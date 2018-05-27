يا اعضاء المنتدى عضو هو افضل الا عضاء عندكم

انا افضل عضو عندكم مانع



انا افضل عضو ..... هل عندك مانع ؟؟؟







أنا أفضل الأعضاء واللي مو عاجبه يقول لي ..!!





نعم .. لا تغضب علي فأنا استحق هذا اللقب ...



و للأسف لا يوجد عضو يستحق هذا اللقب ...



بل أقول و بكل جرأة أفضل وأهم عضو ...



فالكل يهتم بي ويرجو سعادتي ...



قد لا أخفيكم ان بعض الأعضاء قد يعجب من كلامي ...



و يعتقد اني عضو مصاب بالغرور ...



و أقول له صدقني انت بدوني لا قيمة لك ولا نفع منك ...



ولكن عندي مشكلة بسيطة ...



طبعاً لأني استحق الإهتمام فلابد من معرفة مشكلتي لكي تعالجو مشكلتي ...



مشكلتي انا هناك بعض الأعضاء وللأسف يحاول التضييق علي ...



ويقوم بأعمال يعتقد انه يريد بها اسعادي ...



ولكنه وللأسف اصاب بسببه بالضيق والوهن ...



لا تعتقد ان هذه المشكلة تكون علي انا فقط ...



ولكنها تتعدى لكل الأعضاء ...



وهنا المشكلة ...



أرأيت انا اهتم بك ...



ولكن للأسف هذه الأعضاء لا تريد ذلك ...



أنا أعلم أن الشيطان له دور في ذلك ...



وكذلك نفسك الأمارة بالسوء ... ولكن ماذنبي انا



لابد أن تكون لك وقفة مع نفسك ...



فأنا استحق من الإهتمام أكثر من هذا ...



أرجوك ... لا تعذبني



لا تحاول المخادعة أنت أيضاً مقتنع بقرارة نفسك بذلك ...



كيف يعيش أهم عضو في مثل هذه الظروف القاسية ...



أرجو الإنقاذ بسرعة ...



هل عرفتني ؟



أنا قـلــــــبـك:









أهم الأعضاء في جسمك



اهتموا بقلوبكم



قال رسول الله صلى الله عليه واله



( إن في الجسد مضغة .. لو صلحت صلح الجسد كله )



ودمتم بود

























































