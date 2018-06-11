نتائج المسابقة اليومية الرمضانية [ جوائز 7 ايام ] ☜ الأسبوع الثالث و الأخير

المسابقة اليومية الرمضانية [ جوائز 7 ايام ]

نتائج الأسبوع الثالث و الأخير

مع اللمة أنت الرابح

المسابقة اليومية ... شارك و أربح فليكسي 100دج كل يوم طيلة شهر رمضان

كل يوم فائز جديد بفليكسي 100 دج

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

العضو الذهبي لهذا الاسبوع هو

@هدوء المطر

مبروووووووك تحصلت 420 نقطة و جائزة 200دج

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

جوائز الأسبوع الثالث

15.العدد الأول للمسابقة

*-*-*-*-

*-*-*-*

16.العدد الثاني للمسابقة

المرتبة الأولى: @choayb1987 تحصل على جائزة (95) نقطة + 100دج فليكسي.

*-*-*-*-

*-*-*-*

17.العدد الثالث للمسابقة

المرتبة الأولى: @Salah eddin تحصل على جائزة (50) نقطة + 100دج فليكسي.

*-*-*-*-

*-*-*-*

18.العدد الرابع للمسابقة

المرتبة الأولى: @أشــواق 19 تحصل على جائزة (35) نقطة + 100دج فليكسي.

*-*-*-*-

*-*-*-*

19.العدد الخامس للمسابقة

المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (125) نقطة + 100دج فليكسي.

*-*-*-*-

*-*-*-*

20.العدد السادس للمسابقة

المرتبة الأولى: @هدوء المطر تحصل على جائزة (75) نقطة + 100دج فليكسي.

*-*-*-*-

*-*-*-*

21.العدد السابع للمسابقة

*-*-*-*-

*-*-*-*

22.العدد السادس للمسابقة

المرتبة الأولى عقــ اللمه ــيد تحصل على جائزة (635) نقطة + 100دج فليكسي.

*-*-*-*-

*-*-*-*

23.العدد السادس للمسابقة

المرتبة الأولى: @faith8 تحصل على جائزة (55) نقطة + 100دج فليكسي.

*-*-*-*-

*-*-*-*

24.العدد السادس للمسابقة

المرتبة الأولى: @طيور السلام تحصل على جائزة (145) نقطة + 100دج فليكسي.

*-*-*-*-

*-*-*-*

25.العدد السابع للمسابقة

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

المجموع الأسبوعي

فليكسي (100+100=200) دج

فليكسي (100+100=200) دج

فليكسي (100) دج

فليكسي (100) دج

فليكسي (100) دج

فليكسي (100) دج

فليكسي (100) دج

من لديه طعن في النقاط او في نتائج الأسبوع نرجو من المشاركين مراسلتنا لإعادة النظر في الطعن لإعطاء كل شخص حقه

تم توزيع الجوائز

مبروك للفائزين و حظ موفق للبقية

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

واش راك تستنى ... مازال عندك فرصة ... شارك و أربح

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -