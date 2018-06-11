نتائج المسابقة اليومية الرمضانية [ جوائز 7 ايام ] ☜ الأسبوع الثالث و الأخير

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
448
الإعجابات
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النقاط
41
الجنس
ذكر
#1
المسابقة اليومية الرمضانية [ جوائز 7 ايام ]
نتائج الأسبوع الثالث و الأخير
مع اللمة أنت الرابح



المسابقة اليومية ... شارك و أربح فليكسي 100دج كل يوم طيلة شهر رمضان
كل يوم فائز جديد بفليكسي 100 دج
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العضو الذهبي لهذا الاسبوع هو
@هدوء المطر
مبروووووووك تحصلت 420 نقطة و جائزة 200دج

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واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
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جوائز الأسبوع الثالث

15.العدد الأول للمسابقة
المرتبة الأولى: @Salah eddin تحصل على جائزة (105) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@faith8 تحصلت على 30 نقطة.
@*amani*@ تحصلت على 10 نقاط.
@الحلم الوردي@ تحصلت على 5 نقاط.
@boutheina beto@ تحصلت على 5 نقاط.
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16.العدد الثاني للمسابقة
المرتبة الأولى: @choayb1987 تحصل على جائزة (95) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@عآشقة الجنـة 20 نقطة
20 نقطة @heba biba
@الامين محمد 5 نقاط
@هدوء المطر 5 نقاط
5 نقاط @boutheina beto
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17.العدد الثالث للمسابقة
المرتبة الأولى: @Salah eddin تحصل على جائزة (50) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
30 نقطة @Twinkle Stars
@هدوء المطر 30 نقطة
@عقــ اللمه ــيد 30 نقطة
5 نقاط @boutheina beto
5 نقاط @HAMZA USMA
5 نقاط @faith8
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18.العدد الرابع للمسابقة
المرتبة الأولى: @أشــواق 19 تحصل على جائزة (35) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@Salah eddin 45 نقطة (فاز بالعدد 15+17)
@كارلا 5 نقاط
@هدوء المطر 5نقاط
@الامين محمد 5 نقاط
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19.العدد الخامس للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (125) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@Salah eddin تحصل على 10 نقاط.
@نجمة الدياجي تحصلت على 5 نقاط.

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20.العدد السادس للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (75) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
30 نقطة @faith8
5 نقاط @Salah eddin
@فاعل الخير 5 نقاط
@رؤوف المستقبل ب 5 نقاط
@الحلم الوردي 15 نقطة
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21.العدد السابع للمسابقة
العدد ملغى

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22.العدد السادس للمسابقة
المرتبة الأولى:mad:عقــ اللمه ــيد تحصل على جائزة (635) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@Salah eddin تحصل على 55 نقطة. (فاز بالعدد 15+17)
@هدوء المطر تحصل على 65 نقطة. (فازت بالعدد 19+20)
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23.العدد السادس للمسابقة
المرتبة الأولى: @faith8 تحصل على جائزة (55) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@هدوء المطر تحصلت على 75 نقطة.
@أشــواق 19 تحصلت على 20 نقطة.
@*amani* تحصلت على 15 نقطة.
@فتحي عاشق الجنه تحصل على 5 نقاط.
@Aissa Bob تحصل على 5 نقاط.
شكرا لجميع المشاركين.
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24.العدد السادس للمسابقة
المرتبة الأولى: @طيور السلام تحصل على جائزة (145) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
5 نقاط @*amani*
@هدوء المطر 40 نقاط
5 نقاط @HAMZA USMA
@رؤوف المستقبل ب 5 نقاط
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25.العدد السابع للمسابقة
العدد ملغى

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واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
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المجموع الأسبوعي
العضو: @هدوء المطر الجائزة (420) نقطة. | فليكسي (100+100=200) دج
العضو: @Salah eddin الجائزة (270) نقطة. | فليكسي (100+100=200) دج
العضو: @طيور السلام الجائزة ( 145) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: @faith8 الجائزة (120) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: choayb1987 الجائزة (95) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: @أشــواق 19 الجائزة (55) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: @عقــ اللمه ــيد الجائزة (65) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: @*amani* الجائزة (30) نقطة.
العضو: @الحلم الوردي@ الجائزة (20) نقطة.
العضو: @boutheina beto الجائزة (15) نقطة.
العضو: @عآشقة الجنـة الجائزة (20) نقطة.
العضو: @heba biba الجائزة (20) نقطة.
العضو: @الامين محمد الجائزة (10) نقطة.
العضو: @Twinkle Stars الجائزة (30) نقطة.
العضو: @HAMZA USMA الجائزة (10) نقطة.
العضو: @كارلا الجائزة (5) نقطة.
العضو: @فاعل الخير الجائزة (5) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل ب الجائزة (10) نقطة.
العضو: @فتحي عاشق الجنه الجائزة (5) نقطة.
العضو: @Aissa Bob الجائزة (5) نقطة.
العضو: @نجمة الدياجي الجائزة (5) نقطة.


من لديه طعن في النقاط او في نتائج الأسبوع نرجو من المشاركين مراسلتنا لإعادة النظر في الطعن لإعطاء كل شخص حقه

تم توزيع الجوائز
مبروك للفائزين و حظ موفق للبقية

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واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
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اللمة تجمعنا في رمضان
 
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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
448
الإعجابات
1,389
النقاط
41
الجنس
ذكر
#2

تم تسليم جوائز الأسبوع الثالث و الاخير

مبروووووووك العضو الذهبي لهذا الأسبوع
@هدوء المطر
*-*-*-*-*-*-*-*

مبروووووووك للفائز الثاني لهذا الأسبوع
@Salah eddin
*-*-*-*-*-*-*-*

مبروووووووك للفائز الثالث لهذا الأسبوع
@طيور السلام
- - - - - -
مبروووووووك
 
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عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: عميد الأعضاء ::
#3
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
16,858
الإعجابات
1,039
النقاط
736
الإقامة
الغرب
الجنس
ذكر
#3
ألف مبروك للفائزين
تم استلام الجائزة
لكن صراحة لم اكن اعلم انني انا من فزت في ذللك الأسبوع ههه
بارك الله فيكم
 
هدوء المطر

هدوء المطر

:: عضو متألق ::
#4
إنضم
3 أوت 2010
المشاركات
3,788
الإعجابات
4,315
النقاط
1,316
الجنس
أنثى
#4
السلآم عليكم ورحمة الله
لكل مجتهد نصيب،. تم إستلام الجائزة بآرك الله فيكم على مصداقيتكم
تحية خآصة وخالصة مني للأخ فتحي، وأقول له دُمت وفياً للّمة، وفقك الله وسدد خطاك
كل الشكر لمن قاموا بتنشيط المسابقة، فعلآ استفدنا منها، وعن نفسي ازداد رصيد ثقافتي بشكل ملحوظ
وشكرآ لكل الأعضاء الذين شآركونا حروفهم وضحكآتهم، كانت مسابقة ممتعة للغاية خآصة لما يسودها الجو التنافسي بيني وبين الأخ @Salah eddin والأخ @طيور السلام
ألف مبروك للفائزين وندعوا الله أن يجمعنا العام القادم على مائدة لمتنا
تقبل الله منا ومنكم أحبتي الصيام والقيآم وجعلنا من المعتوقين من النار إن شاء الله
في رعآية الرحمان.
 
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