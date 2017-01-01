رمضان الجزائر

توحشتك يالمهبولة متفهميهاش غالط اللي يجي مرحبا بيه أكيد مصح اللي يجيك عندك يسهر على الوحدة تاع الليل أون بليس يريح حتى وقت السحور و يتسحر معاك هي وراجلها وولادها ومش خترة مش زوج طبيعتها بويسك نحشم نقولها قبل ماتجي خبريني وعلابالها راح نسكت هاذا يسموه بروفيتاج مصح لوكان مين داك ديرها نورمال

باش متقوليش مريم مشحاحة

لا مصح نكره اللي يستغلني

ومرحبا بيك شربي قهوة و تسحري و فطري



لا والله كماتت جدتي الله يرحمها فشلت شويا وراني جددت العزيمة دوكا وشكرا على السؤوال

وكأنو رمضان للماكلة برك وجامي فحياتنا كلينا رانا ساكنين فالكوزينة على مدار العام ياو

لبنات غير سكتي

أما على السهرات منيش كامل كونتر مصح مش كل يوم نسهر حتى صباح يوم عند فلانة ويوم عند فلان سرتو الناس اللي عندهم والدين كبار يتقلقو بويسك هما حابين يرقدوا راكي عارفة لكبار مصح يجوهم ضيوف ويتلزموا يسهروا معاهم

انا هادي مزالها تحيرني كفاه يقدروا يرقدوا حتى المغرب هههههههههه

امين يارب نتمنى تكوني فهمت فكرتي مليح نستغلوا رمضان ونسهروا مصح لا إفراط ولا تفريط و نحاولوا نكونو خفاف كنزوروا حبابنا و مشكورة للتفاعل سلام

ههههههههههههههههه عجبتني تاع ضربوك بالعينوتاع يبروفيتيو عليك تاني ههههه خلاص منجيش نشرب قهوة عندك ههههههههههيا اختي توحشنا مواضيعك حيرتيني مكيش تنشري حتى موضوع ولا تطلي علينا ؟على رمضان فالجزائر تهدر تعيا الناس همها كرشها مفهمتش شعب ياكل برك والماكلة ولات شرط ولا يموتو شوفي قنوات طبخ وطياب وكتب طبخ ويين بيها ؟ورمضان ولا تخمام فالماكلةالسهرة وتفراج يا عجبا الجامع ويسهرو فيه يااو التروايح والعجايز يجو يقعدو و يحكو والله الاحسن راكي فدارك تسبحي خير "مي لوكان قال ربي الصلاة فالجامع للنسا مفروضة ما يروحوش" وزيد البنات ولاولنا فالزنقة يسهرو ويقهقهو تحيير, والرجال رقدة للمغربوالسهرة للسحور خلي منهدرش ربي يصلح احوالنا بركومشكورة على االموضوع ننتظر جديدك