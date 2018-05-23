|☺| سجل حضورك اليومـــــي |☺|◄ بنكتة رمضانية مضحكة ►

حہسہــــأمہ
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 10 جويلية 2017
- المشاركات
- 228
- الإعجابات
- 354
- النقاط
- 513
- الإقامة
- عين وسارة - الجلفة
- الجنس
- ذكر
أهلا وسهلا بجميع رواد منتدانا الغالي
من أعضاء ومشرفين
نستقبلكم بكل مودة واحترام في
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
مع موضوعكم الرمضاني اليومي: سجل حضورك بنكتة رمضانية
فكرة الموضوع هي يعني أنك صادفت نكتة رمضانية أثناء تجوالك على الأنترنت
أعجبتك تأتي إلى هنا وتضعها لتشارك بها الجميع
قوانين المشاركة:
1/- نرجوا الإبتعاد عن الدردشة داخل الموضوع
2/- تمنع الردود العشوائية التي غرضها زيادة المشاركات
3/- يجب أن يكون الاحترام متبادل بين الأعضاء مع التقيد بقوانين المنتدى
4/- المشاركة تكون بنكتة واحدة فقط في اليوم
بالتوفيق لكم يا أحلى الأعضاء
مع تحيات أخوكم في الله حسامـ