نتائج المسابقة اليومية الرمضانية [ جوائز 7 ايام ] ☜ الأسبوع الثاني

4algeria.com
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 25 أفريل 2018
- المشاركات
- 271
- الإعجابات
- 929
- النقاط
- 21
- الجنس
- ذكر
المسابقة اليومية الرمضانية [ جوائز 7 ايام ]
نتائج الأسبوع الثاني
مع اللمة أنت الرابح
المسابقة اليومية ... شارك و أربح فليكسي 100دج كل يوم طيلة شهر رمضان
كل يوم فائز جديد بفليكسي 100 دج
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
العضو الذهبي لهذا الاسبوع هو
@هدوء المطر
مبروووووووك تحصلت 240 نقطة و جائزة 200دج
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جوائز الأسبوع الأول
8.العدد الأول للمسابقة
المرتبة الأولى: @طيور السلام تحصل على جائزة (35) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @هدوء المطر الجائزة (30) نقطة.
العضو: @faith8 الجائزة (15) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل الجائزة (15) نقطة.
العضو: @فاعل الخير الجائزة (5) نقطة.
*-*-*-*-*-*-*-*
9.العدد الثاني للمسابقة
المرتبة الأولى: @طيور السلام تحصل على جائزة (55) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @هدوء المطر الجائزة (50) نقطة.
العضو: @عاشق المولودية الجائزة (50) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل الجائزة (5) نقطة.
*-*-*-*-*-*-*-*
10.العدد الثالث للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (40) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @طيور السلام الجائزة (30) نقطة.
العضو: @فاعل الخير الجائزة (5) نقطة.
العضو: *amani* الجائزة (5) نقطة.
*-*-*-*-*-*-*-*
11.العدد الرابع للمسابقة
المرتبة الأولى: @choayb1987 تحصل على جائزة (50) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @Soumia hadj mohammed الجائزة (30) نقطة.
العضو: @هدوء المطر الجائزة (25) نقطة.
العضو: @بشرى ملاك الجائزة (20) نقطة.
العضو: @heba biba الجائزة (15) نقطة.
العضو: @faith 8 الجائزة (5) نقطة.
العضو: @Bochra saihi الجائزة (5) نقطة.
العضو: @ناصر dz الجائزة (5) نقطة.
*-*-*-*-*-*-*-*
نتائج الأسبوع الثاني
مع اللمة أنت الرابح
المسابقة اليومية ... شارك و أربح فليكسي 100دج كل يوم طيلة شهر رمضان
كل يوم فائز جديد بفليكسي 100 دج
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
العضو الذهبي لهذا الاسبوع هو
@هدوء المطر
مبروووووووك تحصلت 240 نقطة و جائزة 200دج
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جوائز الأسبوع الأول
8.العدد الأول للمسابقة
المرتبة الأولى: @طيور السلام تحصل على جائزة (35) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @هدوء المطر الجائزة (30) نقطة.
العضو: @faith8 الجائزة (15) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل الجائزة (15) نقطة.
العضو: @فاعل الخير الجائزة (5) نقطة.
*-*-*-*-*-*-*-*
9.العدد الثاني للمسابقة
المرتبة الأولى: @طيور السلام تحصل على جائزة (55) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @هدوء المطر الجائزة (50) نقطة.
العضو: @عاشق المولودية الجائزة (50) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل الجائزة (5) نقطة.
*-*-*-*-*-*-*-*
10.العدد الثالث للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (40) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @طيور السلام الجائزة (30) نقطة.
العضو: @فاعل الخير الجائزة (5) نقطة.
العضو: *amani* الجائزة (5) نقطة.
*-*-*-*-*-*-*-*
11.العدد الرابع للمسابقة
المرتبة الأولى: @choayb1987 تحصل على جائزة (50) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @Soumia hadj mohammed الجائزة (30) نقطة.
العضو: @هدوء المطر الجائزة (25) نقطة.
العضو: @بشرى ملاك الجائزة (20) نقطة.
العضو: @heba biba الجائزة (15) نقطة.
العضو: @faith 8 الجائزة (5) نقطة.
العضو: @Bochra saihi الجائزة (5) نقطة.
العضو: @ناصر dz الجائزة (5) نقطة.
*-*-*-*-*-*-*-*
12.العدد الخامس للمسابقة
المرتبة الأولى: @Salah eddin تحصل على جائزة (25) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: choayb1987 الجائزة (20) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل ب الجائزة (20) نقطة.
العضو: @عآشقة الجنـة الجائزة (15) نقطة.
العضو: @هدوء المطر الجائزة (15) نقطة.
العضو: boutheina beto الجائزة (5) نقطة.
*-*-*-*-*-*-*-*
المرتبة الأولى: @Salah eddin تحصل على جائزة (25) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: choayb1987 الجائزة (20) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل ب الجائزة (20) نقطة.
العضو: @عآشقة الجنـة الجائزة (15) نقطة.
العضو: @هدوء المطر الجائزة (15) نقطة.
العضو: boutheina beto الجائزة (5) نقطة.
*-*-*-*-*-*-*-*
13.العدد السادس للمسابقةالمجموع الأسبوعي
المرتبة الأولى: ... تحصل على جائزة (...) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
. . .
*-*-*-*-*-*-*-*
14.العدد السابع للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (80) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @faith8 الجائزة (35) نقطة.
العضو: @طيور السلام الجائزة (20) نقطة.
العضو: @عآشقة الجنـة الجائزة (10) نقطة.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
المرتبة الأولى: ... تحصل على جائزة (...) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
. . .
*-*-*-*-*-*-*-*
14.العدد السابع للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (80) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @faith8 الجائزة (35) نقطة.
العضو: @طيور السلام الجائزة (20) نقطة.
العضو: @عآشقة الجنـة الجائزة (10) نقطة.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
العضو: @هدوء المطر الجائزة (30+50+40+25+15+80=240) نقطة. | فليكسي (100+100=200) دج
العضو: @طيور السلام الجائزة ( 35+55+30+20=140) نقطة. | فليكسي (100+100=200) دج
العضو: choayb1987 الجائزة (20+50=70) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: @Salah eddin الجائزة (25) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: @faith8 الجائزة (15+35=50) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل ب الجائزة (20+5+15=40) نقطة.
العضو: @boutheina beto الجائزة (5) نقطة.
العضو: @heba biba الجائزة (15) نقطة.
العضو: @عآشقة الجنـة الجائزة (10+15=25) نقطة.
العضو: @*amani* الجائزة (5) نقطة.
العضو: @Soumia hadj mohammed الجائزة (30) نقطة.
العضو: @بشرى ملاك الجائزة (20) نقطة.
العضو: @Bochra saihi الجائزة (5) نقطة.
العضو: @ناصر dz الجائزة (5) نقطة.
العضو: @فاعل الخير الجائزة (5+5=10) نقطة.
العضو: @عاشق المولودية الجائزة (50) نقطة.
من لديه طعن في النقاط او في نتائج الأسبوع نرجو من المشاركين مراسلتنا لإعادة النظر في الطعن لإعطاء كل شخص حقه
تم توزيع الجوائز
مبروك للفائزين و حظ موفق للبقية
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مع اللمة أنت الرابح
شارك الخبر مع اصدقائك في الفايسبوك و مواقع التواصل الإجتماعي
اللمة تجمعنا في رمضان
آخر تعديل: