نتائج الأسبوع الاول المسابقة اليومية الرمضانية [ جوائز 7 ايام ]

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- 25 أفريل 2018
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المسابقة اليومية الرمضانية [ جوائز 7 ايام ]المجموع الأسبوعي
نتائج الأسبوع الأول
مع اللمة أنت الرابح
المسابقة اليومية ... شارك و أربح فليكسي 100دج كل يوم طيلة شهر رمضان
كل يوم فائز جديد بفليكسي 100 دج
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العضو الذهبي لهذا الاسبوع هو
@هدوء المطر
مبروووووووك تحصلت 325 نقطة و جائزة 400دج
جوائز الأسبوع الأول
1.العدد الأول للمسابقة
المرتبة الأولى: @faith8 تحصل على جائزة (55) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @هدوء المطر الجائزة (40) نقطة.
العضو: @السحاب العابر الجائزة (10) نقطة.
العضو: @boutheina beto الجائزة (5) نقطة.
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2.العدد الثاني للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (45) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @faith8 الجائزة (20) نقطة.
العضو: @Oum Loukmane الجائزة (10) نقطة.
العضو: @missing heart الجائزة (5) نقطة.
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3.العدد الثالث للمسابقة
المرتبة الأولى: @faith8 تحصل على جائزة (30) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @هدوء المطر الجائزة (15) نقطة.
العضو: @heba biba الجائزة (10) نقطة.
العضو: @boutheina beto الجائزة (10) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل ب الجائزة (5) نقطة.
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4.العدد الرابع للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (65) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @حہسہــــأمہ الجائزة (25) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل ب الجائزة (15) نقطة.
العضو: @boutheina beto الجائزة (10) نقطة.
العضو: @choayb1987 الجائزة (10) نقطة.
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5.العدد الخامس للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (60) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @حہسہــــأمہ الجائزة (45) نقطة.
العضو: @Salah eddin الجائزة (30) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل ب الجائزة (15) نقطة.
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6.العدد السادس للمسابقة
المرتبة الأولى: @رؤوف المستقبل ب تحصل على جائزة (30) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @هدوء المطر الجائزة (20) نقطة.
العضو: @choayb1987 الجائزة (15) نقطة.
العضو: @boutheina beto الجائزة (10) نقطة.
العضو: @faith8 الجائزة (10) نقطة.
العضو: @عآشقة الجنـة الجائزة (5) نقطة.
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7.العدد السابع للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (80) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @حہسہــــأمہ الجائزة (35) نقطة.
العضو: @boutheina beto الجائزة (20) نقطة.
العضو: @HAMZA USMA الجائزة (5) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل ب الجائزة (5) نقطة.
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نتائج الأسبوع الأول
مع اللمة أنت الرابح
المسابقة اليومية ... شارك و أربح فليكسي 100دج كل يوم طيلة شهر رمضان
كل يوم فائز جديد بفليكسي 100 دج
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
العضو الذهبي لهذا الاسبوع هو
@هدوء المطر
مبروووووووك تحصلت 325 نقطة و جائزة 400دج
جوائز الأسبوع الأول
1.العدد الأول للمسابقة
المرتبة الأولى: @faith8 تحصل على جائزة (55) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @هدوء المطر الجائزة (40) نقطة.
العضو: @السحاب العابر الجائزة (10) نقطة.
العضو: @boutheina beto الجائزة (5) نقطة.
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2.العدد الثاني للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (45) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @faith8 الجائزة (20) نقطة.
العضو: @Oum Loukmane الجائزة (10) نقطة.
العضو: @missing heart الجائزة (5) نقطة.
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3.العدد الثالث للمسابقة
المرتبة الأولى: @faith8 تحصل على جائزة (30) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @هدوء المطر الجائزة (15) نقطة.
العضو: @heba biba الجائزة (10) نقطة.
العضو: @boutheina beto الجائزة (10) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل ب الجائزة (5) نقطة.
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4.العدد الرابع للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (65) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @حہسہــــأمہ الجائزة (25) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل ب الجائزة (15) نقطة.
العضو: @boutheina beto الجائزة (10) نقطة.
العضو: @choayb1987 الجائزة (10) نقطة.
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5.العدد الخامس للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (60) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @حہسہــــأمہ الجائزة (45) نقطة.
العضو: @Salah eddin الجائزة (30) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل ب الجائزة (15) نقطة.
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6.العدد السادس للمسابقة
المرتبة الأولى: @رؤوف المستقبل ب تحصل على جائزة (30) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @هدوء المطر الجائزة (20) نقطة.
العضو: @choayb1987 الجائزة (15) نقطة.
العضو: @boutheina beto الجائزة (10) نقطة.
العضو: @faith8 الجائزة (10) نقطة.
العضو: @عآشقة الجنـة الجائزة (5) نقطة.
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7.العدد السابع للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (80) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @حہسہــــأمہ الجائزة (35) نقطة.
العضو: @boutheina beto الجائزة (20) نقطة.
العضو: @HAMZA USMA الجائزة (5) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل ب الجائزة (5) نقطة.
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العضو: @هدوء المطر الجائزة (40+45+15+65+60+20+80=325) نقطة. | فليكسي (100+100+100+100=400) دج
العضو: @faith8 الجائزة (55+20+30+10=115) نقطة. | فليكسي (100+100=200) دج
العضو: @رؤوف المستقبل ب الجائزة (5+15+15+30+5=70) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: @boutheina beto الجائزة (5+10+10+10+20=55) نقطة.
العضو: @choayb1987 الجائزة (10+15=25) نقطة.
العضو: @السحاب العابر الجائزة (10) نقطة.
العضو: @Oum Loukmane الجائزة (10) نقطة.
العضو: @missing heart الجائزة (5) نقطة.
العضو: @heba biba الجائزة (10) نقطة.
العضو: @حہسہــــأمہ الجائزة (25+45+35=105) نقطة.
العضو: @Salah eddin الجائزة (30) نقطة.
العضو: @عآشقة الجنـة الجائزة (5) نقطة.
العضو: @HAMZA USMA الجائزة (5) نقطة.
العضو: الجائزة (10) نقطة.
العضو: الجائزة (10) نقطة.
من لديه طعن في النقاط او في نتائج الأسبوع نرجو من المشاركين مراسلتنا لإعادة النظر في الطعن لإعطاء كل شخص حقه
مبروك للفائزين و حظ موفق للبقية
مبروك للفائزين و حظ موفق للبقية