نتائج المسابقة اليومية الرمضانية [ جوائز 7 ايام ] ☜ الأسبوع الثالث و الأخير

4algeria.com
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 25 أفريل 2018
- المشاركات
- 448
- الإعجابات
- 1,389
- النقاط
- 41
- الجنس
- ذكر
المسابقة اليومية الرمضانية [ جوائز 7 ايام ]
نتائج الأسبوع الثالث و الأخير
مع اللمة أنت الرابح
المسابقة اليومية ... شارك و أربح فليكسي 100دج كل يوم طيلة شهر رمضان
كل يوم فائز جديد بفليكسي 100 دج
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
العضو الذهبي لهذا الاسبوع هو
@هدوء المطر
مبروووووووك تحصلت 420 نقطة و جائزة 200دج
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جوائز الأسبوع الثالث
15.العدد الأول للمسابقة
المرتبة الأولى: @Salah eddin تحصل على جائزة (105) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@faith8 تحصلت على 30 نقطة.
@*amani*@ تحصلت على 10 نقاط.
@الحلم الوردي@ تحصلت على 5 نقاط.
@boutheina beto@ تحصلت على 5 نقاط.
*-*-*-*-*-*-*-*
16.العدد الثاني للمسابقة
المرتبة الأولى: @choayb1987 تحصل على جائزة (95) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@عآشقة الجنـة 20 نقطة
20 نقطة @heba biba
@الامين محمد 5 نقاط
@هدوء المطر 5 نقاط
5 نقاط @boutheina beto
*-*-*-*-*-*-*-*
17.العدد الثالث للمسابقة
المرتبة الأولى: @Salah eddin تحصل على جائزة (50) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
30 نقطة @Twinkle Stars
@هدوء المطر 30 نقطة
@عقــ اللمه ــيد 30 نقطة
5 نقاط @boutheina beto
5 نقاط @HAMZA USMA
5 نقاط @faith8
*-*-*-*-*-*-*-*
18.العدد الرابع للمسابقة
المرتبة الأولى: @أشــواق 19 تحصل على جائزة (35) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@Salah eddin 45 نقطة (فاز بالعدد 15+17)
@كارلا 5 نقاط
@هدوء المطر 5نقاط
@الامين محمد 5 نقاط
*-*-*-*-*-*-*-*
19.العدد الخامس للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (125) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@Salah eddin تحصل على 10 نقاط.
@نجمة الدياجي تحصلت على 5 نقاط.
*-*-*-*-*-*-*-*
20.العدد السادس للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (75) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
30 نقطة @faith8
5 نقاط @Salah eddin
@فاعل الخير 5 نقاط
@رؤوف المستقبل ب 5 نقاط
@الحلم الوردي 15 نقطة
*-*-*-*-*-*-*-*
21.العدد السابع للمسابقة
العدد ملغى
*-*-*-*-*-*-*-*
22.العدد السادس للمسابقة
المرتبة الأولىعقــ اللمه ــيد تحصل على جائزة (635) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@Salah eddin تحصل على 55 نقطة. (فاز بالعدد 15+17)
@هدوء المطر تحصل على 65 نقطة. (فازت بالعدد 19+20)
*-*-*-*-*-*-*-*
23.العدد السادس للمسابقة
المرتبة الأولى: @faith8 تحصل على جائزة (55) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@هدوء المطر تحصلت على 75 نقطة.
@أشــواق 19 تحصلت على 20 نقطة.
@*amani* تحصلت على 15 نقطة.
@فتحي عاشق الجنه تحصل على 5 نقاط.
@Aissa Bob تحصل على 5 نقاط.
شكرا لجميع المشاركين.
*-*-*-*-*-*-*-*
24.العدد السادس للمسابقة
المرتبة الأولى: @طيور السلام تحصل على جائزة (145) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
5 نقاط @*amani*
@هدوء المطر 40 نقاط
5 نقاط @HAMZA USMA
@رؤوف المستقبل ب 5 نقاط
*-*-*-*-*-*-*-*
25.العدد السابع للمسابقة
العدد ملغى
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
المجموع الأسبوعي
العضو: @هدوء المطر الجائزة (420) نقطة. | فليكسي (100+100=200) دج
العضو: @Salah eddin الجائزة (270) نقطة. | فليكسي (100+100=200) دج
العضو: @طيور السلام الجائزة ( 145) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: @faith8 الجائزة (120) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: choayb1987 الجائزة (95) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: @أشــواق 19 الجائزة (55) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: @عقــ اللمه ــيد الجائزة (65) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: @*amani* الجائزة (30) نقطة.
العضو: @الحلم الوردي@ الجائزة (20) نقطة.
العضو: @boutheina beto الجائزة (15) نقطة.
العضو: @عآشقة الجنـة الجائزة (20) نقطة.
العضو: @heba biba الجائزة (20) نقطة.
العضو: @الامين محمد الجائزة (10) نقطة.
العضو: @Twinkle Stars الجائزة (30) نقطة.
العضو: @HAMZA USMA الجائزة (10) نقطة.
العضو: @كارلا الجائزة (5) نقطة.
العضو: @فاعل الخير الجائزة (5) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل ب الجائزة (10) نقطة.
العضو: @فتحي عاشق الجنه الجائزة (5) نقطة.
العضو: @Aissa Bob الجائزة (5) نقطة.
العضو: @نجمة الدياجي الجائزة (5) نقطة.
من لديه طعن في النقاط او في نتائج الأسبوع نرجو من المشاركين مراسلتنا لإعادة النظر في الطعن لإعطاء كل شخص حقه
تم توزيع الجوائز
مبروك للفائزين و حظ موفق للبقية
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مع اللمة أنت الرابح
شارك الخبر مع اصدقائك في الفايسبوك و مواقع التواصل الإجتماعي
اللمة تجمعنا في رمضان
نتائج الأسبوع الثالث و الأخير
مع اللمة أنت الرابح
المسابقة اليومية ... شارك و أربح فليكسي 100دج كل يوم طيلة شهر رمضان
كل يوم فائز جديد بفليكسي 100 دج
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
العضو الذهبي لهذا الاسبوع هو
@هدوء المطر
مبروووووووك تحصلت 420 نقطة و جائزة 200دج
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جوائز الأسبوع الثالث
15.العدد الأول للمسابقة
المرتبة الأولى: @Salah eddin تحصل على جائزة (105) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@faith8 تحصلت على 30 نقطة.
@*amani*@ تحصلت على 10 نقاط.
@الحلم الوردي@ تحصلت على 5 نقاط.
@boutheina beto@ تحصلت على 5 نقاط.
*-*-*-*-*-*-*-*
16.العدد الثاني للمسابقة
المرتبة الأولى: @choayb1987 تحصل على جائزة (95) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@عآشقة الجنـة 20 نقطة
20 نقطة @heba biba
@الامين محمد 5 نقاط
@هدوء المطر 5 نقاط
5 نقاط @boutheina beto
*-*-*-*-*-*-*-*
17.العدد الثالث للمسابقة
المرتبة الأولى: @Salah eddin تحصل على جائزة (50) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
30 نقطة @Twinkle Stars
@هدوء المطر 30 نقطة
@عقــ اللمه ــيد 30 نقطة
5 نقاط @boutheina beto
5 نقاط @HAMZA USMA
5 نقاط @faith8
*-*-*-*-*-*-*-*
18.العدد الرابع للمسابقة
المرتبة الأولى: @أشــواق 19 تحصل على جائزة (35) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@Salah eddin 45 نقطة (فاز بالعدد 15+17)
@كارلا 5 نقاط
@هدوء المطر 5نقاط
@الامين محمد 5 نقاط
*-*-*-*-*-*-*-*
19.العدد الخامس للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (125) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@Salah eddin تحصل على 10 نقاط.
@نجمة الدياجي تحصلت على 5 نقاط.
*-*-*-*-*-*-*-*
20.العدد السادس للمسابقة
المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (75) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
30 نقطة @faith8
5 نقاط @Salah eddin
@فاعل الخير 5 نقاط
@رؤوف المستقبل ب 5 نقاط
@الحلم الوردي 15 نقطة
*-*-*-*-*-*-*-*
21.العدد السابع للمسابقة
العدد ملغى
*-*-*-*-*-*-*-*
22.العدد السادس للمسابقة
المرتبة الأولىعقــ اللمه ــيد تحصل على جائزة (635) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@Salah eddin تحصل على 55 نقطة. (فاز بالعدد 15+17)
@هدوء المطر تحصل على 65 نقطة. (فازت بالعدد 19+20)
*-*-*-*-*-*-*-*
23.العدد السادس للمسابقة
المرتبة الأولى: @faith8 تحصل على جائزة (55) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
@هدوء المطر تحصلت على 75 نقطة.
@أشــواق 19 تحصلت على 20 نقطة.
@*amani* تحصلت على 15 نقطة.
@فتحي عاشق الجنه تحصل على 5 نقاط.
@Aissa Bob تحصل على 5 نقاط.
شكرا لجميع المشاركين.
*-*-*-*-*-*-*-*
24.العدد السادس للمسابقة
المرتبة الأولى: @طيور السلام تحصل على جائزة (145) نقطة + 100دج فليكسي.
باقي المراتب:
5 نقاط @*amani*
@هدوء المطر 40 نقاط
5 نقاط @HAMZA USMA
@رؤوف المستقبل ب 5 نقاط
*-*-*-*-*-*-*-*
25.العدد السابع للمسابقة
العدد ملغى
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
المجموع الأسبوعي
العضو: @هدوء المطر الجائزة (420) نقطة. | فليكسي (100+100=200) دج
العضو: @Salah eddin الجائزة (270) نقطة. | فليكسي (100+100=200) دج
العضو: @طيور السلام الجائزة ( 145) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: @faith8 الجائزة (120) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: choayb1987 الجائزة (95) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: @أشــواق 19 الجائزة (55) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: @عقــ اللمه ــيد الجائزة (65) نقطة. | فليكسي (100) دج
العضو: @*amani* الجائزة (30) نقطة.
العضو: @الحلم الوردي@ الجائزة (20) نقطة.
العضو: @boutheina beto الجائزة (15) نقطة.
العضو: @عآشقة الجنـة الجائزة (20) نقطة.
العضو: @heba biba الجائزة (20) نقطة.
العضو: @الامين محمد الجائزة (10) نقطة.
العضو: @Twinkle Stars الجائزة (30) نقطة.
العضو: @HAMZA USMA الجائزة (10) نقطة.
العضو: @كارلا الجائزة (5) نقطة.
العضو: @فاعل الخير الجائزة (5) نقطة.
العضو: @رؤوف المستقبل ب الجائزة (10) نقطة.
العضو: @فتحي عاشق الجنه الجائزة (5) نقطة.
العضو: @Aissa Bob الجائزة (5) نقطة.
العضو: @نجمة الدياجي الجائزة (5) نقطة.
من لديه طعن في النقاط او في نتائج الأسبوع نرجو من المشاركين مراسلتنا لإعادة النظر في الطعن لإعطاء كل شخص حقه
تم توزيع الجوائز
مبروك للفائزين و حظ موفق للبقية
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مع اللمة أنت الرابح
شارك الخبر مع اصدقائك في الفايسبوك و مواقع التواصل الإجتماعي
اللمة تجمعنا في رمضان
آخر تعديل: