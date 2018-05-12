10 مشروبات مهمة في شهر رمضان المبارك

أفضل المشروبات فى مضان بحسب راى الخبراء هي كالآتي:
*1- اللبن الرائب*
غني بالسكريات والبروتين وفيتامينات ب وسي وإيه ونسبة كبيرة من المعادن فهو يطفئ العطش ويحسن الهضم ويعمل على تخفيف الحموضة والغازات بالمعدة التي تصيب الصائم بكثرة في رمضان.
*2- عصير التمر الهندي*
يساعد الإنسان على استعادة الطاقة وبعض الأملاح التي يفقدها خلال الصيام.
*3- الحليب بالتمر*
الحليب مصدر للبروتين والكالسيوم والتمر غني بسكريات سهلة الهضم وسريعة الامتصاص فتمد الجسم بما فقد طوال النهار مفيد لعلاج فقر الدم وللكلى والجهاز التنفسي الذي يتعرض للجفاف خلال فترة الصيام.
*4- الخروب*
غني بالسكريات المفيدة للصائم وسريعة الامتصاص وسهلة الهضم تنشط الصائم وتنعشه يعطي الطاقة بعد فترة الصيام.
*5- العرقسوس*
يمد الجسم بالسكريات الضرورية التي تروي العطش ويقلل من الإصابة بالحموضة بعد تناول الإفطار ومدر للبول الذي يطرد الأملاح نتيجة قلة شرب الماء.
*6- الخشاف*
يتكون من منقوع الزبيب والمشمش والتين والبلح المجفف مليء بالفيتامينات والسكريات التي يحتاجها الجسم بعد فترة الصيام.
*7- الكركديه*
يمنع العطش ويخفض الحرارة ويزيل الحموضة ويخفض ضغط الدم ويطهر الأمعاء ومهدئ للأعصاب.
*8- عصير السوبيا*
مبردة ومنعشة وتروي العطش وتعالج حصوات المرارة ومفيدة للكلى.
*9- عصير البطيخ*
غني بالأملاح والمغناسيوم والبوتاسيوم يبطئ العطش ويكفي حاجة الإنسان من الماء والفيتامينات طوال اليوم ويساعد على الهضم ومقوي للدم.
*10- عصير الرمان*
يحتوي على العديد من الفيتامينات والمواد الغذائية الهامة لوظائف الجسم ويساعد على الهضم.
*1- اللبن الرائب*
غني بالسكريات والبروتين وفيتامينات ب وسي وإيه ونسبة كبيرة من المعادن فهو يطفئ العطش ويحسن الهضم ويعمل على تخفيف الحموضة والغازات بالمعدة التي تصيب الصائم بكثرة في رمضان.
*2- عصير التمر الهندي*
يساعد الإنسان على استعادة الطاقة وبعض الأملاح التي يفقدها خلال الصيام.
*3- الحليب بالتمر*
الحليب مصدر للبروتين والكالسيوم والتمر غني بسكريات سهلة الهضم وسريعة الامتصاص فتمد الجسم بما فقد طوال النهار مفيد لعلاج فقر الدم وللكلى والجهاز التنفسي الذي يتعرض للجفاف خلال فترة الصيام.
*4- الخروب*
غني بالسكريات المفيدة للصائم وسريعة الامتصاص وسهلة الهضم تنشط الصائم وتنعشه يعطي الطاقة بعد فترة الصيام.
*5- العرقسوس*
يمد الجسم بالسكريات الضرورية التي تروي العطش ويقلل من الإصابة بالحموضة بعد تناول الإفطار ومدر للبول الذي يطرد الأملاح نتيجة قلة شرب الماء.
*6- الخشاف*
يتكون من منقوع الزبيب والمشمش والتين والبلح المجفف مليء بالفيتامينات والسكريات التي يحتاجها الجسم بعد فترة الصيام.
*7- الكركديه*
يمنع العطش ويخفض الحرارة ويزيل الحموضة ويخفض ضغط الدم ويطهر الأمعاء ومهدئ للأعصاب.
*8- عصير السوبيا*
مبردة ومنعشة وتروي العطش وتعالج حصوات المرارة ومفيدة للكلى.
*9- عصير البطيخ*
غني بالأملاح والمغناسيوم والبوتاسيوم يبطئ العطش ويكفي حاجة الإنسان من الماء والفيتامينات طوال اليوم ويساعد على الهضم ومقوي للدم.
*10- عصير الرمان*
يحتوي على العديد من الفيتامينات والمواد الغذائية الهامة لوظائف الجسم ويساعد على الهضم.