فطيرة العجبنة المورقة ~~•~~

أشــواق 19
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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السلام عليكم
وشراكم اهل اللمة ان شاء الله لباس مع رمضان 😁😁
وشراكم اهل اللمة ان شاء الله لباس مع رمضان 😁😁
ايا دون مقدمات ندخلو في الموضوع 😋
المقادير :
العجينة المورقة
الحشو (بصل.. زيتون.. طماطم.. صدر دجاج. شومبينيو.. فروماج.. كرام فراش.. ) ويبقى الحشو اختياري
التحضير : بعد منوجدو العجينة المورقة نضعها في صينية
المقادير :
العجينة المورقة
الحشو (بصل.. زيتون.. طماطم.. صدر دجاج. شومبينيو.. فروماج.. كرام فراش.. ) ويبقى الحشو اختياري
التحضير : بعد منوجدو العجينة المورقة نضعها في صينية
بعد نحضر الحشو (نقلي صدر دجاج مع شوي زبدة وتوابل وشوي مليح.. نضيفلهم طماطم وزيتون اخضر وفي الأخير نسكب لكرام فراش
الطبقة الثانية نقوم بتشكيل مشبكة بالعجينة المورقة..ونحطوها طيب .