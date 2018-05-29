سلسلة {{خيمة الاخلاق}}..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعضاء منتدى اللمة الجزائرية زوار الخيمة الرمضانية

صحا فطوركم وصحوركم وربي يتقبل صيامكم وقيامكم

بعد مشاهدتي للكثير من المشاركات القيمة التي يكحل بها اعيننا اعضائنا الكرام ومشرفينا الافاضل

من سلاسل وعضية دينية جميلة جدا تنم عن خير متأصل في قلوب اعضاء اللمة الجزائرية وعن وعي كامل بقيمة هذا

الشهر الفضيل وقيمة العمل الديني فيه

وتحقيقا لقوله تعالى {وفي ذالك فليتنافس المتنافسون }

فقد قررت ان افتتح سلسلة رمضانية ان شااء الله تنال استحسان الجميع

واتمنى من الله عز وجل ان يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه

فكرة السلسلة عبارة عن مواضيع منحصرة في مجال الاخلاق وكثيرة هي الاخلاق التي مدحها

الشارع الحكيم وكثيرة هي الاخلاق التي تناولتها السيرة النبوية والاحاديث الشريفة

وايضا كثيرة هي الاخلاق التي ذمها الاسلام ونهى عن ارتكابها فتابعونا وزوروا خيمتنا دائما حتى

تجدو الجديد دائما ونرحب بكل انتقاداتكم وآرائكم وتدخلاتكم بصدر رحب