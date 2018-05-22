الكاميرا كاشي .. اليوم تكلاطي

جليلوس
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خاوتي خياتي صحا رمضانكم وكل عام و انتم الى الله اقرب
توحشتكم وتوحشت اللمة ورمضان بلا اللمة سامط والله
كي فاتوا يماتكم لولين ان شاء الله يكونوا فاتوا غايا انتيييك وقاع شاكاين
ني جيت اليوم نفرغ قلبي
مانلقى غير حبابي لي يسمعولي ويشاركوني الراي
المهم وكما تعرفون القنوات الجزائرية العام كامل الجزائري منايفها ماشيوفها مايندب بيها
كي يجي شهر رمضان المبارك الواحد يبغي يفاجي على روحو يتفرج شوي
بصح هاد العام بووووم الكاميرا كاشي في كل قناة عفوا في كل صرف صحي مع كل احتراماتي
مابقا للحشمة ولا للحياء اثر خلاص تبخر كلش
هاد القنوات حيرتني يعني لازم تتجرأ وتعرض فناني عفوا اصحاب الملاهي وتدخلهم لبيوتنا
يعني عندهم نورمال يشوفوها قدام والديك وحدة تقايس بطالوها وحدة تهرس في مواعينها
ولي تحيرك نفس البنادم كل يوم نشوفه في 5 ايام من شهر رمضان وفي كل قناة
زعما كيفاه والله مافهمت
والكلام الطايح السوقي ماينحوهش من فامهم يعني منكم صح رانا في شهر الرحمة والغفران
شهر العفة والحياء موحال .... راني خايف كاش نهار يخرجلي واحد فيهم ويقولي رمضان هاد العام كاميرا كاشي اجلوه العام الجاي
استغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله
سمحولي طولت شوي
مي كان لازم نفرغ لازم خلاص وصلت لحدها بزاااف مرGوها بن عمي وين رايحين بهاد العقلية
واش رايكم في الكاميرا كاشي هاد العام ؟؟
خيكم جليلوس ...