مشـــــــآركتي في مسابقة خفيف ظريف





اليوم رح نحكي ظاهرة منتشرة بزاف عند العائلات الجزائرية و هي عادة سيئة في شهر رمضان ولي هي التبذير تلقى عائلات لباس بيهم يكثروا انواع الطيابات و يعمرو المائدة من كل خير لكن في الاخير مياكلوش بزاف و تفضل الماكلة و بالتالي رح تروح للمزابل اكرمكم الله في المقابل كاين كائلات ملقاتش حتى واش تاكل فيعوض باش يتصدقوا ببعض الطعام لي رح يفضل في الاخير لالا هوما يبذروا و معلبالهمش بالاخرين انا نظن بدل ما ترموا الاكل في باطل من الاول ديروا حسابكم متكثروش خاصة اذا كانت الاطباق متنوعة لانو هذا تبذير و التبذير حرام لقوله تعالى : ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ) و ايلا والفتو بطبع الاسراف و الاكثار من المأكولات ننصحكم باش تشاركوها مع غيركم لانو فيها نوع من المحبة و التواصل بالاخرين و رح ترجع من عادة سيئة لعادة جميلة مليئة بالروح الاخوية و التكافل الاجتماعي





