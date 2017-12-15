قررت أن أخطب ......هو عضو من المنتدى

السلام عليكم جميعا رواد القسم أهلا وسهلا بكم اليوم في رد لي مع العضو المحترم @الفارس النبيل من خلال رده إقترح أن أخطب لنفسي فأتتني فكرة الموضوع المرأة الخاطبة في المجتمع العربي ...المسلم هذا هو عنوان الموضوع الآخر كان لإثارة فضولكم الأكيد قلتم ليليا مجنونة وتفعلها ....ليست جنون وسنرى لما انا قلت المجتمع العربي المسلم ....من المفروض أننا مسلمون والشرع أباح للمرأة الخطبة لنفسها وخير مثل السيدة خديجة رضوان الله عليها خطبت سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لنفسها وهنا لتكون لنا حكمة وقدوة لكن تعالوا نفسر هذا إجتماعيا المرأة العربية والجزائرية بالأخص تخيلوا أن تخطب لنفسها ما موقف الرجل نفسه منها موقف أهلها الجيران والمحيط الأكيد أول من سيقلل من شأنها هو الرجل ذاته رغم أننا نرى محاولات للخطبة فكم من إمرأة تتصرف تصرفات تقول للرجل فبها أنا أخطبك ....(شفتو انا شعال نعاكسكم ههههه) واخريات يدفعن الأموال ويصرفن من أجل فقط تعالى وتزوجني لكن الرجل يبقى دائما الطالب وليس المطلوب مجتمعنا لا يرحم العانس ولا المطلقة ولا الأرملة فكيف يرحم الخاطبة برأيكم ؟.... الرجل يبحث عن المرأة الصالحة التي لليوم لم تولد ببساطة لأن معايير الصلاح عند الرجل الجزائري تكاد تكون الكمال والكمال لله سبحانه وإن خطبت لنفسها إتهمها المجتمع بكل الصفات لو أحبته اتهمت لو طلبت رقمه أتهمت لو أعجبت به أتهمت ولو إختصرت كل هذا وقالت له ببساطة اسمع قول لداركم الخميس الجاية نجي أنا ودارنا ..... تخيلو الرد وأي فتاة لها الجرأة ربما أفعلها والأخ @الفارس النبيل قد شجعني المجتمع العربي من المستحيل أن يقبل خطبة المرأة لنفسها فالمقابل يقبل أن تكون عشيقة لرجل متزوج ويقبل أن تكون عاشقة لعدة رجال ويقبل أن تخرج للشارع وتعرض نفسها بطرق رخيصة ولكن لا يقبل أن تخطب لنفسها ديننا يسر الأمور لكننا سبب ما نعانيه في إنفلات أخلاقي وإنحراف إجتماعي نترك ما يأمرنا به الدين ونفعل ما يرضي الناس والمجتمع نقاشكم ما رأيكم في خطبة المرأة لنفسها؟ أنت كرجل ما رأيك وماءا لو خطبتك إمرأة ؟ أنت كفتاة هل لك الجرأة لفعل هذا وماذا لو خطبت فتاة أخاك؟ مجتمعنا مجتمع ظالم ....برأيكم هل سينصف المرأة الخاطبة؟ ما رأيكم بالعنوان ....هل ظننتم أنني سأخطب عضو ما هههخخ؟ إقترحوا علي عضو أخطبه الموضوع لكم والشكر للأخ @الفارس النبيل