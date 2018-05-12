10 مشروبات مهمة في شهر رمضان المبارك

ناصر dz

ناصر dz

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أفضل المشروبات فى مضان بحسب راى الخبراء هي كالآتي:

*1- اللبن الرائب*

غني بالسكريات والبروتين وفيتامينات ب وسي وإيه ونسبة كبيرة من المعادن فهو يطفئ العطش ويحسن الهضم ويعمل على تخفيف الحموضة والغازات بالمعدة التي تصيب الصائم بكثرة في رمضان.

*2- عصير التمر الهندي*

يساعد الإنسان على استعادة الطاقة وبعض الأملاح التي يفقدها خلال الصيام.

*3- الحليب بالتمر*

الحليب مصدر للبروتين والكالسيوم والتمر غني بسكريات سهلة الهضم وسريعة الامتصاص فتمد الجسم بما فقد طوال النهار مفيد لعلاج فقر الدم وللكلى والجهاز التنفسي الذي يتعرض للجفاف خلال فترة الصيام.

*4- الخروب*

غني بالسكريات المفيدة للصائم وسريعة الامتصاص وسهلة الهضم تنشط الصائم وتنعشه يعطي الطاقة بعد فترة الصيام.

*5- العرقسوس*

يمد الجسم بالسكريات الضرورية التي تروي العطش ويقلل من الإصابة بالحموضة بعد تناول الإفطار ومدر للبول الذي يطرد الأملاح نتيجة قلة شرب الماء.

*6- الخشاف*

يتكون من منقوع الزبيب والمشمش والتين والبلح المجفف مليء بالفيتامينات والسكريات التي يحتاجها الجسم بعد فترة الصيام.

*7- الكركديه*

يمنع العطش ويخفض الحرارة ويزيل الحموضة ويخفض ضغط الدم ويطهر الأمعاء ومهدئ للأعصاب.

*8- عصير السوبيا*

مبردة ومنعشة وتروي العطش وتعالج حصوات المرارة ومفيدة للكلى.

*9- عصير البطيخ*

غني بالأملاح والمغناسيوم والبوتاسيوم يبطئ العطش ويكفي حاجة الإنسان من الماء والفيتامينات طوال اليوم ويساعد على الهضم ومقوي للدم.

*10- عصير الرمان*

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمواد الغذائية الهامة لوظائف الجسم ويساعد على الهضم.
 
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