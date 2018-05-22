الكاميرا كاشي .. اليوم تكلاطي

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#1
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
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الإعجابات
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الإقامة
جزر القمر
#1


خاوتي خياتي صحا رمضانكم وكل عام و انتم الى الله اقرب
توحشتكم وتوحشت اللمة ورمضان بلا اللمة سامط والله
كي فاتوا يماتكم لولين ان شاء الله يكونوا فاتوا غايا انتيييك وقاع شاكاين

1526994717596.png
ني جيت اليوم نفرغ قلبي
مانلقى غير حبابي لي يسمعولي ويشاركوني الراي
المهم وكما تعرفون القنوات الجزائرية العام كامل الجزائري منايفها ماشيوفها مايندب بيها
كي يجي شهر رمضان المبارك الواحد يبغي يفاجي على روحو يتفرج شوي
بصح هاد العام بووووم الكاميرا كاشي في كل قناة عفوا في كل صرف صحي مع كل احتراماتي
مابقا للحشمة ولا للحياء اثر خلاص تبخر كلش

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هاد القنوات حيرتني يعني لازم تتجرأ وتعرض فناني عفوا اصحاب الملاهي وتدخلهم لبيوتنا
يعني عندهم نورمال يشوفوها قدام والديك وحدة تقايس بطالوها وحدة تهرس في مواعينها
ولي تحيرك نفس البنادم كل يوم نشوفه في 5 ايام من شهر رمضان وفي كل قناة
زعما كيفاه والله مافهمت
والكلام الطايح السوقي ماينحوهش من فامهم يعني منكم صح رانا في شهر الرحمة والغفران
شهر العفة والحياء موحال .... راني خايف كاش نهار يخرجلي واحد فيهم ويقولي رمضان هاد العام كاميرا كاشي اجلوه العام الجاي
استغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله
سمحولي طولت شوي
مي كان لازم نفرغ لازم خلاص وصلت لحدها بزاااف مرGوها بن عمي وين رايحين بهاد العقلية
واش رايكم في الكاميرا كاشي هاد العام ؟؟

خيكم جليلوس ...


 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
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الإعجابات
36,544
النقاط
451
#2
اهلاااااااا استاذنا جلال ياسيدي هذي غيبة كي الهلال تاع رمضان هههه
ان شااء الله راك بخير البارح برك حكيت على هذا الموضوع
رمضان شهر {{الشباب والشابات }}
يعني والله غير ذنوب الامة كامل في رقابهم الواحد لازم ينحي هذو القنوات
في الشهر الفضيل وفي غيرو لانو مضارها وخيمة
من اللي روبرتاج نتاع المخنثين الى تجار المخدرات يعني حابين يصنعو مجتمع منحل اخلاقيا
والله غير الواحد رجع يحل في فمو كي يشوف فاسقات الكباريهات في القنوات
هذا وان دل فانما يدل على انو صاحب القناة او اللي عرض الفنانة هذي موالف يسهر عندها
ربي يهدينا ويهديهم
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#3
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,482
الإعجابات
11,576
النقاط
691
الإقامة
جزر القمر
#3
قال hakim story:
اهلاااااااا استاذنا جلال ياسيدي هذي غيبة كي الهلال تاع رمضان هههه
ان شااء الله راك بخير البارح برك حكيت على هذا الموضوع
رمضان شهر {{الشباب والشابات }}
يعني والله غير ذنوب الامة كامل في رقابهم الواحد لازم ينحي هذو القنوات
في الشهر الفضيل وفي غيرو لانو مضارها وخيمة
من اللي روبرتاج نتاع المخنثين الى تجار المخدرات يعني حابين يصنعو مجتمع منحل اخلاقيا
والله غير الواحد رجع يحل في فمو كي يشوف فاسقات الكباريهات في القنوات
هذا وان دل فانما يدل على انو صاحب القناة او اللي عرض الفنانة هذي موالف يسهر عندها
ربي يهدينا ويهديهم
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اهلا بيك حكيم خويا عاش من شافك توحشتك يا سي
صحا رمضانك وربي يتقبل منا ومنكم صافا شويا ولا ؟
راك تشوف خويا والله الواحد ولا يحشم يبدل من قناة لقناة
حشموا رواحهم وبهدلوا برواحهم انا نقولك حاجة
ذنبهم على لي جابهم وذنوب الشعب كاملة عليهم ... القذارة والدناءة عنوانهم
ربي يجيب الخير والله غير مخك يتكودا
الله يرزق الهداية ويثبت علينا العقل والشهادة ...
دوك نجي ندير دورة عندك قالولي راك تقسم الشهادات العليا هههههه
 
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