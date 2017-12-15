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قررت أن أخطب ......هو عضو من المنتدى

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏22 ديسمبر 2017 على 18:14.

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  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم جميعا
    رواد القسم أهلا وسهلا بكم
    اليوم في رد لي مع العضو المحترم
    @الفارس النبيل
    من خلال رده إقترح أن أخطب لنفسي فأتتني فكرة الموضوع

    المرأة الخاطبة في المجتمع العربي ...المسلم

    هذا هو عنوان الموضوع الآخر كان لإثارة فضولكم الأكيد قلتم ليليا مجنونة وتفعلها ....ليست جنون وسنرى

    لما انا قلت المجتمع العربي المسلم ....من المفروض أننا مسلمون والشرع أباح للمرأة الخطبة لنفسها وخير مثل السيدة خديجة رضوان الله عليها خطبت سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لنفسها وهنا لتكون لنا حكمة وقدوة لكن تعالوا نفسر هذا إجتماعيا


    [​IMG]
    المرأة العربية والجزائرية بالأخص تخيلوا أن تخطب لنفسها ما موقف الرجل نفسه منها موقف أهلها الجيران والمحيط الأكيد أول من سيقلل من شأنها هو الرجل ذاته رغم أننا نرى محاولات للخطبة فكم من إمرأة تتصرف تصرفات تقول للرجل فبها أنا أخطبك ....(شفتو انا شعال نعاكسكم ههههه)
    واخريات يدفعن الأموال ويصرفن من أجل فقط تعالى وتزوجني لكن الرجل يبقى دائما الطالب وليس المطلوب

    [​IMG]
    مجتمعنا لا يرحم العانس ولا المطلقة ولا الأرملة فكيف يرحم الخاطبة برأيكم ؟....
    الرجل يبحث عن المرأة الصالحة التي لليوم لم تولد ببساطة لأن معايير الصلاح عند الرجل الجزائري تكاد تكون الكمال والكمال لله سبحانه وإن خطبت لنفسها إتهمها المجتمع بكل الصفات لو أحبته اتهمت لو طلبت رقمه أتهمت لو أعجبت به أتهمت ولو إختصرت كل هذا وقالت له ببساطة

    اسمع قول لداركم الخميس الجاية نجي أنا ودارنا .....:Love::Love:
    تخيلو الرد وأي فتاة لها الجرأة ربما أفعلها والأخ @الفارس النبيل قد شجعني :cool::cool:


    [​IMG]
    المجتمع العربي من المستحيل أن يقبل خطبة المرأة لنفسها فالمقابل يقبل أن تكون عشيقة لرجل متزوج ويقبل أن تكون عاشقة لعدة رجال ويقبل أن تخرج للشارع وتعرض نفسها بطرق رخيصة ولكن لا يقبل أن تخطب لنفسها ديننا يسر الأمور لكننا سبب ما نعانيه في إنفلات أخلاقي وإنحراف إجتماعي نترك ما يأمرنا به الدين ونفعل ما يرضي الناس والمجتمع :rolleyes:

    [​IMG]
    نقاشكم

    ما رأيكم في خطبة المرأة لنفسها؟
    أنت كرجل ما رأيك وماءا لو خطبتك إمرأة ؟
    أنت كفتاة هل لك الجرأة لفعل هذا وماذا لو خطبت فتاة أخاك؟
    مجتمعنا مجتمع ظالم ....برأيكم هل سينصف المرأة الخاطبة؟
    ما رأيكم بالعنوان ....هل ظننتم أنني سأخطب عضو ما هههخخ؟

    إقترحوا علي عضو أخطبه :ROFLMAO:

    الموضوع لكم والشكر للأخ
    @الفارس النبيل

    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏22 ديسمبر 2017 على 18:23
    heba biba, ميلينا, ميسم منصور و 8 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏22 ديسمبر 2017 على 18:14
    #1
  2. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    التعديل الأخير: ‏22 ديسمبر 2017 على 18:52
    الصحافية الساخرة, Malika Tlm, بشرى ملاك و 4 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏22 ديسمبر 2017 على 18:20
    #2
  3. Skor m@k

    Skor m@k
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    ركن لـقطات من تصويري
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    السلام عليكم
    ماغلطوش لي سماوك وحش المنتديات ههههه ليليا هي مرعبة الحراس ههههههه
    ما رأيكم في خطبة المرأة لنفسها؟
    رأيي من رأيك كما قلت خديجة رضي الله عنها خطبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قبل بها رغم أنهم كانو في جاهلية
    وكان صوت المرأة غير مسموع وكانت ايضا منبوذة من طرف الجميع ومع هذا قبل النبي زواجه بها
    فكانت عبرة وقدوة لنا في اتباعها واحياء سنتها رضي الله عنها
    أيضا ان كانت رأت في الرجل الصلاح في الدين فلا حرج لكن ولي أمرها هو الذي يتكلف بالكلام وليس هي من تتكلف بالكلام مع الرجل
    لأن المرأة لاتتزوج الا بولي

    أنت كرجل ما رأيك وماءا لو خطبتك إمرأة ؟
    انا ماعندي حرج بصح ماتبرحش للغاشي كامل ههههه
    كمثال وليها يجيء لعندي ويقولي بلي الطفلة حبت تجي تشوفها وتخطبها وانا ندي يما ونكملو مراسم الخطبة هذي هي الطريقة الصحيحة لي أقبل بيها
    مجتمعنا مجتمع ظالم ....برأيكم هل سينصف المرأة الخاطبة؟​

    لا في هذه الحالة لا يصبح ظالم لأن الحقوق تقريبا أصبحت للمرأة فقد سمعت رئيسة جمعية المرأة تطالب بحرية زواج المرأة من غير ولي
    ومجتمعنا الجاهل لم يعارض الا أقل قليل
    فاذا اصبحت تتزوج من غير ولي لها فلها ايضا الحق في خطبة من تشاء
    ما رأيكم بالعنوان ....هل ظننتم أنني سأخطب عضو ما هههخخ؟​

    هههههههه العنوان علبالي بلي مهبولة وراني شاك كاش نهار تفعليها هههههههه
    كي بديت نقرى الموضوع ظننت ان العضو الذي ذكرتيه هو الذي طلب يدك للزواج حتى فرحت ههههه
    خاطرش اول مرة نشوفو العضو هذاك هههه
    ارواح خويا فارس رانا لقينالك الملكة المناسبة هههههه @الفارس النبيل
     
    ميسم منصور, حلم كبير, Malika Tlm و 4 آخرون معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏22 ديسمبر 2017 على 18:57
    #3
  4. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    لي عودة باذن الله
     
    حلم كبير و ليليا مرام معجبون بهذا.
    missing heart, ‏22 ديسمبر 2017 على 19:11
    #4
  5. جليلوس

    جليلوس
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    سلام عليكم اهلا اهلا
    يااا المصيبة ماقدكش الضحك تاع قبيل
    جيتي تاني حابة تخطبي هناا زيانت والله ربحت لا غايا

    ما رأيكم في خطبة المرأة لنفسها؟

    مع كل احتراماتي هاداك عهد الرسول رضوان الله وصلواته عليه
    بصح باش تخطب المرا لروحها جامي تدخل لراسي
    هي صح يقولوا اخطب لبنتك وماتخطبش لولدك بصح ماشي هي اون باغسون
    اودي مانقدرش نإيماجيني توتوتوتوتوتوووووو

    أنت كرجل ما رأيك وماءا لو خطبتك إمرأة ؟

    كي غايااا ونقولها راني شارط داري وحدي والهنا
    ها متهبلينييييش يرحم الشوابين شا والا هادا حمبووووك
    ولا نقولك خليني نسيي ونعرضك للفيونساي تاعي

    ااا تبرادي نندب بالقرداااش

    أنت كفتاة هل لك الجرأة لفعل هذا وماذا لو خطبت فتاة أخاك؟

    خاطيني قلتي للفتياااات :unsure::unsure:

    مجتمعنا مجتمع ظالم ....برأيكم هل سينصف المرأة الخاطبة؟

    اودي انا واحد من الناس مادخلتش راسي
    كاش واحد يعارضني يجيني نشريلها الذهب والورد تديهم معاها وتخطبوو من مواليه

    ما رأيكم بالعنوان ....هل ظننتم أنني سأخطب عضو ما هههخخ؟

    اممممم زعما ديريها موحال
    انتي حامية تقوليلهم تعطوني ولا نعطيه ضربة بين العينين


    إقترحوا علي عضو أخطبه :ROFLMAO:


    يا وخدتي بغيتي نوضوهاا هنا اليوم
    اودي نقووولك مايلمك غير فتحي المدير :p:ROFLMAO:
     
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    جليلوس, ‏22 ديسمبر 2017 على 19:20
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    شكرا على الرد وقولنا واش قالت يماك :D:D
     
    حلم كبير, missing heart, Malika Tlm و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏22 ديسمبر 2017 على 19:23
    #6
  7. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
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    سلام عليكم
    هههههه عجبك الحال راحين نخطبوإحنا وعارفة راهي فقلبك قوليها ما تحشميش ههه
    نستنى ردك شكرا
     
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    ليليا مرام, ‏22 ديسمبر 2017 على 19:25
    #7
  8. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    ربي يحفظك جليل هاني عرفت رايك انت ترفض
    شكرا لك
     
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    ليليا مرام, ‏22 ديسمبر 2017 على 19:32
    #8
  9. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    ما رأيكم في خطبة المرأة لنفسها؟
    ما نأيدش هاد الراي في وقتنا هدا وادا وصلت دارتها كاش وحدة يتمسخرو عليها

    أنت كفتاة هل لك الجرأة لفعل هذا وماذا لو خطبت فتاة أخاك؟
    انا جامي نديرها كيما قتلك في وقتنا هدا باسكو يديروني حديث الساعة ومانحكيلكش على تمسخير مام وادا صدقت مايخلوناش نعيشو الاز يهبلوه يقول له هي خطباتك حتى هو يولي يتكسل عليا زعما يشوف روحه تالمو جايب روحه انا طحت لوف وخطبته اما خويا يدبر محاينه الله يسهل مع العلم ماعنديش خو :cautious:

    مجتمعنا مجتمع ظالم ....برأيكم هل سينصف المرأة الخاطبة؟
    جامي والله غير يحڨروها ويسمعوها مالا يرضيها ويتالبوهم حتى يفرقوهم هدا ادا ماشافوش فيها شوفة واحدة ماتحشمش وماشي مربية

    ما رأيكم بالعنوان ....هل ظننتم أنني سأخطب عضو ما هههخخ؟
    على حساب واش نعرف عليك شرسة وعندك نيف موحال ديريها اصلا الف واحد يتمناك ماشي حتى تخطبي لروحك، الرجال مالهم لعمى :p
     
    السحاب العابر, حلم كبير, missing heart و 3 آخرون معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏22 ديسمبر 2017 على 19:32
    #8
  10. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
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    واااع حقروتني بشرسة والله نحكي برك هههه حرقتوني ام يسمين وحشة وضرك شرسة وجليل حامية وااااع عليها هربتو المعجبين بيا هههه
    ما نديرهاش محال
    ربي يحفظك أختي هي قضية العمى راهم عميين عهههههه
    شكرا بشورة نورت الصفحة
     
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    ليليا مرام, ‏22 ديسمبر 2017 على 19:38
    #9
  11. جليلوس

    جليلوس
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    المقلوعة ههههههه
    اودي مانقبلش يالوكان فلمنااام
    صحا تجي تخطبني ارواحي معاها ...
    الشور شوري وانا نقبل ولا نرفض نيهاهاهاهاها
    راني جاية بالحسب والنسب نخطب وليدكم لياا
    يلا تمدوهلي صحا ويلا مكاش نديه بسيف على جدكم

    اودي خاصاتك عيطة كيما تاع قبيل باش تفطني
     
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    جليلوس, ‏22 ديسمبر 2017 على 19:39
    #10
  12. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    ايه واش فيها يا سيدي تقولك ليك
    باغية نجي نخطبك عاجبني وانت افهم روحك قولها لالا انا راجل وتروح تخطبها ضرك قالك اللي ما جا ليك روح ليه هههههه
    واذا انت عيان والا عشرين سنة باه تخمم تتزوج اواه خونا ديرنا لونكمبرومو فالبلاد امشي خلي الحالة تمشي
    عيطة نتاع قبيل ما تتعاودش يا بن عمي تخلع
     
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    ليليا مرام, ‏22 ديسمبر 2017 على 19:48
    #11
  13. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    ในหัวของฉัน
    هههههههه ... حسبتك خطبتيه @الفارس النبيل ... قلت مبروك و بالتوفيق .. هههههه
    -
    (أنت تقصدي هنا أنو لمرا تطلب من الراجل أنو يتقدّم و يتزوّجها يعني تطلب منّو يجي يخطبها و منبعد باقي الإجراءات الشرعية)
    الجواب :
    هل تعتقدين أنه نادر الحدوث في أيامنا ؟؟؟ ... أنت مخطئة إن كنت تعتقدين ذلك .. فقط الأمر لا يعلم به من الناس غير الخاطبة و المخطوب لأنه يكون فقط بينهما .. فيبدو و كأن الذي قام بالخطبة هو الرجل .. و هو يكون في الغالب إن لم يكن في جميع الحالات بين الأشخاص الذين لهم تواصل ربما يومي بحكم محيط العمل التجارة الدراسة .. إلخ
    و عن رأيي .. هههه ..
    رأيي أنه يعجبني ذلك فعلى الأقل الرجل يعلم أنها أرادته ثم إنها ستتقبله كيفما هو و كيفما سيكون بما أنها إختارته .. فلا تكثر النقد و الشكوى بعد الزواج .. ههههه
    سيأتي أحدهم و يقول ماهذا ؟ ، فالرد هو أنو ماشي حرام و هو ماشي مجبر على القبول و أصلا هي ما رايحة تتقدّم ليه إلاّ إذا شافت أنّو مايل ليها .. و زيد هي طلبت السترة ماشي لخرايب
    -
    شخصيا أتقبّله بشكل عادي جدا .. طبعا هذا يكون بين إمرأة و رجل يعرفان بعضهما بحكم الواقع الذي نعيشه (العمل التجارة الدراسة .. إلخ) .. و أكيد هذه المرأة هي ذات شخصية قوية و لها حد أدنى من الجرأة .. فلا أتصوّر أنو وحدة تخاف من ظلها يمكن أنو تقوم بذلك
    -
    الجواب هو في سؤالك .. الظالم لا ينصف .. الظالم تلقاه حسود و بغوض و فاسد و مفسد .. و لهذا فالظالم و الذي لا ينصف يروح يلعب بعيد .. ههههه .. لي يسمع للناس يبقى في لهواس
    أنا شخصيا آخر من أعمل له حساب هو المجتمع .. أنا أولا أعمل حساب لما هو حلال و لما هو حرام .. ثانيا أعمل حساب لي يخرج عليا في إطار الحلال
    -
    أنعم هاه .. هكذاك حسبت أنا ... ههههه ... و حسبتك خطبتي @الفارس النبيل ..
    -
    روحي برك يا ليليا كملي على لي نويتي عليه .. ههههه .. @الفارس النبيل
    :LOL:
     
    التعديل الأخير: ‏22 ديسمبر 2017 على 19:55
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    rycerz, ‏22 ديسمبر 2017 على 19:48
    #12
  14. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    الجلفة
    السلام عليكم و رحمة الله
    ههه
    موضوع من كوكب اخر ههه و عندي شك كبير ان الاخت ليليا مخلوق اكسطرا تيراستر
    ههه
    بصح قبل ما نبدا نجاوب ... جماعة الخير ... ما نقلطوش رواحنا ... مسألة خطبة المرأة لنفسها في المجتمع تاعنا
    تخلق جدل كبير و واسع ... و تخلي الشكوكو تحوم ... و مولاها يدي نظرة شوي مدرحة على المرأة هذيك
    ...
    و بسم الله نبدا نجاوب
    ههه
    ما رأيكم في خطبة المرأة لنفسها؟
    من ناحية الشرع أظن ان هذا الامر جائز ... لكن كيما ذكر خونا جليلوس ... لازم الولي تاع المرا هو لي يتكلف بالحديث و المراسيم
    اما من ناحية المجتمع و الواقع المعاش ... نظن لقطة كيما هاك فيها شوي بلبلة ...
    أنت كرجل ما رأيك وماءا لو خطبتك إمرأة ؟
    في الحقيقة كلمة خطبتك امرأة فيها شوية خلل ... الارجح القول عرضت نفسها للزواج
    هنا نظن الامر يتطلب تخمام ... لابد ههه
    مجتمعنا مجتمع ظالم ....برأيكم هل سينصف المرأة الخاطبة؟
    اكيد راح ينظر اليها نظرة اشمئزاز و سخرية ههه هذي باينة
    ما رأيكم بالعنوان ....هل ظننتم أنني سأخطب عضو ما هههخخ؟
    انا قلت خلاص ههه ليليا لاحت كواقطها هههه

    إقترحوا علي عضو أخطبه :ROFLMAO:
    ههه
    ما نقولكش انا ق ما تعوليش هههه
    ...
    يعطيك الصحة اختنا ليليا
    موضوع شيق
     
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    habchisalaheddin, ‏22 ديسمبر 2017 على 19:51
    #13
  15. جليلوس

    جليلوس
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    اودي بطلت مانتزوجش
    خليها تجي تخطب نقولها نكمل ندي لاروترات اومبعد ساهل خخخخ

    هههههههههههههههههه
     
    حلم كبير, missing heart, ليليا مرام و 1 آخرون معجبون بهذا.
    جليلوس, ‏22 ديسمبر 2017 على 19:56
    #14
  16. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    شكرا على الرد ياخا بهدلتوني مع الراجل واش قال مسكين ما قال والو نتوما الوحدة تتكل عليكم نتاع تبهدايل انت ومالك :mad::mad:
     
    حلم كبير و rycerz معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏22 ديسمبر 2017 على 19:58
    #15
  17. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    7,082
    الإعجابات المتلقاة:
    21,650
    نقاط الجوائز:
    951
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    اللمة
    ويعطيك الخير والعافية
    بيان سور شيق فيه الخطبة هههه
     
    حلم كبير و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏22 ديسمبر 2017 على 20:07
    #16
  18. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    7,082
    الإعجابات المتلقاة:
    21,650
    نقاط الجوائز:
    951
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    اللمة
    معليش ادي لاروتريت وانت معاها تستناك نورمال موالفين بالطونداج ههههههههه
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏22 ديسمبر 2017 على 20:08
    #17
  19. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2013
    المشاركات:
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    japan
    السلام عليكم
    وككل مرّة تدهشنا ليليانا ^^
    موضوع عجبني والله
    ممم حسنا لنرى
    انا قبل قرائتي وتطلّعي على بعض الاستفسارات والعلوم الشرعية كنت ضد الفكرة وغريبة جدا في نظري تاثرا بالمجتمع طبعا !
    ولكن ذات مرة وانا و صديقتي المقرّبة نتناقش بحثنا في الامر فوجدناه جآئز مع أدلة كثـــــــيرة
    صراحة عن نفسي أستحي ههه >-< فوضت أمري لله
    ممم لا مشكلة لدي بما انها طرقت الباب على الوجه الصحيح
    ولكن شرط القبول ليس وارد يجب علي بدء التحريات وو ههه
    اسال الله ان يرزق حبيب قلبي الزوجة الصالحة التي تقر بها عينه ^♥^
    أجل مجتمع غريب وظالم وهذا لعدم توسعه واطلاعه على الشرع يتخد القرارات وفق مايريد
    -عادي ان ترتبط الفتاة مع شاب في علاقة قبل الزواج ودون ذرة حلال
    -وغير عادي بل محرّم يمكن القول أن تعرض الفتاة نفسها على شاب على الوجه المشروع للزواج
    !!!!!

    ممم في البداية ظننته عنوانا مشوقا طبقية العنواين المشوقة ههه
    ثم برؤيتي لرمز الفارس النبيل بدون ان اقرا شيئا بعد ظننته المنشود
    ثم عندما اكملت القراءة بان لي المفهوم ^^


    تقبلي مروري ودمتي في رعاية الله♥
     
    حلم كبير, ميسم منصور و ليليا مرام معجبون بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏22 ديسمبر 2017 على 20:16
    #18
  20. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    أنثى
    السلام عليكم
    حبيبتي واش راكي ربي يديم عليك النشاط
    ما رأيكم في خطبة المرأة لنفسها؟
    ليس من العيب او الحرام ان تخطب المراة لنفسها اذا وجدت من يحبها ويحترمها ووووووو خصوصا اذا كان صاحب دين وخلق لكن مع وجود العادات والاعراف والتقاليد لمجتمعنا فكانها باعت نفسها واطاحت بكرامتها

    أنت كفتاة هل لك الجرأة لفعل هذا وماذا لو خطبت فتاة أخاك؟
    ان اطلب منه انا لا ليست لدي الجراة لكن افعل كما فعلت سيدتنا خديجة رضي الله عنها ابعت من يلمح له هههههههه
    مجتمعنا مجتمع ظالم ....برأيكم هل سينصف المرأة الخاطبة؟
    لا ينصفها يجعلها انسانة باعت نفسها كيما يقولوا (رخست براسها)
    ما رأيكم بالعنوان ....هل ظننتم أنني سأخطب عضو ما هههخخ؟
    ههههههه لا اضن انك ستفعلينها
    ختي ليليا ا يا انا وياك نشوفوا لي يعجبونا ونخطبوهم
    تحياتي حبيبتي
     
    السحاب العابر, ميسم منصور, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏22 ديسمبر 2017 على 20:18
    #19
  21. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    1,051
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    الجزائر الحبيبة
    ههههههههههههه راني نقراع في الاخ الفارس النبيل
    و منبعده نرد بصح وين راه ههههههههههه
     
    حلم كبير, السحاب العابر و ليليا مرام معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏22 ديسمبر 2017 على 20:23
    #20
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