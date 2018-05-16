السلام عليكم

متوفر للبيع 60 دولار بايونير مقابل CCP

سعر البيع: 1 دولار = 175 ثابت لا داعي للإحراج

المصدر: أعمال حرة

الإثبات في المرفقات

المبلغ يحجز كاملا



يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو make a payment service



طريقة التعامل:

1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 12 ساعة) ثم أرسل بيانات ccp لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.

2 - بعد إرسال المال للـ ccp تقوم بوضع الإثبات هنا في الموضوع (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) .

3 -تقوم بارسال بيانات الدفع الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .

4 - بعد التأكد من وصول المبلغ سأقوم بالدفع



شكرا لكم.