|☺| سجل حضورك اليومـــــي |☺|◄ بنكتة رمضانية مضحكة ►

حہسہــــأمہ

حہسہــــأمہ

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
10 جويلية 2017
المشاركات
228
الإعجابات
354
النقاط
513
الإقامة
عين وسارة - الجلفة
الجنس
ذكر
#1

أهلا وسهلا بجميع رواد منتدانا الغالي

من أعضاء ومشرفين

نستقبلكم بكل مودة واحترام في

ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)


مع موضوعكم الرمضاني اليومي: سجل حضورك بنكتة رمضانية




فكرة الموضوع هي يعني أنك صادفت نكتة رمضانية أثناء تجوالك على الأنترنت

أعجبتك تأتي إلى هنا وتضعها لتشارك بها الجميع



قوانين المشاركة:

1/- نرجوا الإبتعاد عن الدردشة داخل الموضوع
2/- تمنع الردود العشوائية التي غرضها زيادة المشاركات
3/- يجب أن يكون الاحترام متبادل بين الأعضاء مع التقيد بقوانين المنتدى
4/- المشاركة تكون بنكتة واحدة فقط في اليوم


بالتوفيق لكم يا أحلى الأعضاء
مع تحيات أخوكم في الله حسامـ

 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
4 ماي 2017
المشاركات
1,730
الإعجابات
6,421
النقاط
121
الإقامة
واقع كأنه حلم
الجنس
أنثى
#2
موضوع هايل شكرااا خويا
كي تسقسي واحد على الساعة يقلك انا واش عرفني ههه
اما في رمضان كي تسقسيه يقلك الساعة 17 و30 دقيقة و4ثواني ههههه
 
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