رمضان...شهر لم يجعل لهذا ...!!!

قيس 23

قيس 23

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#1
أهلا بكم..

رمضان...شهر التسامح و السلام الروحي..شهر صلة الأرحام و المحبة..شهر تتوق فيها أنفسنا إلى بارئها راجية الغفران و العفو(y)

لكن تنقلب كرامة هذا الشهر إلى رداءة...حيث يعمد البعض عن سوء تقدير إلى الإضرار بقدسية الشهر غير مدركين الرسالة السماوية و الغاية الروحية و الروحانية لهذا الشهر:unsure:

تجدهم يتسابقون على إعداد أرقى و أشهى صنوف الموائد..رمضان في نظرهم جوع في أول اليوم و ليس صوم..و تخمة في آخره... موائد تتجاوز النسبة المعقولة و المعتادة للاستهلاك و يكون مصيرها القمامة و لا يوجد أدنى تفكير آو إحساس بالآخر لذي بالكاد تمكن من توفير رغيف إفطار... :cautious:

هنا تتجلى الرداءة حيث غابت إحدى أهم غائيات الشهر آلا و هي المواساة و مساعدة الآخر و إطعام المسكين و الفقير ...:cry:

رداءة أخرى نعاني منها في شهر رمضان تتمثل في قلة مردودية و إنتاجية الموظفين في الإدارات... تذهب لقضاء بعض الشؤون فتجد الموظف قد غادر المكتب قبل الوقت القانوني... أو تجده يؤدي عمله بتكاسل و كأن صومه " مزية".. o_O

و الجميع يعرف قصص كثيرة و مظاهر متعددة للرداءة في هذا الشهر بدا من "الحشيشة" إلى الغش في الأسواق و الشتائم في الطرقات....... الخ :eek::eek:

و في الأخير رمضان كريم و كل سنة و انتم بخير و نتمنى أن نرى حد لمثل هاته المظاهر السيئة .:sick::sick:
 
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