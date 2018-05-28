تائه في المجتمع ... قطرات الندى تلهمني 🌷🌷🥀🥀

من أبرز ما يطمح إليه كل شخص أن يحظى بعيشة هنية و محيط هادئ منظم نظيف يكبر فيه و يربي أبنائه فيه فالاسرة لبنة المجتمع و المجتمع هو أساس بناء دولة يغلب عليها طابع الرقي و الثقافة و العلم و الأخلاق و بوجود مجتمعات مثل هذه نكون قد كونا أمة تقتدي بها الأمم. لكن .... هل نحن اليوم نسير في المسار الصحيح .؟ الحق الحق و كما يبدو لي أن مجتمعنا الجزائري كل عام يسحب إلى الحضيض و أبرز ما يأكد ذلك الإحصائيات في الجرائد و الإعلام عن ارتفاع حالات الطلاق . زيادة نسبة الجرائم . تدني الخدمات الاجتماعية . التسرب المدرسي. غياب الوعي . اختطاف الأطفال. السرقات. انعدام الأمن . تعدي الأصول على الفروع . و الفروع على الأصول. القتل . الاختلاسات الرشوة و المحسوبية النصب و الاحتيال . تجارة الأعضاء. التهريب بمختلف أنواعه. الهجرة الغير شرعية و الموت في البحر . و الخ .... فما الذي أدى بمجتمعنا إلى هذا الأمر. و ما الذي يمكن فعله لمعالجة هاته الأمور من منطلق لا يزال الخير في امتي الي يوم الدين . و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و هل يمكن العيش و التعايش في بيئة مثل هاته ( مثلا الجزائر العاصمة . و منطقة مثل باب الواد أو الحراش ) و هل يمكن تربية أبناء و إعداد نشئ صالح . ام يستحسن الهجرة و الهروب من هذا الواقع ...؟ كلها أسئلة تبقى علامة من غير إجابة.. !؟؟ فما رأيكم اخوتي و اخواتي ..... رمضان يجمعنا في الخير ....