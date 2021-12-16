تناول 3 تمرات لمدة 12 يومًا وهذا ما يحدث لجسمك

التمر مفيد جدا لصحتك. أنها تخفف الإمساك ، ومشاكل القلب ، ومشاكل الأمعاء ، وفقر الدم ، والإسهال ، وسرطان البطن ، والضعف الجنسي ، والعديد من المشاكل الأخرى.





التمر مفيد أيضًا في عملية إنقاص الوزن. فهي مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية لعملية الهضم السليمة.

يعتبر التمر بديلاً مثاليًا للسكر لأنها غنية بالسكريات الطبيعية.



القيمة الغذائية للتمور​ التمر مليء بالفيتامينات والمعادن. مليئة بالسكر والطاقة والألياف.



بالإضافة إلى ذلك ، سوف يمدك التمر بالفوسفور والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك. يشتمل محتواها من الفيتامينات على ريبوفلافين ، ونياسين ، وثيامين ، وحمض الفوليك ، وفيتامين أ و ك.





غني بالحديد​ التمر مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم بسبب محتواهم من الحديد. التمر يزيد من طاقتك وقوتك ويقلل من الشعور بالتعب والكسل. 10٪ من الحديد الموصى به مشمول في 100 غرام من التمر.



الحديد عنصر حيوي لصحتك لأنه يحمل الأكسجين إلى مجرى الدم وهو ضروري بشكل خاص للنساء الحوامل والأطفال.



صحة العظام وقوتها​ المعادن الموجودة في هذه الفاكهة حيوية لصحة عظامك. إنهم يحاربون الأمراض المؤلمة والمنهكة مثل هشاشة العظام.



إنها تسمح للعظام بالنمو بشكل صحيح ، خاصة عند الأشخاص الذين بدأوا في التقدم في السن ، وتصبح عظامهم أضعف تدريجيًا بسبب ارتفاع مستويات السيلينيوم والمنغنيز والنحاس.

وفرة من الفيتامينات للعيون​ تعتبر الفيتامينات الخاصة بالعيون مهمة جدًا لصحة رؤيتك ، بما في ذلك الشبكية والبقعة ، لأنها تحميهما من التلف وتحسن من رؤيتك. يتم تضمين اللوتين والزياكسانثين في "فيتامينات العين".

يعالج الإسهال​ تحتوي التمر الناضج على البوتاسيوم وهي مفيدة في علاج الإسهال لأنها سهلة الامتصاص.

تسمح هذه الفاكهة لجهاز الإخراج بالعمل بشكل صحيح ، حيث تساعد الألياف في علاج الإسهال.

يعالج الإمساك​

نظرًا لأن التمر سهل الهضم ، فيمكنه أيضًا المساعدة في تخفيف الإمساك. أضف القليل من التمر إلى كوب من الماء واتركه طوال الليل.شرب الماء في صباح اليوم التالي لأنه سيعمل كملين طبيعي. يزيل السموم من الجسم ويحسن صحة الأمعاء.

ينظم الوزن​ سيساعدك تناول التمر على معدة فارغة على تنظيم وظيفة الأمعاء.

في كلتا الحالتين ، يجب تناول التمر باعتدال لأنها غنية بالسكريات التي يمكن أن تزيد من وزن الجسم. يحتوي 1 كغم من التمر على 3000 سعرة حرارية.



صحة القلب​ هذه الفاكهة مفيدة جدا لصحة القلب. يقوي ضعف القلب. كل ما عليك فعله هو نقع بعض التمور في كوب من الماء ثم تناولها في الصباح.





سيقلل البوتاسيوم الموجود في التمر من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والأمراض الأخرى التي تؤثر على قلبك.

يعالج ارتفاع ضغط الدم​ 5-6 تمور تحتوي على 80 ملغ من المغنيسيوم ، وهو مفيد جدًا للأوعية الدموية. أظهرت الأبحاث أن 370 مجم من المغنيسيوم يوميًا يخفض ضغط الدم.



منع السكتة الدماغية​ بسبب محتواها من البوتاسيوم ، تعمل التمر على تحسين صحة الجهاز العصبي. أظهرت العديد من الدراسات أن 400 مجم من البوتاسيوم يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 40٪.



فوائد للدماغ​ بسبب محتواها من الفوسفور ، فإن التمر مفيد جدًا للدماغ.

معزز للطاقة​ إذا كنت تفتقر إلى الطاقة ، فعليك تناول التمر. اخلطي التمر مع الحليب واحصل على جميع السكريات الطبيعية الموجودة فيها: الجلوكوز واللاكتوز والسكروز.



الضعف الجنسي​ تعزيز الرغبة الجنسية والطاقة الكلية عن طريق خلط بعض التمر مع حليب الماعز. نقع التمر في الحليب طوال الليل. يضاف العسل والهيل صباحا ويستهلك المزيج.