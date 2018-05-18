عرفنا به إن كنت بطيفه عارفا .. أو تعرف عليه الطبعة الثالثة العدد......... (01)

موضوعي اليوم متعلق بكم أنتم أعضاء اللمة..

يجمعنا هذا الفضاء الخيالي الذي يحجب عني وعنكم الكثير من حقائقنا ، لكن بمرور الزمن يخف



هذا الحجاب حتى يكاد يكون شفافا ، وبهذا الموضوع أحاول أن أكشف المستور ، واقرب الخيال



إلى الواقع ، وأجعل صورنا المتخيلة أقرب إلى الحقيقة ، وذاك من خلال :





بطاقة فنية لعضو من أعضاء اللمة الأفاضل ..



نعيد السلسلة ان شاء الله من جديد

نبدا مع الضيف 1

بعد التعرف على اسمه ، نستضيفه مكرما استضافة خفيفة هادفة ، نتعرف عليه عن قرب.

فندعو الاعضاء للتفاعل من اجل التعرف على شخصه الكريم ، وعلى افكاره وآرئه ، وعلى



همومه وأهدافه وطموحاته ..



1- هي عضوة أنثى

2- سجلت أوائل 2016

3-مشاركاتها قريبة للالفين بعدد زوجي المئة، والاعجابات تصل لحوالي الخمس الاف وفوق النصف بقليل

4-من الوسط الجزائري

نستضيف العضو لنتعرف عليه عن قرب من خلال بعض أقواله وآرائه في شتى المجالات

انتظر منكم التعرف على العضو