرم بالوسام التالي :

المسابقة-الثقافية-1.gif


ـ الجائزة الثانية من نصيب الاخ هلال اللمة
@جليلوس
ليكرم بالوسام التالي :
المسابقة-الثقافية-2.gif

ـ الجائزة الثالثة من نصيب الاخت الغالية و التي في وقت وجيز جعلت من نفسها قيمة
و مكانة مرموقة و باتت نجمة اللمة المتميزة الأخت
@روحٌـ👀ـتائهةـ
لتكرم بالوسام التالي:
المسابقة-الثقافية-3.gif
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مبروووك للجميع
مع تحيات ادارة اللمة
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,765
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
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secret de coeur

secret de coeur

:: عضو بارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,738
النقاط
356
محل الإقامة
Incheon.SK
الجنس
أنثى
مبروك للفائزين وهارد لك للبقية
 
Hakan

Hakan

:: مراقب عام ::
:: رقابة المحتوى ::
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,738
النقاط
1,706
الجنس
ذكر
مبارك للناجحين و المكرمين ،وان شاء الله المزيد من التفوق في اللمة و للمة
 
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