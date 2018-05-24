شرائح لحم خروف متبلة

Soumia hadj mohammed
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رولي لحم خروف
شرائح لحم مدهونة بالبصل ونرش عليها شوية ملح
حمص
التتبيلة :
- قصبر (خاصة اللي فيه الحبيبات )
- ملح
- فلفل اسود
- فلفل احمر
- فلفل عكري
- زنجبيل
- كركم
- كمون
- راس الحانوت
- 3الى 5 فصوص ثوم
- حار
- ملعقة صغيرة طماطم مصبرة
- زيت الزيتون
- البصل الاخضر الطويل
- ورقة رند
نقوم بهرس القصبر مع الثوم والحار جيدا ثم نضعه بوعاء فيه جميع التوابل مع زيت الزيتون والطماطم وتخلط جيدا
نحل شريحة اللحم ونحشوها بالتتبيلة ونضع عليها قليل من الزبدة وقليل من البصل المقطع الى قطع صغيرة
ثم نلفها ونربطها بخيط
في طنجرة الضغط نحط قليل من زيت الزيتون وورقة رند والحمص و حبة بصل مفرومة مع قليل من الملح
تطهى على نار هادئة جدا جدا
ملاحظة : لا يوجد الماء بالوصفة