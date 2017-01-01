رمضان الجزائر

سلام حباب كيفكم والله راني توحشتكم بزااااااااف أون بليس راني بزاف حشمانة من روحي منيش ننشر كالعادة مي نورمالمو كما قاتلي الشوفة كاين فيكم اللي ضربني بالعين و قاتلي متنشريش غير موضوع واحد كل عشر سنين هكاك ميضربوكش بالعين هههههههههههههههههههه نتمسخر ظروفي برك خلاوني نتكاسل وراني رووووتار بزاف راهم فاتوا عليا بزاف مواضيع يارب نكملهم خصوصا قصة الأخت @دعاء الجنات نشالله نكملها في أقرب وقت المهم اليوم و بما أنو رمضان قريب راح نحكي على رمضان و بالتحديد ظواهر غريبة نشوفوها في رمضان ممكن توافقوني و ممكن لا مصح عندي الحق نطرح فكرة تاعي و حتى واحد مايسالني أول ظاهرة لماعن جدد يجي رمضان تبدا الأم الحنون تشري لماعن وكاين اللي تبدل كامل الكوزينة و كأنو جامي فحياتها شافت لماعن وتبدا تشري و تشري و تشري حنونة إلا راكي حابة تقلشي كوزينتك و راجلك قلشيهم على مدار العام مش غير فرمضان معليه نزيد وحدة الضيوف الذين وزنهم يتجاوز ألف قنطار فرمضان كل واحد و برنامجو كاين اللي يسهر حتى الصباح وكاين اللي يرقد على 12:00 وكل واحد كفاه وكاين شي عباد يطبطبولك فالوحدة تاع الليل جايين يسهروا و ميعيطولك ميخبروك موالو و نتي يالحنونة راكي رايحة ترقدي بويسك عندك دراري صغار وعلى السبعة ينوضولك ولازم تكوني فالسبعة تاع صباح معاهم ولكن للأسف تروحي توجدي لتاي و قلب اللوز وبلا بلا بلا بلا حتى وقت السحور يروحو دارتلها لي وحدة مرتين أيا الخترة التالتة قتلها لوكان تجي شويا دافونس بويسك أنا منسهرش حتى الصباح جاوبتني بكل .......... إيه نورمال سهري و رقدي حتى 12:00 تاع صباح ولا على بناتك سهريهم معاك ورقديهم فصلاة الفجر مراح نعلق على هاذ المخلوقة وكاين شي عباد يجو و يريحوا معاك حتى وقت السحور زعما منخبروكش نجو نسهروا على الوحدة و نتسحروا ليكون فبالهم راني فاتحة ريستورون منكدبش عليكم نحب بزاف نضيف الناس وساعات يجي إنسان فوقت لعشا من نيتو نعرضو يتعشا نورمال مالڨري مكونتش حاسبة يجي مصح نهار نفيق بلي واحد ولا وحدةراهم يبروفيتيوا عليا هنا نولي شريرة معليه سهري ولادك حتى الصباح عادة غريبة و عجيبة هي تسهر للصباح وراجلها راهو برا مهوش معاها وتخلي بنتها تاع عامين و زوج دراري كبار ساهرين حتى وقت السحور نرقد ونخليها تبكي وكنروح نتسحر نلقاها مزال تبكي هاذي جيراني سقسيتها خترة وشبيها علاه مترقدش وتهنيك قاتلي لا خليها تسهر حتى نرقد فالصباح ترقد معايا ظلم وجرم بحق الأطفال سبحان الله لكبار يتضرروا كسهروا و راكم تسهروا ولاد صغار بدراع بدراع عجيب ونا تاني كنت نسهر حتى صباح مي نهار جاو دراري حرمت روحي باش نسهر وليت نجوز رمضان كأي يوم عادي نوض بكري ونخدم نورمال مي مش معناتها منشتيش ڨاع نسهر مع بناتي ولا نخرجهم لكاش سهرة مصح مش كل يوم نفرض عليهم يسهروا حتى الصباح جامي كلاو وكاين شي عباد يجي رمضان تقول جامي فحياتهم كلاو ولا كاش نهار نقصت لهم حاجة راح يموتو كاين عايلة نعرفهم قبل مايدخل رمضان يعمروا كونجيلاتور بالخبز اللي يكفيهم بالاك لشهرين و لحليب وديول وووووووووووووو وكأنو رمضان شهر الأكل و النوم وليس شهر العبادة قيام الليل في الفايسبوك عادة دخيلة على شبابنا وراني نهدر بناءا على المقربين في العائلة يسهر يكونكتي حتى لصباح و يتسحر و يوميا راهوهكذا فالوقت اللي الرسول صلى الله وسلم نصحنا باش نستغلوا ليالي رمضان ولو بركعتين وأخيرا كلنا نموتوا على رمضان و نتمناوا كل عام يجي و مليح نستغلوه لامن حيث المأكل ولا من حيث للمة العايلة ولكن ديما لا إفراط ولا تفريط لأنو الاهتمام بزاف بالمظاهر والمأكولات يخلينا ننساو القيمة الحقيقة لرمضان وهي العبادة ونشالله يكون المساج وصل سلام هادو في خاطر اللي ضربوني بالعين