بوراك تركي من مطبخي ^^

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
جربت قبل ايام وصفة البوراك التركي و نظن اغلبكم جربوها لانها عملت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي
نبدا على بركة الله
المقادير :
3 كيسان فرينة
ربع كاس زيت
ربع كاس حليب
معلقة خميرة الخبز
ملعقة سكر
ملعقة خل
ملح
ماء دافئ
الحشو :
جبت حبة بصل و ثوم و شوية توابل مع زيت و ملح و درت فيهم صدر دجاج قليتهم مليح و كذلك استعملت الفرماج
طريقه التحضير :
اول حاجة درت المكونات الجافة فرينة و سكر و خميرة و الملح خليتو. الاخير لانو مبخليش الخميرة تتفاعل في الاول
زدت درت الحليب و الزيت و ملعقة خل و خلطتهم كامل مع بعض و لميتها بالماء الدافي
حتى تحصلت على عجينة طرية خليتها تخمر شوية
و مبعد شكلتها حربوش طويل و قطعتها لدوائر و دهنتهم بزيت و خليتهم وأدوات خمرو شوية
و حليتهم بالمايزينة و درت الحشو الداخل و فوقو فرماج
بعدها زدت شكلتو حربوش و حطيتهم في صينية
و دهنتهم بالبيض و زينتهم بسانوج و جلجلان و دخلتهم للفرن بعدما كنت سخنتو من قبل
و هذه النتيجة ^^
في امان الله
و صحا فطوركم
جربت قبل ايام وصفة البوراك التركي و نظن اغلبكم جربوها لانها عملت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي
نبدا على بركة الله
المقادير :
3 كيسان فرينة
ربع كاس زيت
ربع كاس حليب
معلقة خميرة الخبز
ملعقة سكر
ملعقة خل
ملح
ماء دافئ
الحشو :
جبت حبة بصل و ثوم و شوية توابل مع زيت و ملح و درت فيهم صدر دجاج قليتهم مليح و كذلك استعملت الفرماج
طريقه التحضير :
اول حاجة درت المكونات الجافة فرينة و سكر و خميرة و الملح خليتو. الاخير لانو مبخليش الخميرة تتفاعل في الاول
زدت درت الحليب و الزيت و ملعقة خل و خلطتهم كامل مع بعض و لميتها بالماء الدافي
حتى تحصلت على عجينة طرية خليتها تخمر شوية
و مبعد شكلتها حربوش طويل و قطعتها لدوائر و دهنتهم بزيت و خليتهم وأدوات خمرو شوية
و حليتهم بالمايزينة و درت الحشو الداخل و فوقو فرماج
بعدها زدت شكلتو حربوش و حطيتهم في صينية
و دهنتهم بالبيض و زينتهم بسانوج و جلجلان و دخلتهم للفرن بعدما كنت سخنتو من قبل
و هذه النتيجة ^^
في امان الله
و صحا فطوركم