الزومبي والسي الحسين

لؤلؤة قسنطينة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 13 أفريل 2013
- المشاركات
- 12,527
- الإعجابات
- 49,159
- النقاط
- 1,901
- العمر
- 25
- الإقامة
- قسنطينة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم أهل اللمة الكرام
واش راكم؟ واش أحوالكم؟وصح رمضانكم جميعا وربي يدومها علينا وعليكم نعمة هاد الشهر الفضيل
اليوم أعزائي المشاهدين في كل مكان وفي كل بيت وفي كل كوزينة وفوق كل مطرح وفوق كل كرسي حبيت نتكلم معاكم وإلا نحذركم بعبارة أوضح
من زوج كائنات فضائية خطيرة جدا قامت بغزو هذا العالم المسالم المليء بالأمن والطمأنينة والاخضرار والنبات المزهر والمروج والشلالات وأكدولي
على نافورات الزينة لي يستعملوهم الأطفال مسابح يروحو يعومو فيهمويصطادو ولكن ردو بالكم ياكلكم القرش ولا تديكم الموجة وتسحبكم النافورة
حتى تلقاو رواحكم داخل آفابو تاع كاش كوزينة وسط لماعن ههههه ، احم احم نرجعو لموضوعنا
والمشكلة هاد الكائنين الخطيرين لي هدرت عليهم يظهرو غير في رمضانيعني كائن سباتي على طول العام غير كل شهر رمضان يخرج يقتات على البشر
وياكلهم الخلايا تاع مخهم
هيهيهي راكم خايفينماتخافوش هاد الكائنات راهي عايشة معاكم يوميا ونتوما لا خبر ههه المهم خليونا نقصو صوتنا ونهدرو بلعقل
ونعرفو بالكائن الأول و هو مايسمى بالزومبي يعيش على دماء البشر تماما كالبعوضة، تصفيقة حارة عليه لكن برؤوس اصابعكم وإلا ينوض وتخلص علينا كوكتال ولا شطيطحة
هاد المخلوق العجيب سريع الاشتعالكما يمكنه النوم لأكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد أكثر من الدب القطبي السلاح تاعو الزورة والمطرحيرمي
روحو على المطرح كما تُرمى القذيفة من السماء ويلتحف بالزورة كحبة البوراك حتى ماتعرفش وينو راسو ووينهم رجليه ويمارس طقوس السبات ويرفقها بسمفونية الشخير
التي تعطي للنوم حقه وهيبته لكن وذن راقدة ووذن فاطنة أي حركة قابلة للتشويش وقابلة لإيقاظ هذا الكتكوت المسالم
لما تنتهي فترة السبات ينوض هاد المخلوق طول للكوزينة وهو يتمايل كما تتمايل سنابل القمح (عجبني التشبيه هادا ههه) يبحث عن الاخضر واليابس ويفتح الثلاجة 10 مرات
في الثانية (هادي تابعة لطقوس النوم) ويبدا يلقي الشكايات تاعو (السخانة، راني تعبان، جعت، مارقدتش مليح، راني عطشان)
وإذا مالقاش الفطور واجد يدير زلزال في الكوزينةويبدا يقول جمل غير مفهومة بسرعة الضوء ويسوطي من الغضب فتبدأ رقصة الهنود الحمر
الغريب في هاد المخلوق غير يفطر يتحول يولي نشيط ويسوطي من شجرة لشجرة قصدي من حومة لحومة كما تفقز الفراشات فوق الأزهار
ويتحول لكائن بريء ومسالم وبشوشحتى تبدا تدير فيه الثقة وتشك في روحك بلي نتا لي ماشي نورمال وتغلبك الدمعة من التأثر
لكن ليه ليه يدور عليك في حالة إذا ما لقاش السحور وهدا ما يسمى بمهارة التلاعب بالشخصيات هههه إذن ردو بالكم تلعبو معاه
المخلوق الثاني واعر بزاف، يسميوه السي الحسين هو بصراحة كان اسمه سابقا قبل دخوله الجماعات الارهابية نسرين هاد المخلوق عندو قوة خارقة في التخفي
وكذلك قدرة تخليك تفقد الذاكرة تاعكيعني تكون تمشي تلقى السي الحسين بعمامته السوداء يحكمك يقولك واش ماعرفتينيش أنا نسرين؟ تشوف معاه مليح
نظارات سوداء الحجم تاعها أكبر من صحراء الجزائر قادرة تغطي ملامح حوت أزرق ماش ملامح عبد بركوخيمار أسود ولباس أسود تحس نفسك تتكلم مع باتمان
تفقد الذاكرة للحظة وتنسى نهائيا إسم نسرين هذا وفجأة تبدا تخربش داخل ذاكرتك وتجبد الأرشيف وتبدا تتفكر الجميلة نسرينمهلا بصح نسرين عندها
3 خانات في وجها هادي ماعندها لا خانة ولا نخالة واقيلا الخانات تاعها صايمين وراهم كونجي، تشوف معاها مليح ويدخلك الشك كيفاه هاد الشخص الملثم يعرفك ويعرف اسماء
اصدقاءك فيه اللوش تولي تديها بجرية تهرب منو خوفا من أن يكون رئيس عصابةواذا ماهربتش ماتخافش هو وحدو رايح يستغل فقدانك الجزئي
للذاكرة ويدير هروب تكتيكيباه ماتكشفوش وتكشف سرو الخطير هههه يعني المليح في هاد المخلوق أنو ماياذيكش يتسببلك في فقدان الذاكرة برك
في النهاية هاد الموضوع هو موضوع ضحك برك لقيت فطوري واجد جيت نخربش هههه ومانقصدو بيه اساءة لحتى عبد كل واحد حر في حياتو وكل واحد بينو وبين مولاه
لكن حبيت نسلط الضوء على فئة الشباب لي يديها غير رقاد مع انو قادر جسديا على العمل والعبادة ولكن مايصلي ما يخدم ما يعبد ربي يديها رقاد وسهرة
كأنو شهر استجمام بينما يتقلق اذا باباه ماجابلوش قفة معمرة ولا يماه ماطيبتلوش واش يحب، وكذلك فئة الشابات لي في رمضان ولاو يخبيو وجهم
لدرجة تغيير خلق الله لي راهم عاملينو قبل رمضان، معليش تتزيني وتعدلي روحك في بقية الايام لكن في المعقول ماشي تكوني من قبل لونجا بنت الغول
وفي رمضان الغول اون بغصون، هادي اشفار اصطناعية وهادي خانات اصطناعية خايفة لا كاش رمضان تلقى جسم برك يمشي والراس ماكانش لأنو اصطناعي
كونو واثقين بنفسكم وبواش خلقكم ربي باه كي يلحق رمضان ماتتخبايش ولا تولي هاربة كأنك درتي جريمة وتولي الناس تتمسخر بيك
في النهاية خليو ضحكة للأجر وإذا ماضحكتش فاعلم أن الزومبي قد منعك هههه
صح فطوركم/ سحوركم
واش راكم؟ واش أحوالكم؟وصح رمضانكم جميعا وربي يدومها علينا وعليكم نعمة هاد الشهر الفضيل
اليوم أعزائي المشاهدين في كل مكان وفي كل بيت وفي كل كوزينة وفوق كل مطرح وفوق كل كرسي حبيت نتكلم معاكم وإلا نحذركم بعبارة أوضح
من زوج كائنات فضائية خطيرة جدا قامت بغزو هذا العالم المسالم المليء بالأمن والطمأنينة والاخضرار والنبات المزهر والمروج والشلالات وأكدولي
على نافورات الزينة لي يستعملوهم الأطفال مسابح يروحو يعومو فيهم
حتى تلقاو رواحكم داخل آفابو تاع كاش كوزينة وسط لماعن ههههه ، احم احم نرجعو لموضوعنا
والمشكلة هاد الكائنين الخطيرين لي هدرت عليهم يظهرو غير في رمضان
وياكلهم الخلايا تاع مخهم
هيهيهي راكم خايفين
ونعرفو بالكائن الأول و هو مايسمى بالزومبي يعيش على دماء البشر تماما كالبعوضة، تصفيقة حارة عليه لكن برؤوس اصابعكم وإلا ينوض وتخلص علينا كوكتال ولا شطيطحة
هاد المخلوق العجيب سريع الاشتعال
روحو على المطرح كما تُرمى القذيفة من السماء ويلتحف بالزورة كحبة البوراك حتى ماتعرفش وينو راسو ووينهم رجليه ويمارس طقوس السبات ويرفقها بسمفونية الشخير
التي تعطي للنوم حقه وهيبته لكن وذن راقدة ووذن فاطنة أي حركة قابلة للتشويش وقابلة لإيقاظ هذا الكتكوت المسالم
لما تنتهي فترة السبات ينوض هاد المخلوق طول للكوزينة وهو يتمايل كما تتمايل سنابل القمح (عجبني التشبيه هادا ههه) يبحث عن الاخضر واليابس ويفتح الثلاجة 10 مرات
في الثانية (هادي تابعة لطقوس النوم) ويبدا يلقي الشكايات تاعو (السخانة، راني تعبان، جعت، مارقدتش مليح، راني عطشان)
وإذا مالقاش الفطور واجد يدير زلزال في الكوزينة
الغريب في هاد المخلوق غير يفطر يتحول يولي نشيط ويسوطي من شجرة لشجرة قصدي من حومة لحومة كما تفقز الفراشات فوق الأزهار
ويتحول لكائن بريء ومسالم وبشوش
لكن ليه ليه يدور عليك في حالة إذا ما لقاش السحور وهدا ما يسمى بمهارة التلاعب بالشخصيات هههه إذن ردو بالكم تلعبو معاه
المخلوق الثاني واعر بزاف، يسميوه السي الحسين هو بصراحة كان اسمه سابقا قبل دخوله الجماعات الارهابية نسرين هاد المخلوق عندو قوة خارقة في التخفي
وكذلك قدرة تخليك تفقد الذاكرة تاعك
نظارات سوداء الحجم تاعها أكبر من صحراء الجزائر قادرة تغطي ملامح حوت أزرق ماش ملامح عبد برك
تفقد الذاكرة للحظة وتنسى نهائيا إسم نسرين هذا وفجأة تبدا تخربش داخل ذاكرتك وتجبد الأرشيف وتبدا تتفكر الجميلة نسرين
3 خانات في وجها هادي ماعندها لا خانة ولا نخالة واقيلا الخانات تاعها صايمين وراهم كونجي، تشوف معاها مليح ويدخلك الشك كيفاه هاد الشخص الملثم يعرفك ويعرف اسماء
اصدقاءك فيه اللوش تولي تديها بجرية تهرب منو خوفا من أن يكون رئيس عصابة
للذاكرة ويدير هروب تكتيكي
في النهاية هاد الموضوع هو موضوع ضحك برك لقيت فطوري واجد جيت نخربش هههه ومانقصدو بيه اساءة لحتى عبد كل واحد حر في حياتو وكل واحد بينو وبين مولاه
لكن حبيت نسلط الضوء على فئة الشباب لي يديها غير رقاد مع انو قادر جسديا على العمل والعبادة ولكن مايصلي ما يخدم ما يعبد ربي يديها رقاد وسهرة
كأنو شهر استجمام بينما يتقلق اذا باباه ماجابلوش قفة معمرة ولا يماه ماطيبتلوش واش يحب، وكذلك فئة الشابات لي في رمضان ولاو يخبيو وجهم
لدرجة تغيير خلق الله لي راهم عاملينو قبل رمضان، معليش تتزيني وتعدلي روحك في بقية الايام لكن في المعقول ماشي تكوني من قبل لونجا بنت الغول
وفي رمضان الغول اون بغصون، هادي اشفار اصطناعية وهادي خانات اصطناعية خايفة لا كاش رمضان تلقى جسم برك يمشي والراس ماكانش لأنو اصطناعي
كونو واثقين بنفسكم وبواش خلقكم ربي باه كي يلحق رمضان ماتتخبايش ولا تولي هاربة كأنك درتي جريمة وتولي الناس تتمسخر بيك
في النهاية خليو ضحكة للأجر وإذا ماضحكتش فاعلم أن الزومبي قد منعك هههه
صح فطوركم/ سحوركم