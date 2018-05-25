فطيرة العجبنة المورقة ~~•~~

أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
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#1
السلام عليكم
وشراكم اهل اللمة ان شاء الله لباس مع رمضان 😁😁

ايا دون مقدمات ندخلو في الموضوع 😋

المقادير :
العجينة المورقة
الحشو (بصل.. زيتون.. طماطم.. صدر دجاج. شومبينيو.. فروماج.. كرام فراش.. ) ويبقى الحشو اختياري

التحضير : بعد منوجدو العجينة المورقة نضعها في صينية

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بعد نحضر الحشو (نقلي صدر دجاج مع شوي زبدة وتوابل وشوي مليح.. نضيفلهم طماطم وزيتون اخضر وفي الأخير نسكب لكرام فراش

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الطبقة الثانية نقوم بتشكيل مشبكة بالعجينة المورقة..ونحطوها طيب .

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