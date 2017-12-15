قررت أن أخطب ......هو عضو من المنتدى



- هههههههه ... حسبتك خطبتيه @الفارس النبيل ... قلت مبروك و بالتوفيق .. هههههه

إقتباس لمشاركة ليليا مرام: ما رأيكم في خطبة المرأة لنفسها؟ إضغط للتوسيع...

(أنت تقصدي هنا أنو لمرا تطلب من الراجل أنو يتقدّم و يتزوّجها يعني تطلب منّو يجي يخطبها و منبعد باقي الإجراءات الشرعية)

الجواب :

هل تعتقدين أنه نادر الحدوث في أيامنا ؟؟؟ ... أنت مخطئة إن كنت تعتقدين ذلك .. فقط الأمر لا يعلم به من الناس غير الخاطبة و المخطوب لأنه يكون فقط بينهما .. فيبدو و كأن الذي قام بالخطبة هو الرجل .. و هو يكون في الغالب إن لم يكن في جميع الحالات بين الأشخاص الذين لهم تواصل ربما يومي بحكم محيط العمل التجارة الدراسة .. إلخ

و عن رأيي .. هههه ..

رأيي أنه يعجبني ذلك فعلى الأقل الرجل يعلم أنها أرادته ثم إنها ستتقبله كيفما هو و كيفما سيكون بما أنها إختارته .. فلا تكثر النقد و الشكوى بعد الزواج .. ههههه

سيأتي أحدهم و يقول ماهذا ؟ ، فالرد هو أنو ماشي حرام و هو ماشي مجبر على القبول و أصلا هي ما رايحة تتقدّم ليه إلاّ إذا شافت أنّو مايل ليها .. و زيد هي طلبت السترة ماشي لخرايب

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إقتباس لمشاركة ليليا مرام: أنت كرجل ما رأيك وماذا لو خطبتك إمرأة ؟ إضغط للتوسيع...

شخصيا أتقبّله بشكل عادي جدا .. طبعا هذا يكون بين إمرأة و رجل يعرفان بعضهما بحكم الواقع الذي نعيشه (العمل التجارة الدراسة .. إلخ) .. و أكيد هذه المرأة هي ذات شخصية قوية و لها حد أدنى من الجرأة .. فلا أتصوّر أنو وحدة تخاف من ظلها يمكن أنو تقوم بذلك

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إقتباس لمشاركة ليليا مرام: مجتمعنا مجتمع ظالم ....برأيكم هل سينصف المرأة الخاطبة؟ إضغط للتوسيع...

الجواب هو في سؤالك .. الظالم لا ينصف .. الظالم تلقاه حسود و بغوض و فاسد و مفسد .. و لهذا فالظالم و الذي لا ينصف يروح يلعب بعيد .. ههههه .. لي يسمع للناس يبقى في لهواس

أنا شخصيا آخر من أعمل له حساب هو المجتمع .. أنا أولا أعمل حساب لما هو حلال و لما هو حرام .. ثانيا أعمل حساب لي يخرج عليا في إطار الحلال

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إقتباس لمشاركة ليليا مرام: ما رأيكم بالعنوان ....هل ظننتم أنني سأخطب عضو ما هههخخ؟ إضغط للتوسيع...



- أنعم هاه .. هكذاك حسبت أنا ... ههههه ... و حسبتك خطبتي @الفارس النبيل ..

إقتباس لمشاركة ليليا مرام: إقترحوا علي عضو أخطبه إضغط للتوسيع...