خضار بالفرن مع دجاج محشي

دجاج بالخضار مشوي بالفرن طبق فرنسي انتشر مؤخراً في المطاعم العربية، وهو طبق رئيسي في قائمة الوجبات للمطاعم الأوروبية، ويعتمد الدجاج أو البط

المحشو بمكونات متعددة تختلف مع انتشار الطبق حول العالم، ويمكن طهي الدجاج بالفرن أو القلي أو السلق، ونقدم دجاج بالخضار مشوي بالفرن مع حشوة

الفطر والبقدونس والبصل .

المقادير

1 بصلة مفرومة

1 ملعقة طعام من الزبدة

200غ فطر مفروم

125غ فتات الخبز

3 فصوص من الثوم المفروم

4 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

2 ملعقة صغيرة مبشور قشر الليمون

4 كيلو من الدجاج التركي بدون عظم

طريقة التحضير

نذوب الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ونضيف البصل ويُطهى لمدة 2-3 دقائق ثم نضيف الثوم والفطر ويطهى لمدة 3 دقائق

مع التحريك من حين لآخر .

نضيف للوعاء قشر الليمون والبقدونس وفتات الخبز وبعض الملح والفلفل، ونطفئ النار ليبرد قليلاً .

نحضر الدجاج التركي على سطح مستو بعد إزالة العظم منها، ونحافظ عليها كشريحة كاملة، ثم نقوم بدق الدجاج حتى يُصبح بسماكة واحدة .

نضع حشوة الفطر في أسفل شريحة الدجاج مع ترك مسافة 2سم على الجانبين، ثم نقوم بلف الدجاج بإحكام باستخدام أعواد المطبخ .

ضعي الدجاج التركي في صينية فرن واسعة مع القليل من الزيت والماء، وانقليه ليطهى بالفرن على درجة 190 C حوالي 40 دقيقة مع التقليب من حين

لآخر، وتجنبي احمرار الدجاج في هذه المرحلة .

وعندما ينضج الدجاج، نرفع حرارة الفرن قليلاً ونحمص كل جانب لمدة 10 دقائق، حتى يُصبح باللون الذهبي .

ننقل الدجاج التركي لصحن تقديم كبير، ونقطع الدجاج لشرائح سميكة ليقدم ساخناً

بالهناء والشفاء