رمضان الجزائر

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة sanaya, ‏7 ماي 2017 على 21:28.

  1. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    سلام حباب :)
    كيفكم :LOL:
    والله راني توحشتكم بزااااااااف :)
    أون بليس راني بزاف حشمانة من روحي
    منيش ننشر كالعادة :(
    مي نورمالمو كما قاتلي الشوفة كاين فيكم اللي ضربني بالعين :cry:
    و قاتلي متنشريش غير موضوع واحد كل عشر سنين هكاك ميضربوكش بالعين
    (y)
    هههههههههههههههههههه
    نتمسخر ظروفي برك خلاوني نتكاسل وراني رووووتار بزاف راهم فاتوا عليا بزاف مواضيع يارب نكملهم خصوصا قصة الأخت @دعاء الجنات
    نشالله نكملها في أقرب وقت :giggle:
    المهم اليوم و بما أنو رمضان قريب راح نحكي على رمضان و بالتحديد ظواهر غريبة نشوفوها في رمضان
    ممكن توافقوني و ممكن لا مصح عندي الحق نطرح فكرة تاعي و حتى واحد مايسالني :mad::mad::mad::mad:

    أول ظاهرة
    لماعن جدد
    يجي رمضان تبدا الأم الحنون تشري لماعن وكاين اللي تبدل كامل الكوزينة و كأنو جامي فحياتها شافت لماعن
    وتبدا تشري و تشري و تشري
    حنونة إلا راكي حابة تقلشي كوزينتك و راجلك قلشيهم على مدار العام مش غير فرمضان :oops:
    معليه نزيد وحدة
    الضيوف الذين وزنهم يتجاوز ألف قنطار
    فرمضان كل واحد و برنامجو كاين اللي يسهر حتى الصباح وكاين اللي يرقد على 12:00 وكل واحد كفاه :unsure:
    وكاين شي عباد يطبطبولك فالوحدة تاع الليل جايين يسهروا و ميعيطولك ميخبروك موالو :unsure:
    و نتي يالحنونة راكي رايحة ترقدي بويسك عندك دراري صغار وعلى السبعة ينوضولك ولازم تكوني فالسبعة تاع صباح معاهم (y)
    ولكن للأسف
    تروحي توجدي لتاي و قلب اللوز وبلا بلا بلا بلا حتى وقت السحور يروحو :mad::mad::mad::mad:
    دارتلها لي وحدة مرتين أيا الخترة التالتة قتلها لوكان تجي شويا دافونس بويسك أنا منسهرش حتى الصباح
    جاوبتني بكل .......... :mad:
    إيه نورمال سهري و رقدي حتى 12:00 تاع صباح
    ولا على بناتك سهريهم معاك ورقديهم فصلاة الفجر o_Oo_Oo_Oo_Oo_O

    مراح نعلق على هاذ المخلوقة
    وكاين شي عباد يجو و يريحوا معاك حتى وقت السحور
    زعما منخبروكش نجو نسهروا على الوحدة و نتسحروا :mad::mad::mad:
    ليكون فبالهم راني فاتحة ريستورون :unsure:
    منكدبش عليكم نحب بزاف نضيف الناس وساعات يجي إنسان فوقت لعشا من نيتو نعرضو يتعشا نورمال مالڨري مكونتش حاسبة يجي (y)
    مصح نهار نفيق بلي واحد ولا وحدةراهم يبروفيتيوا عليا هنا نولي شريرة :devilish::devilish:
    معليه
    سهري ولادك حتى الصباح
    عادة غريبة و عجيبة هي تسهر للصباح وراجلها راهو برا مهوش معاها وتخلي بنتها تاع عامين و زوج دراري كبار ساهرين حتى وقت السحور
    نرقد ونخليها تبكي :cry:
    وكنروح نتسحر نلقاها مزال تبكي
    هاذي جيراني
    سقسيتها خترة وشبيها علاه مترقدش وتهنيك :unsure:
    قاتلي لا خليها تسهر حتى نرقد فالصباح ترقد معايا
    ظلم وجرم بحق الأطفال :cry:
    سبحان الله
    لكبار يتضرروا كسهروا و راكم تسهروا ولاد صغار بدراع
    بدراع عجيب :censored:
    ونا تاني كنت نسهر حتى صباح مي نهار جاو دراري حرمت روحي باش نسهر
    وليت نجوز رمضان كأي يوم عادي نوض بكري ونخدم نورمال (y)
    مي مش معناتها منشتيش ڨاع نسهر مع بناتي ولا نخرجهم لكاش سهرة مصح مش كل يوم نفرض عليهم يسهروا حتى الصباح
    جامي كلاو o_O
    وكاين شي عباد يجي رمضان تقول جامي فحياتهم كلاو
    ولا كاش نهار نقصت لهم حاجة راح يموتو
    كاين عايلة نعرفهم قبل مايدخل رمضان يعمروا كونجيلاتور بالخبز اللي يكفيهم بالاك لشهرين و لحليب وديول وووووووووووووو
    وكأنو رمضان شهر الأكل و النوم وليس شهر العبادة :rolleyes:
    قيام الليل في الفايسبوك
    عادة دخيلة على شبابنا وراني نهدر بناءا على المقربين في العائلة يسهر يكونكتي حتى لصباح و يتسحر و يوميا راهوهكذا
    فالوقت اللي الرسول صلى الله وسلم نصحنا باش نستغلوا ليالي رمضان ولو بركعتين :D
    وأخيرا
    كلنا نموتوا على رمضان و نتمناوا كل عام يجي و مليح نستغلوه لامن حيث المأكل ولا من حيث للمة العايلة
    ولكن ديما لا إفراط ولا تفريط (y)
    لأنو الاهتمام بزاف بالمظاهر والمأكولات يخلينا ننساو القيمة الحقيقة لرمضان وهي العبادة
    ونشالله يكون المساج وصل
    سلام :):):):)

    هادو في خاطر اللي ضربوني بالعين

    :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
     
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    sanaya, ‏7 ماي 2017 على 21:28
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    ههههههههههههههههه عجبتني تاع ضربوك بالعين :LOL: وتاع يبروفيتيو عليك تاني ههههه خلاص منجيش نشرب قهوة عندك هههههههههه
    يا اختي توحشنا مواضيعك حيرتيني مكيش تنشري حتى موضوع ولا تطلي علينا ؟
    على رمضان فالجزائر تهدر تعيا الناس همها كرشها مفهمتش شعب ياكل برك والماكلة ولات شرط ولا يموتو شوفي قنوات طبخ وطياب وكتب طبخ ويين بيها ؟
    ورمضان ولا تخمام فالماكلة السهرة وتفراج يا عجبا الجامع ويسهرو فيه يااو التروايح والعجايز يجو يقعدو و يحكو والله الاحسن راكي فدارك تسبحي خير "مي لوكان قال ربي الصلاة فالجامع للنسا مفروضة ما يروحوش" وزيد البنات ولاولنا فالزنقة يسهرو ويقهقهو تحيير , والرجال رقدة للمغرب والسهرة للسحور خلي منهدرش ربي يصلح احوالنا برك
    ومشكورة على االموضوع ننتظر جديدك
     
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    الصحافية الساخرة, ‏8 ماي 2017 على 08:26
    #2
  3. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    إيه عندك الحق أنا شخصيا منرقدش في رمضان حتى 6:00 نتاع الصباااح ههههه حتى وساعات مايجي حتى واااحد يسهر عندنا مي أنا هذه عقليتي ههه وهذاك الليل يعقب شويه نقرأ قرآن وشويه كونكتي ومبعد نتسحر ونبقى قاعده حتة يأذن الفجر نصلي ومبعد نقد نستنى في حبيب قلبي أكيييد عرفتووه هو النوووووم ههههه ومبعد يجي لعزييز نرقد حتى 15:00نتاع لعشيه ههههههه بالمناسبه أخي الأزرق الملكي قااالي متعووودييش كسوووله هههههههه بصح هذه أنا نحب نوووووم بزاااااف شكرااا ع الموضووووع. ورمضاان كريم مسبقا لكل الجزائريين والأمه الٱسلاميه.
     
    التعديل الأخير: ‏8 ماي 2017 على 09:08
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    صفاءdz, ‏8 ماي 2017 على 08:58
    #3
  4. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    sanaya, ‏8 ماي 2017 على 11:50
    #4
  5. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    ههههههه أملا نتي من محبي النوم
    شوفي حنونة ولا تحلالك مع السهرة سهري براحتك
    مي راني على الناس اللي يجوا عندك روتار يسهروا و ميخبروكش
    ونا منسهرش علاجال بناتي ينوضوا بكري
    علاهاديك اللي يسهر بصحتو مصح ميلزمش الناس يسهروا معاه
    زعما لوكان تروحي تزوري عايلة مثلا متروحيلهمش على الوحدة تاع الليل ممكن هما ميسهروش
    مي نتي سهري براحتك
    نتمنى تكوني فهمتيني
    والخترة الجاية مدامك تسهري راح نبعث ضيوفي اللي يجو بعد 12:00 لعندك
    لعندك
    هههههههههه
    مشكورة على التفاعل
     
    sanaya, ‏8 ماي 2017 على 11:55
    #5