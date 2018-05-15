دعاء جميل لكي ❤فيه راحة نفس ❤

قولي الدعاء هادا في قلبك 💛اللهم أنت السلام و منك السلام ٬ سلم قلبي من أذى الدنيا و حزن الأيام ٬ يارب إن كان في نفسي إنكسارا فلا جابر له سواك ٬ و إن لامس قلبي شئ من أنين ٬ فإنه لا يعلم بحالي إلا أنت ٬ فأجعل لي من كل ضيق مخرجا ٬ و من كل هم فرجا يارب معجزة من عندك تغير الأقدار ٬ و تحقق الأماني ٬ و تسعد قلب كل من كتبت أستغفر الله العظيم و أتوب إليه 🌸اللهم اجعلها صدقه جاريه وفك كربي و وسع رزقي لى ولكل مستغفرة في هذه الايام ، استغفر الله العظيم واتوب اليه لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات❤