برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة السابعة- لازانيا

تجدون الوصفات القديمة هنا ..

أهلاً بكم من جديد ومع حلقة جديدة من برنامجكم

وصفتنا لهذا اليوم

- لازانيا -

قطع اللازانيا

3 ملاعق كبيرة صلصة الطماطم

نصف كيلو لحم

ملح

فلفل أسود

بهارات مشكلة

1 بصل مفروم

جبن

في مقلاة على النار وضعت القليل من الزيت وأضفت البصل إلى أن ذبل ثم أضفت اللحم وقلبتهم

ثم أضفت صلصة الطماطم ثم الملح والفلفل الأسود والبهارات المشلكة

وتركتهم إلى أن وصلت الصلصة درجة الغليان وتركتها لمدة 3 دقائق ثم أزلتها عن النار

وفي وعاء معد لإدخاله الفرن

أضفت ملعقتين من صلصة الطماطم ثم وضعت أول طبقة من اللازانيا

ملاحظة: لا تسلقوا قطع اللازانيا أبداً، لأن سلقها يجعلها تفقد طعمها المميز

تابعوا معي

ثم أضفت مقدار يغطي تلك الطبقة من اللازانيا ثم أضفت طبقة من قطع اللازانيا

إلى أن إنتهت عندي كمية الصلصة

وفي النهاية أضع مقدار كافي من الصلصة على آخر طبقة من اللازانيا

ثم أضيف الجبن المبروش أو قطع الجبن

ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة من 30-40 دقيقة مع المراقبة المستمرة

ثم تخرجينها وتقدميها على الطريقة التي تحبين