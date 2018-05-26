بوراك تركي من مطبخي ^^

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

جربت قبل ايام وصفة البوراك التركي و نظن اغلبكم جربوها لانها عملت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي

نبدا على بركة الله

المقادير :

3 كيسان فرينة
ربع كاس زيت
ربع كاس حليب
معلقة خميرة الخبز
ملعقة سكر
ملعقة خل
ملح
ماء دافئ

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الحشو :

جبت حبة بصل و ثوم و شوية توابل مع زيت و ملح و درت فيهم صدر دجاج قليتهم مليح و كذلك استعملت الفرماج

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طريقه التحضير :

اول حاجة درت المكونات الجافة فرينة و سكر و خميرة و الملح خليتو. الاخير لانو مبخليش الخميرة تتفاعل في الاول

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زدت درت الحليب و الزيت و ملعقة خل و خلطتهم كامل مع بعض و لميتها بالماء الدافي

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حتى تحصلت على عجينة طرية خليتها تخمر شوية

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و مبعد شكلتها حربوش طويل و قطعتها لدوائر و دهنتهم بزيت و خليتهم وأدوات خمرو شوية

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و حليتهم بالمايزينة و درت الحشو الداخل و فوقو فرماج

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بعدها زدت شكلتو حربوش و حطيتهم في صينية

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و دهنتهم بالبيض و زينتهم بسانوج و جلجلان و دخلتهم للفرن بعدما كنت سخنتو من قبل

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و هذه النتيجة ^^


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في امان الله
و صحا فطوركم

 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
14,718
الإعجابات
41,883
النقاط
12,106
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أزمير
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أنثى
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السحاب العابر

السحاب العابر

:: مشرف ::
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