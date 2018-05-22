مشـــــــآركتي في مسابقة خفيف ظريف

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,575
الإعجابات
41,668
النقاط
1,251
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1




الســلآم عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

رمضان مبارك و كل عام و انتم بألف خير أعاننا الله و اياكم على الصيام و القيام و قرآءة القرآن

أما بعد :

فهذه مشاركتي المتواضعة و لاول مرة في مسـآبقة : مسابقة {خفيف وظريف} تعود اليكم من جديد


اليوم رح نحكي ظاهرة منتشرة بزاف عند العائلات الجزائرية و هي عادة سيئة في شهر رمضان ولي هي التبذير تلقى عائلات لباس بيهم يكثروا انواع الطيابات و يعمرو المائدة من كل خير لكن في الاخير مياكلوش بزاف و تفضل الماكلة و بالتالي رح تروح للمزابل اكرمكم الله في المقابل كاين كائلات ملقاتش حتى واش تاكل فيعوض باش يتصدقوا ببعض الطعام لي رح يفضل في الاخير لالا هوما يبذروا و معلبالهمش بالاخرين انا نظن بدل ما ترموا الاكل في باطل من الاول ديروا حسابكم متكثروش خاصة اذا كانت الاطباق متنوعة لانو هذا تبذير و التبذير حرام لقوله تعالى : ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ) و ايلا والفتو بطبع الاسراف و الاكثار من المأكولات ننصحكم باش تشاركوها مع غيركم لانو فيها نوع من المحبة و التواصل بالاخرين و رح ترجع من عادة سيئة لعادة جميلة مليئة بالروح الاخوية و التكافل الاجتماعي







صحـــــــــــــــــا فطوركم و في أمان الله :giggle:



 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,604
الإعجابات
36,533
النقاط
451
#2
السلام عليكم اهلا بيك ختي اسماء
موضوع جد مهم يتزامن مع الشهر الفضيل شهر الرحمة اللي فيه اغلب الموائد المسلمة في البلدان العربية تلقى فيها كل انواع التبذير
والمسلم الحقيقي يبعد على مثل هذه التصرفات لانو ماهيش من الدين في الفطار فمابالك في شهر رمضان اللي فيه انواع الفقراء
اللي لازم الواحد يشوف ليهم تلقى الاكل يطايش في المزابل وكاين فقير ممكن راهو يفطر على الماء وشوي حساء الا كثر
بكري كانو في رمضان يتجنبو حتى الشبعة يعني ما ياكلش للتخمة او حتى للشبعة فمابالك يبذرو لكن حاليا ما ياكلو ويزيدو يبذرو ربي يهديهنا نشالله
شكرا على المشاركة بالتوفيق في المسابقة
 
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