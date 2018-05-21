رمضان مبارك

سلام عليكم 😊😊

نشالله تكونوا كامل غاية😊😊

إيماجينيوا المنتدى عاود ولى و نا لاخبر حتى تلاقيت مع وحدة عن طريق الصدفة فالفايبر و راهي مسؤولة هنا قاتلي حلوه بعد 😒😒😒

المهم هاذي راني فوتها ندير روحي مشفتش

بمناسبة قدوم رمضان راح نقدم ليكم فقرة يومية متجددة بعنوان

تدابير رمضانية😊😊

أول فكرة تديريها فرمضان متعلقة بالشوربة ياخي ساعات تشري طماطم علب و تلقاي فيها الطعمة و ما فيهاش اللون فهاذ الخالة تروحي للشومبرا تاعك تجبدي روجولاف احمر 💄و تذوبيه فمغرفة فوق النار و تضيفيه للشوربة

و اذا معندكش ماكياج احمر تدي الدوا الاحمر أكيد راح يكون متوفر فالدار و ضيفي منو ملعقة صغيرة للشوربة

وشهية طيبة

متنساوش تتفكروني كتاكلوا الشوربة

التدبيرة الثانية في ما يخص البوراك كتقليهم في آخر لحظة يتقرمشوا مصح مدام متحبيش الخدمة لآخر لحظة😒 كتكوني تقلي ضيفي لزيت القليان شويا من الجير و لا مكانشو شويا من السيما و البوراك تاعك مام كتقليه بكري يبقى يتقرمش

ملاحظة :

اللي عندهم حساسية من الجير و لا السيما يقدرو يبدلوه بالطين 😊😊😊😊😊😊😊

التدبيرة الثالثة خاصة لمدمنات الماكياج و مساحيق الرسم

كما تعرفو كامل فرمضان متقدريش ديري ماكياج 💄💄

و المشكل ساعات تجيلك مناسبة في نهار رمضان و تتحيري أسكو تروحي مصفارة😒 و لا ديري ماكياج و يروح يومك فالصيام 😕

ألور هاذي وصفة رائعة ديريها فبلاصة الماكياج إذا كانت عندك خرجة فالصباح💄💄

الوصفة هي أنك قبل الإمساك تدي كاس حليب تخلطي فيه شويا فاغاجو و ملعقة صغيرة روجولاف ذايب و 2قطرات ايلاينر و ملعقة كبيرة كريم الأساس و تزيدي ظلال العيون ثاني اللون اللي تحبيه كل هاذ المقادير تخلطيهم فكاس حليب🍵🍵 و تشربيهم وكتنوضي صباح تلقاي روحك بيان ماكيي😊💙

و إلى اللقاء لتدبيرة أخرى💙💙

و نسيت حاجة بمناسبة قدوم رمضان سأغير اسمي للعابدة القانتة عاشقة التراويح واللي تعيطلي سنايا نبلوكيها😊😊😊😊

عموما هذا نص ساخر حبيت نقولكم رمضان صح نحبوه نحبوا نوعوا الماكلة و الضيافات و زيارة الأحباب صح هذا شي مليح أنو الواحد يعيش بهاذ الفرحة مي ملازمش نبالغوا لدرجة ننساو رواحنا ونولوا مهتمين غير بالمظاهر وننساو جوهر رمضان وهو العبادة و مليح أنو نسطروا برنامج ثاني للعبادة

كاين شي ناس يدخل رمضان يبداو قران تراويح وووووو وكيلحق لآخره يفشلوا

ونا رايي أنو نبداو بعبادة مهما كانت صغيرة مصح نداوموا عليها طول رمضان وحتى الايام العادية لم لا

مثلا ركعتين كل ليلة عند السحور

و صفحتين قرآن بعد كل صلاة و مننساوش المعاملات بين الناس وعدم اغتيابهم و مراجعة أنفسنا كذلك

و ربي يتقبل منا جميعا

سلاااام😊😊