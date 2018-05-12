🌙رمضان ظلموك

🌙ظلموك يارمضان

غيروا حالك من حال الى حال



🍚🍵انت شهر قلة الطعام

فجعلوك موسما للموائد والمقليات والحلويات والسمبوسات والابداعات والتففن بالمعجنات والمحشيات.



👗انت شهر الزهد والتخفف من متاع الدنيا وزينتها

فجعلوك موسما رائجا

لاغلى الثياب والدراعات وآخر الصرعات والتصميمات.

🍹واحدث الاواني والصواني

والاستكانات .



📺انت شهر الاعتكاف والانقطاع للعبادة والطاعات

فجعلوك شهر التنافس على المسلسلات والفوازير والمسابقات والنكات.

وسعاد وحياة.



ظلموك يارمضان🌙



😴انت شهر اليقظه والحركه والنشاط والبركه.

فجعلوك شهر النوم والكسل والخمول والإجازات

ولايستيقظون في نهارك إلا ساعات.



🌙ظلموك يارمضان

حتى صرت شهر الاسراف والمسرفين.

اطنان من الطعام

اطنان من الفضلات

اطنان من الفائض في الثلاجات

اطنان من انواع الكبب في الفريزرات



فاضت الاسواق وازدحمت الممرات

وكأن الدنيا اصبحت فوضى والانسان لايعرف من دنياه الا مأكله ومشربه وملبسه



🌙ظلموك يارمضان

وغيروا حالك من حال الى حال



⁉

لا

رمضان لم يتغير

فهو درة الشهور

وهو شهور العبادة والسرور



نحن من تغير

شغلتنا الدنيا عن الدين

ولم نقدر رمضان حق التقدير

اخذنا القشور

والمظاهر وحب الدنيا والظهور

وانشغلنا بها عن حقيقة رمضان

شهر اطيب الزاد

رمضان زاده (التقوى)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)

انتبه!!!!!!

اجعل من رمضان هذا

محطة تغيير(غير نفسك)

وامسح غبار عام من الذنوب

واجعل من رمضان

محطة زاد ووقود



وتزودوا فان خير الزاد (التقوى)



ولا تقتني الا(لباس التقوى)

فلباس التقوى ذلك خير

واجعل بضاعتك فيه(القران)

فهو اعظم معين على التقوى



تاجر مع الله

وابتغ سلعته الغاليه

ولاتنسى نصيبك من الدنيا

واحسن كما احسن الله اليك

واحذر ان تكون من

((((المسرفين))))

فتخرج من رمضان من الخاسرين.



منقول ​