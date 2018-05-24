مشـــــــآركتي في مسابقة خفيف ظريف

HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
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الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
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رمضان كريم على الجميع


مشـــــــآركتي في مسابقة خفيف ظريف



ظاهرة نشر صور الموائد الرمضانية على مواقع التواصل الإجتماعي

موائد تنبعث منها روائح الاسراف

هي سلوك خاطئ بحكم عدم مراعاة العجز الذي يواجهه الفقراء في ملء موائدهم مثلما تملأ بقية موائد الناشرين .
يجب الحفاظ على حقوق الفقراء والمساكين طيلة الشهر الفضيل وعدم الزج بهم وسط متاهات إضافية .
كما أن التباهي والتفاخر يصنف في خانة الرياء والعياذ بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي ابن ادم لقيمات ليقيم بها بها صلبه .
لذا يجب علينا عدم اختصار رمضان في تصوير موائد الأكل واضاعة الوقت في الملهيات
وتعميم روح التضامن والعبادة ونشر ثقافة الاطلاع والمطالعة
 
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