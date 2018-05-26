وأفوض أمري إلى الله...

" وأفوض أمري الى الله , إن الله بصير بالعباد "

لله فوض أمرك وسلمه زمام حياتك , إن كنت تعتقد أن غير الله سيهبك طمأنينة وقوة ويفرج عنك أزمة وضيق فقد خبت وخسرت ! ..

وإن كنت تعتقد أن لا حلاً لما تعاني وأن المصيبة عظيمة أعظم من أن تنجلي وأن الأمور أسوء من أن تتحسن فقد أسأت الظن بالله حاشاه !!

الله بصيرٌ بك .. ولكن جرب أنت أن تفوض أمرك لله وأن تنطرح بين يديه وأن تشكوه إليه .. وأن تبكي !! تبكي بين يديه ترجوه عفواً وفرجاً وتيسيراً ..

والزم الصبر .. فما تأخر عنك أمر إلا لخيرٍ لك .. ~

#رسائل ربانية.