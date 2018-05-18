عرفنا به إن كنت بطيفه عارفا .. أو تعرف عليه الطبعة الثالثة العدد......... (01)

missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,382
الإعجابات
21,217
النقاط
751
الجنس
أنثى
#1







عرفنا به ان كنت بطيفه عارفا .. تعود من جديد ومع اعضاء اخرين





موضوعي اليوم متعلق بكم أنتم أعضاء اللمة..




يجمعنا هذا الفضاء الخيالي الذي يحجب عني وعنكم الكثير من حقائقنا ، لكن بمرور الزمن يخف

هذا الحجاب حتى يكاد يكون شفافا ، وبهذا الموضوع أحاول أن أكشف المستور ، واقرب الخيال

إلى الواقع ، وأجعل صورنا المتخيلة أقرب إلى الحقيقة ، وذاك من خلال :


بطاقة فنية لعضو من أعضاء اللمة الأفاضل ..

نعيد السلسلة ان شاء الله من جديد
نبدا مع الضيف 1
بعد التعرف على اسمه ، نستضيفه مكرما استضافة خفيفة هادفة ، نتعرف عليه عن قرب.
فندعو الاعضاء للتفاعل من اجل التعرف على شخصه الكريم ، وعلى افكاره وآرئه ، وعلى

همومه وأهدافه وطموحاته ..


1- هي عضوة أنثى
2- سجلت أوائل 2016
3-مشاركاتها قريبة للالفين بعدد زوجي المئة، والاعجابات تصل لحوالي الخمس الاف وفوق النصف بقليل
4-من الوسط الجزائري
نستضيف العضو لنتعرف عليه عن قرب من خلال بعض أقواله وآرائه في شتى المجالاتانتظر منكم التعرف على العضو
الفكرة الاصلية : للاستاذ عميد القلم الازرق


 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,382
الإعجابات
21,217
النقاط
751
الجنس
أنثى
#3
قال ام عبد الرحيم:
اظن انها بشرى ملاك
إضغط للتوسيع...
رمضانكم كريم، صحى فطوركم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
هلا والف مرحبا بك غاليتي، اجل هي كدلك
وتتحصلين على هدا الوسام باذن الله
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missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,382
الإعجابات
21,217
النقاط
751
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اهلا وسهلا بك اختي الكريمة لشرى ملاك
رمضان كريم لك ولكل العائلة الكريمة
تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم
بارك الله فيك لقبول الدعوة
ومن حقك ان لا تجيب على الاسئلة التي لا تعجبك
نبدا مع اول باقة اسئلة :

كيف حالك مع اول ايام رمضان المبارك ؟

كلمة عن الصلاة ؟

كلمة عن الموت ؟

ماذا تفضلين الحجاب ام الجلباب ؟

لونك المفضل ، وطعامك المفضل ؟

صفات تكرهها في الاشخاص؟

بمفهومك ماهي الصداقة ؟

كلمات تصف بها بشرى ملاك ؟

رأيك في العضوة missing heart بالاخص الانتقادات

رايك في سكيكدة

ذكرى من الإبتدائي
و المتوسطة
و الثانوية
و الجامعي
لا تستطيع نسيانها

من المقرب لك في البيت؟

اللمة ماذا تعنيه لك؟

بشرى ملاك قبل اللمة وبعد اللمة ؟

@بشرى ملاك
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#7
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,382
الإعجابات
21,217
النقاط
751
الجنس
أنثى
#7
قال Queen Fati:
الأخت بشرى ملاك
إضغط للتوسيع...
اجل هي كدلك ولكن سبقاتك ههههههههه
انضمي للاسئلة غاليتي
هلا فيكي نورتي الموضوع غاليتي

قال ام عبد الرحيم:
صح فطورك و تقبل الله منا و منكم و شكرا على الوسام
إضغط للتوسيع...
اللهم امين يارب نحن واياكم وكل المسلمين
لا شكر على واجب باذن الله
انت ام عبد الرحيم وانا خالة لعبد الرحيم هههههههه، ربي يحفظو ان شاء الله ويكبرو في السن وفي طاعته
 
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