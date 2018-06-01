نتائج المسابقة اليومية الرمضانية [ جوائز 7 ايام ] ☜ الأسبوع الثاني

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
271
الإعجابات
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النقاط
21
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ذكر
#1
المسابقة اليومية الرمضانية [ جوائز 7 ايام ]
نتائج الأسبوع الثاني
مع اللمة أنت الرابح



المسابقة اليومية ... شارك و أربح فليكسي 100دج كل يوم طيلة شهر رمضان
كل يوم فائز جديد بفليكسي 100 دج
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العضو الذهبي لهذا الاسبوع هو
@هدوء المطر
مبروووووووك تحصلت 240 نقطة و جائزة 200دج

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واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
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جوائز الأسبوع الأول

8.العدد الأول للمسابقة
المرتبة الأولى: @طيور السلام تحصل على جائزة (35) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @هدوء المطر الجائزة (30) نقطة.
العضو: @faith8 الجائزة (15) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل الجائزة (15) نقطة.
العضو: @فاعل الخير الجائزة (5) نقطة.
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9.العدد الثاني للمسابقة
المرتبة الأولى: @طيور السلام تحصل على جائزة (55) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @هدوء المطر الجائزة (50) نقطة.
العضو: @عاشق المولودية الجائزة (50) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل الجائزة (5) نقطة.
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10.العدد الثالث للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (40) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @طيور السلام الجائزة (30) نقطة.
العضو: @فاعل الخير الجائزة (5) نقطة.
العضو: *amani* الجائزة (5) نقطة.
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11.العدد الرابع للمسابقة
المرتبة الأولى: @choayb1987 تحصل على جائزة (50) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @Soumia hadj mohammed الجائزة (30) نقطة.
العضو: @هدوء المطر الجائزة (25) نقطة.
العضو: @بشرى ملاك الجائزة (20) نقطة.
العضو: @heba biba الجائزة (15) نقطة.
العضو: @faith 8 الجائزة (5) نقطة.
العضو: @Bochra saihi الجائزة (5) نقطة.
العضو: @ناصر dz الجائزة (5) نقطة.
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12.العدد الخامس للمسابقة
المرتبة الأولى: @Salah eddin تحصل على جائزة (25) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: choayb1987 الجائزة (20) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل ب الجائزة (20) نقطة.
العضو: @عآشقة الجنـة الجائزة (15) نقطة.
العضو: @هدوء المطر الجائزة (15) نقطة.
العضو: boutheina beto الجائزة (5) نقطة.
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13.العدد السادس للمسابقة
المرتبة الأولى: ... تحصل على جائزة (...) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
. . .
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14.العدد السابع للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (80) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
العضو: @faith8 الجائزة (35) نقطة.
العضو: @طيور السلام الجائزة (20) نقطة.
العضو: @عآشقة الجنـة الجائزة (10) نقطة.

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واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
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المجموع الأسبوعي
العضو: @هدوء المطر الجائزة (30+50+40+25+15+80=240) نقطة. | فليكسي (100+100=200) دج
العضو: @طيور السلام الجائزة ( 35+55+30+20=140) نقطة. | فليكسي (100+100=200) دج
العضو: choayb1987 الجائزة (20+50=70) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: @Salah eddin الجائزة (25) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: @faith8 الجائزة (15+35=50) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل ب الجائزة (20+5+15=40) نقطة.
العضو: @boutheina beto الجائزة (5) نقطة.
العضو: @heba biba الجائزة (15) نقطة.
العضو: @عآشقة الجنـة الجائزة (10+15=25) نقطة.
العضو: @*amani* الجائزة (5) نقطة.
العضو: @Soumia hadj mohammed الجائزة (30) نقطة.
العضو: @بشرى ملاك الجائزة (20) نقطة.
العضو: @Bochra saihi الجائزة (5) نقطة.
العضو: @ناصر dz الجائزة (5) نقطة.
العضو: @فاعل الخير الجائزة (5+5=10) نقطة.
العضو: @عاشق المولودية الجائزة (50) نقطة.

من لديه طعن في النقاط او في نتائج الأسبوع نرجو من المشاركين مراسلتنا لإعادة النظر في الطعن لإعطاء كل شخص حقه

تم توزيع الجوائز
مبروك للفائزين و حظ موفق للبقية

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واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
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مع اللمة أنت الرابح
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اللمة تجمعنا في رمضان
 
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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
271
الإعجابات
929
النقاط
21
الجنس
ذكر
#2

تم تسليم جوائز الأسبوع الثاني

مبروووووووك العضو الذهبي لهذا الأسبوع
@هدوء المطر
*-*-*-*-*-*-*-*

مبروووووووك للفائز الثاني لهذا الأسبوع
@طيور السلام
*-*-*-*-*-*-*-*

مبروووووووك للفائز الثالث لهذا الأسبوع
choayb1987
- - - - - -
مبروووووووك
 
faith8

faith8

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
6,241
الإعجابات
13,587
النقاط
616
الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الف مبروووك للفائزين ولجميع المشاركين
تحية لجميع من نشط وشارك في المسابقة
 
هدوء المطر

هدوء المطر

:: عضو متألق ::
#6
إنضم
3 أوت 2010
المشاركات
3,399
الإعجابات
3,923
النقاط
746
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بآرك الله فيكم على مصداقيتكم
تم إستلام الجائزة
ألف شكر لكم وجزاكم الله كل خير.
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#8
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
43,569
الإعجابات
59,929
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#8
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الف مبارك للفائزين
وكل الشكر لجميع من شارك في هذه الاعداد من المسابقة
وكل الشكر للمنشطين
 
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