10 مشروبات مهمة في شهر رمضان المبارك

أفضل المشروبات فى مضان بحسب راى الخبراء هي كالآتي:



*1- اللبن الرائب*



غني بالسكريات والبروتين وفيتامينات ب وسي وإيه ونسبة كبيرة من المعادن فهو يطفئ العطش ويحسن الهضم ويعمل على تخفيف الحموضة والغازات بالمعدة التي تصيب الصائم بكثرة في رمضان.



*2- عصير التمر الهندي*



يساعد الإنسان على استعادة الطاقة وبعض الأملاح التي يفقدها خلال الصيام.



*3- الحليب بالتمر*



الحليب مصدر للبروتين والكالسيوم والتمر غني بسكريات سهلة الهضم وسريعة الامتصاص فتمد الجسم بما فقد طوال النهار مفيد لعلاج فقر الدم وللكلى والجهاز التنفسي الذي يتعرض للجفاف خلال فترة الصيام.



*4- الخروب*



غني بالسكريات المفيدة للصائم وسريعة الامتصاص وسهلة الهضم تنشط الصائم وتنعشه يعطي الطاقة بعد فترة الصيام.



*5- العرقسوس*



يمد الجسم بالسكريات الضرورية التي تروي العطش ويقلل من الإصابة بالحموضة بعد تناول الإفطار ومدر للبول الذي يطرد الأملاح نتيجة قلة شرب الماء.



*6- الخشاف*



يتكون من منقوع الزبيب والمشمش والتين والبلح المجفف مليء بالفيتامينات والسكريات التي يحتاجها الجسم بعد فترة الصيام.



*7- الكركديه*



يمنع العطش ويخفض الحرارة ويزيل الحموضة ويخفض ضغط الدم ويطهر الأمعاء ومهدئ للأعصاب.



*8- عصير السوبيا*



مبردة ومنعشة وتروي العطش وتعالج حصوات المرارة ومفيدة للكلى.



*9- عصير البطيخ*



غني بالأملاح والمغناسيوم والبوتاسيوم يبطئ العطش ويكفي حاجة الإنسان من الماء والفيتامينات طوال اليوم ويساعد على الهضم ومقوي للدم.



*10- عصير الرمان*



يحتوي على العديد من الفيتامينات والمواد الغذائية الهامة لوظائف الجسم ويساعد على الهضم. ​