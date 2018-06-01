نتائج المسابقة اليومية الرمضانية [ جوائز 7 ايام ] ☜ الأسبوع الثاني

المجموع الأسبوعي

فليكسي (100+100=200) دج

فليكسي (100+100=200) دج

فليكسي (100) دج

فليكسي (100) دج

من لديه طعن في النقاط او في نتائج الأسبوع نرجو من المشاركين مراسلتنا لإعادة النظر في الطعن لإعطاء كل شخص حقه