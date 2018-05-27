تجنب تناول هذه الأطعمة على الإفطار والسحور في رمضان

تختلف عادات تناول الطعام خلال شهر رمضان عن باقي أيام السنة، لكن من الضروري الحفاظ على نظام غذائي صحي، لتجنب الإصابة بالمشاكل الهضمية، وتحقيق الفوائد المرجوة من الصيام.ومن الضروري الانتباه إلى بعض الأطعمة، وتجنب تناولها على وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، لما لها من تأثير سلبي على الصحة. وفيما يلي أهمها، بحسب موقع لوفتراس الإلكتروني:أطعمة تجنب تناولها على السحور:1- الكربوهيدرات البسيطة أو المكررةهذه الأطعمة مثل السكريات والدقيق الأبيض والمعجنات والكعك والكرواسون منخفضة في المواد الغذائية الأساسية، فهذا النوع من الأطعمة يزود الجسم بالطاقة الفورية لكن هذه الطاقة دائماW قصيرة الأجل، لذلك يجب تجنب تناول مثل هذا النوع من الأطعمة.2- الأطعمة المالحةغالباً ما يسبب الطعام المالح خللاً في مستويات الصوديوم في الجسم، مما يجعلك تشعر بالعطش الشديد أثناء الصيام. لذلك، حاول تجنب المكسرات المملحة والمخللات والرقائق والأطعمة التي تحتوي على صلصة الصويا.3- مشروبات الكافيينالقهوة تحتوي على الكافيين الذي يؤدي إلى الأرق، وبصرف النظر عن هذا، فإنه لا يبقي جسمك رطباً، ويجعلك بحاجة إلى الماء طوال اليوم.أطعمة تجنب تناولها على الإفطار:1- المشروبات الصناعيةسيكون خياراً جيداً إذا التزمت بالماء العادي أو ماء جوز الهند لتهدئة عطشك، حيث أن تناول المشروبات المصنعة والمشروبات الغازية على معدة فارغة يمكن أن يضر بصحتك.2- الأطعمة الغنية بالسكرتجنب تناول المواد الغذائية عالية السكر مثل الحلويات والشوكولاته، لأنها مصدر فوري لزيادة الوزن ويمكن أن تؤدي إلى تعقيدات صحية إذا استهلكت بشكل يومي.3- الأطعمة المقليةيجب تجنب الأطعمة المقلية والدهنية مثل البطاطا المقلية والسمبوسة، وتجنب الكاري والمعجنات الدهنية حيث تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الدهون، تزيد عن الموصى بها يومياً وكمية كبيرة من الصوديوم. لذلك، فإن تناولها بشكل متكرر قد يزيد من تأثير التعب والإرهاق.