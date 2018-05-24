شرائح لحم خروف متبلة

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

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#1


رولي لحم خروف

شرائح لحم مدهونة بالبصل ونرش عليها شوية ملح
حمص


التتبيلة :
  • قصبر (خاصة اللي فيه الحبيبات )
  • ملح
  • فلفل اسود
  • فلفل احمر
  • فلفل عكري
  • زنجبيل
  • كركم
  • كمون
  • راس الحانوت
  • 3الى 5 فصوص ثوم
  • حار
  • ملعقة صغيرة طماطم مصبرة
  • زيت الزيتون
  • البصل الاخضر الطويل
  • ورقة رند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقوم بهرس القصبر مع الثوم والحار جيدا ثم نضعه بوعاء فيه جميع التوابل مع زيت الزيتون والطماطم وتخلط جيدا
نحل شريحة اللحم ونحشوها بالتتبيلة ونضع عليها قليل من الزبدة وقليل من البصل المقطع الى قطع صغيرة
ثم نلفها ونربطها بخيط
في طنجرة الضغط نحط قليل من زيت الزيتون وورقة رند والحمص و حبة بصل مفرومة مع قليل من الملح
تطهى على نار هادئة جدا جدا

ملاحظة : لا يوجد الماء بالوصفة
















 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#2
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#2
السلام عليكم
ياسلااام وماشاء الله
شهيتينا يا سمسومة في هاد العشية
يعطيك الصحة حبيبتي وبصحتكم
ربي يهنيكم ختي وربي يدومها عليكم نعمة
تحياتي​
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو متألق ::
#4
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#4
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
ياسلااام وماشاء الله
شهيتينا يا سمسومة في هاد العشية
يعطيك الصحة حبيبتي وبصحتكم
ربي يهنيكم ختي وربي يدومها عليكم نعمة
تحياتي​
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وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا اهلا بالطيبة
الله يسلمك ويحفظك مريامو
آمين يارب
ستحشتك ^^
ههه قاتلو شهيتها
اراا قوليلي وش طيبتي ليوم ؟
قال هدوء المطر:

وعليكم السلآم ورحمة الله
طبق يشهي ولكن لو كان ناقص شوي الدسم
بصحتكم ختي ويعطيك الصحة على الوصفة.
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اهلا ختيتو هدوء المطر
نعم اوافقك الرأي انا كنت حاباتو اللحم يطيب وحدو عى نار قليلة من دون ماء
لكن فالطنجرة درت زت زيتون وشويا زبدة ونسيت انو اللحم فيه شويا شحم لذلك جا مدسم
افكر في المرة الجاية كي يطيب اللحم نحيه والصوص هداك نزيدلو شويا ما ونخليها تتجانس فالطياب به تجي صوص مليحة ومش ميدمة
ههه متاحسبينيش عليها باسك هديك الوصفة غير ما وصلت للدار بعد سفر دام 7 ساعات هه سلمت عليهم ودخلت للمطبخ بعد الذبح هديك هي وعندي مدة مكنتش دخلت للمطبخ
يك يقلك المرا كي تغيب مدة وترجع تطبخ كي شغل هدوك اللايام الاوائل تبقى غير تيري برك خخخ
ربي يحفظك اختي
 
هدوء المطر

هدوء المطر

:: عضو متألق ::
#5
إنضم
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#5
قال Soumia hadj mohammed:
اهلا ختيتو هدوء المطر
نعم اوافقك الرأي انا كنت حاباتو اللحم يطيب وحدو عى نار قليلة من دون ماء
لكن فالطنجرة درت زت زيتون وشويا زبدة ونسيت انو اللحم فيه شويا شحم لذلك جا مدسم
افكر في المرة الجاية كي يطيب اللحم نحيه والصوص هداك نزيدلو شويا ما ونخليها تتجانس فالطياب به تجي صوص مليحة ومش ميدمة
ههه متاحسبينيش عليها باسك هديك الوصفة غير ما وصلت للدار بعد سفر دام 7 ساعات هه سلمت عليهم ودخلت للمطبخ بعد الذبح هديك هي وعندي مدة مكنتش دخلت للمطبخ
يك يقلك المرا كي تغيب مدة وترجع تطبخ كي شغل هدوك اللايام الاوائل تبقى غير تيري برك خخخ
ربي يحفظك اختي
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ههههه مالا معذورة حبيبتي
الأكلة الدسمة تجي بنينة بصح من الجآنب الصحي عندها خطر كبير، علابالي هاذ الشي ما يخفاش عليك، نتي بيك تعب السفر ماكيش عآرفة واش راكي ديري، بصح راكي مليحة طيبتيها لوكآن أنا رجعت من الـvoyage الشربة ومنعرف لاكان نطيبها ههه
بصحتكم ختي.
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو متألق ::
#6
إنضم
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#6
قال هدوء المطر:
ههههه مالا معذورة حبيبتي
الأكلة الدسمة تجي بنينة بصح من الجآنب الصحي عندها خطر كبير، علابالي هاذ الشي ما يخفاش عليك، نتي بيك تعب السفر ماكيش عآرفة واش راكي ديري، بصح راكي مليحة طيبتيها لوكآن أنا رجعت من الـvoyage الشربة ومنعرف لاكان نطيبها ههه
بصحتكم ختي.
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يا طفلة هه مع الاول جا فخاطري لحم مقلي:love: خدا مكان حتى نلقى مخي يتخيل ويجيب فالتركيبة تع وصفة اخرى:unsure::unsure::unsure: صبت روحي ندير فالرولي هه انه الاشتياق للطبخ وما يدير :rolleyes::oops:
صح فطورك حبيبتي
ههه ضحكتيني بالشوربة لاكان طيبيها ههه
تخيلي هداك النهار كان اول رمضان ورغم انو السفر مطول بعض الشي بصح ما حسيت بييه ابدا سبحان الله قلت لاهلي تقول شي جيت من سعيدة برك​
 
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