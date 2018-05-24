شرائح لحم خروف متبلة

قال لؤلؤة قسنطينة: السلام عليكم

ياسلااام وماشاء الله

شهيتينا يا سمسومة في هاد العشية

يعطيك الصحة حبيبتي وبصحتكم

ربي يهنيكم ختي وربي يدومها عليكم نعمة

تحياتي​ إضغط للتوسيع...

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته

اهلا اهلا بالطيبة

الله يسلمك ويحفظك مريامو

آمين يارب

ستحشتك ^^

ههه قاتلو شهيتها

اراا قوليلي وش طيبتي ليوم ؟ ​

قال هدوء المطر:

وعليكم السلآم ورحمة الله

طبق يشهي ولكن لو كان ناقص شوي الدسم

بصحتكم ختي ويعطيك الصحة على الوصفة.

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