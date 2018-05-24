مشـــــــآركتي في مسابقة خفيف ظريف











ظاهرة نشر صور الموائد الرمضانية على مواقع التواصل الإجتماعي

موائد تنبعث منها روائح الاسراف موائد تنبعث منها روائح الاسراف ​

هي سلوك خاطئ بحكم عدم مراعاة العجز الذي يواجهه الفقراء في ملء موائدهم مثلما تملأ بقية موائد الناشرين .

يجب الحفاظ على حقوق الفقراء والمساكين طيلة الشهر الفضيل وعدم الزج بهم وسط متاهات إضافية .

كما أن التباهي والتفاخر يصنف في خانة الرياء والعياذ بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي ابن ادم لقيمات ليقيم بها بها صلبه .

لذا يجب علينا عدم اختصار رمضان في تصوير موائد الأكل واضاعة الوقت في الملهيات

وتعميم روح التضامن والعبادة ونشر ثقافة الاطلاع والمطالعة ​