الكاميرا كاشي .. اليوم تكلاطي

ني جيت اليوم نفرغ قلبي مانلقى غير حبابي لي يسمعولي ويشاركوني الراي المهم وكما تعرفون القنوات الجزائرية العام كامل الجزائري منايفها ماشيوفها مايندب بيها كي يجي شهر رمضان المبارك الواحد يبغي يفاجي على روحو يتفرج شوي بصح هاد العام بووووم الكاميرا كاشي في كل قناة عفوا في كل صرف صحي مع كل احتراماتي مابقا للحشمة ولا للحياء اثر خلاص تبخر كلش

ني جيت اليوم نفرغ قلبي مانلقى غير حبابي لي يسمعولي ويشاركوني الراي المهم وكما تعرفون القنوات الجزائرية العام كامل الجزائري منايفها ماشيوفها مايندب بيها كي يجي شهر رمضان المبارك الواحد يبغي يفاجي على روحو يتفرج شوي بصح هاد العام بووووم الكاميرا كاشي في كل قناة عفوا في كل صرف صحي مع كل احتراماتي مابقا للحشمة ولا للحياء اثر خلاص تبخر كلش