الإعلان عن المسابقة الرمضانية الشاملة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,563
الحلول
1
نقاط التفاعل
48,274
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بسم الله
احبتنا في اللمة الطيبة كل عام و انتم و اللمة بخير
احبتنا ايها الاكارم

تمر الأيام من عام إلى عام تحمل لنا البشرى بقدوم شهر رمضان المبارك
وتنثر بين يديه أنواع البر والرحمة والمغفرة والعتق من النار..

يقول الحسن البصري رحمه الله: (إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون
فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا! فالعجب من اللاعب
الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون! ويخسر فيه المبطلون!)
احبتي و في لمتنا المباركة رمضان مميز و متميز كما عودناكم دائما و تعودنا منكم
فرصة للنصيحة و للتنافس و للذكرى

و من صور التنافس هته المسابقات التي نسعى دائما الى تحسينها و تطويرها

هته السنة سنقدم لكم مسابقة شاملة و متنوعة تعليمية هادفة و تثقيفية
بأسلوب جديد و خفيف

سنقوم بطرح سؤال كل يوم طيلة الشهر الفضيل
و على المشاركين فتح موضوع واحد في الصندوق


www.4algeria.com

صندوق الأجوبة

مخصص لمواضيع الأجوبة [ المحتوى لا يظهر الا لصاحبه ]
www.4algeria.com www.4algeria.com

اكرر موضوع واحد لكل عضو يضع فيه اجاباته منظمة و مرتبة
تحت عنوان
مشاركتي في المسابقة الرمضاية الشاملة

أي استفسار اهلا و سهلا بكم جميعا

مع تحيات ادارة اللمة
 
السلام عليكم
رمضان كريم تصومو بالصحة والعافية ان شاءلله
بالتوفيق🥰
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

الامين محمد
  • مغلق
  • مثبت
الاعلان عن المسابقة الدينية الرمضانية
المشاركات
10
المشاهدات
452
آمِيْرَتُه
آمِيْرَتُه
الامين محمد
  • مغلق
نتائج المسابقتين الدينية و الثقافية الرمضانيتين
المشاركات
16
المشاهدات
653
امير الصحراءdz
امير الصحراءdz
الامين محمد
  • مثبت
المسابقة الدينية الكبرى ـ مدخل
المشاركات
7
المشاهدات
531
{مُدَلَّلَتُهُ}
{مُدَلَّلَتُهُ}
الامين محمد
  • مغلق
  • مثبت
الاعلان عن المسابقة الثقافية الرمضانية
المشاركات
14
المشاهدات
616
الامين محمد
الامين محمد
الامين محمد
  • مغلق
نتائج المسابقة الثقافية الرمضانية
2
المشاركات
23
المشاهدات
2K
Oktavio_hinda
Oktavio_hinda
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top