الاعلان عن المسابقة الدينية الرمضانية

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- 15,512
- النقاط
- 2,381
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
بسم الله
احبتنا في اللمة الطيبة كل عام و انتم و اللمة بخير
احبتنا ايها الاكارم
تمر الأيام من عام إلى عام تحمل لنا البشرى بقدوم شهر رمضان المبارك
وتنثر بين يديه أنواع البر والرحمة والمغفرة والعتق من النار..
يقول الحسن البصري رحمه الله: (إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون
فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا! فالعجب من اللاعب
الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون! ويخسر فيه المبطلون!)
احبتي و في لمتنا المباركة رمضان مميز و متميز كما عودناكم دائما و تعودنا منكم
فرصة للنصيحة و للتنافس و للذكرى
و من صور التنافس هته المسابقات التي نسعى دائما الى تحسينها و تطويرها
هته السنة سنقدم لكم مسابقة دينية تعليمية هادفة و تثقيفية
بأسلوب جديد و خفيف
سنقوم بطرح سؤال كل يومين أي 15 سؤالا طيلة الشهر الفضيل
و على المشاركين فتح موضوع في صندوق الاجوبة يضعون الاجابات تواليا فيه تحت عنوان مشاركتي في المسابقة الدينية الرمضانية
بمعنى موضوع واحد لكل عضو يضع فيه الاجابات عن الاسئلة التي ستطرح
و في آخر رمضان سيتم اختيار الفائزين على عدة اسس اهمها الاجابة الصحيحة و التنسيق و التنظيم
و الانضباط
لنختار ثلاثة فائزين تمنح لهم اوسمة تشجيعية
اما الجوائز فهي الاوسمة التالية
الجائزة الاولى عبارة عن الوسام التالي :
احبتنا في اللمة الطيبة كل عام و انتم و اللمة بخير
احبتنا ايها الاكارم
تمر الأيام من عام إلى عام تحمل لنا البشرى بقدوم شهر رمضان المبارك
وتنثر بين يديه أنواع البر والرحمة والمغفرة والعتق من النار..
يقول الحسن البصري رحمه الله: (إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون
فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا! فالعجب من اللاعب
الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون! ويخسر فيه المبطلون!)
احبتي و في لمتنا المباركة رمضان مميز و متميز كما عودناكم دائما و تعودنا منكم
فرصة للنصيحة و للتنافس و للذكرى
و من صور التنافس هته المسابقات التي نسعى دائما الى تحسينها و تطويرها
هته السنة سنقدم لكم مسابقة دينية تعليمية هادفة و تثقيفية
بأسلوب جديد و خفيف
سنقوم بطرح سؤال كل يومين أي 15 سؤالا طيلة الشهر الفضيل
و على المشاركين فتح موضوع في صندوق الاجوبة يضعون الاجابات تواليا فيه تحت عنوان مشاركتي في المسابقة الدينية الرمضانية
بمعنى موضوع واحد لكل عضو يضع فيه الاجابات عن الاسئلة التي ستطرح
و في آخر رمضان سيتم اختيار الفائزين على عدة اسس اهمها الاجابة الصحيحة و التنسيق و التنظيم
و الانضباط
لنختار ثلاثة فائزين تمنح لهم اوسمة تشجيعية
اما الجوائز فهي الاوسمة التالية
الجائزة الاولى عبارة عن الوسام التالي :
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الجائزة الثانية عبارة عن الوسام التالي :
الجائزة الثانية عبارة عن الوسام التالي :
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الجائزة الثالثة عبارة عن الوسام التالي :
الجائزة الثالثة عبارة عن الوسام التالي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتمنى مشاركة قوية من الجميع