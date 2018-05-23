|☺| سجل حضورك اليومـــــي |☺|◄ بنكتة رمضانية مضحكة ►



مع موضوعكم الرمضاني اليومي: سجل حضورك بنكتة رمضانية









فكرة الموضوع هي يعني أنك صادفت نكتة رمضانية أثناء تجوالك على الأنترنت



أعجبتك تأتي إلى هنا وتضعها لتشارك بها الجميع







قوانين المشاركة:



1/- نرجوا الإبتعاد عن الدردشة داخل الموضوع

2/- تمنع الردود العشوائية التي غرضها زيادة المشاركات

3/- يجب أن يكون الاحترام متبادل بين الأعضاء مع التقيد بقوانين المنتدى

4/- المشاركة تكون بنكتة واحدة فقط في اليوم





بالتوفيق لكم يا أحلى الأعضاء

مع تحيات أخوكم في الله حسامـ