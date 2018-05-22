مشاركتي في مسابقة خفيف ظريف



السلام عليكم

رمضان كريم و الله ]أكرم و تقبل الله منا و منكم

اود اليوم التطرق لظاهرة جد حساسة غطت بلادنا و في رمضان تحديدا و هي ظاهرة تسول اشقائنا السوريين اللذين أرغمتهم الحرب على ترك بلادهم و اللجوء للبلدان الاسلامية للنجاة من الموت ،يسكنني الحزن و يعصرني الالم عندما ارى أرى شابة في 18سنة و قد اصبحت سيدة و والدة تتسول برضيعها تحت حر الشمس و هي صائمة و قلما تجد من يعيرها اهتمام و يتصدق عليها بدنانير معدودة حتى تستطيع الافطار ربما على رغيف الخبز و و أرز .

نحن شعب مسلم و اسلامنا اوصانا بالرحمة و العطف و الاعتناء بعابر السبيل الى يستطيع سكان حي التناوب على افطار كل عائلة سورية على الاقل في هذا الشهر و نريحهم من التسول .

في امان الله