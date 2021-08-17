طريقة عمل بيتزا بكرات اللحم الإيطالية

المقادير- لحم مفروم : 300 غراماً (مقادير كرات اللحمة)- البقدونس : نصف كوب (مفروم، مقادير كرات اللحمة)- بقسماط : نصف كوب (كعك مطحون، مقادير كرات اللحمة)- البصل : 1 حبة (مبشورة، مقادير كرات اللحمة)- الثوم : فصّان (مهروس، مقادير كرات اللحمة)- ملح : نصف ملعقة صغيرة (مقادير كرات اللحمة)- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (مقادير كرات اللحمة)- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة (مقادير كرات اللحمة)- طحين : 3 اكواب (مقادير البيتزا)- صلصة البيتزا : كوب (مقادير البيتزا)- ماء دافئ : كوب (مقادير البيتزا)- خميرة : 3 ملاعق صغيرة (جافة فورية، مقادير البيتزا)- ملح : ملعقة صغيرة (مقادير البيتزا)- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان (مقادير البيتزا)- سكر : نصف ملعقة صغيرة (مقادير البيتزا)- صلصة البيتزا : كوب (للحشو)- جبنة الموتزاريلا : كوب (مبشورة، للحشو)- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفرومة شرائح، للحشو)- جبنة بارميزان : ملعقتان كبيرتان (مبشورة، للحشو)طريقة التحضير1. يسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية وتبطن صينية فرن بورق زبدة.2. نخلط اللحمة المفرومة مع البصل والثوم والبقدونس ثم يضاف إليه الكعك المطحون ويتبل بالملح والفلفل وتخلط جيداً وتشكل اللحمة على شكل كرات.3. يسخن الزيت في قدر على حرارة متوسطة وتقلى كرات اللحم على دفعات حتى تتحمر و تترك جانباً.4. لعمل العجينة: نخلط الطحين والخميرة والسكر والملح في وعاء جيداً ليتجانس ثم نعمل حفرة في المنتصف ونضيف الماء الدافئ والزيت ويقلب ثم يعجن حتى تصبح العجينة قابلة للتشكيل معاًً.5. نمد العجين على سطح مرشوش بالطحين وتعجن لمدة 10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة وتوضع العجينة في الصينية المحضرة سابقاً.6. نضع ربع كوب من صلصة البيتزا في طبق ويضاف اللحم ويقلب.7. نمد باقي صلصة البيتزا على العجينة بالصينية ونوزع الفلفل واللحم مع الضغط برفق حتى يثبت اللحم.8. ننثر جبنة الموزاريلا والبازميزان على الوجه.9. يُخبز العجين في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تصبح ذهبية وتذوب الجبنة وتقدم ساخنة.​