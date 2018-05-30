برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة السابعة- لازانيا

سكون الفجر

سكون الفجر

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طاقم المشرفات
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تجدون الوصفات القديمة هنا ..
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الأولى- كبة الرز
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الثانية-كيكة مالحة-
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الثالثة- ديك رومي بالفرن
برنامج الطبخ الرمضاني-الحلقة الرابعة-مقبلة بطاطا
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة الخامسة- لحم بعجين
برنامج الطبخ الرمضاني -الحلقة السادسة-خبزات محشية

أهلاً بكم من جديد ومع حلقة جديدة من برنامجكم

طبخ1.gif

وصفتنا لهذا اليوم
- لازانيا -

طريقة-التحضير.gif

قطع اللازانيا
3 ملاعق كبيرة صلصة الطماطم
نصف كيلو لحم
ملح
فلفل أسود
بهارات مشكلة
1 بصل مفروم
جبن

في مقلاة على النار وضعت القليل من الزيت وأضفت البصل إلى أن ذبل ثم أضفت اللحم وقلبتهم
ثم أضفت صلصة الطماطم ثم الملح والفلفل الأسود والبهارات المشلكة
وتركتهم إلى أن وصلت الصلصة درجة الغليان وتركتها لمدة 3 دقائق ثم أزلتها عن النار

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وفي وعاء معد لإدخاله الفرن
أضفت ملعقتين من صلصة الطماطم ثم وضعت أول طبقة من اللازانيا

ملاحظة: لا تسلقوا قطع اللازانيا أبداً، لأن سلقها يجعلها تفقد طعمها المميز

تابعوا معي

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ثم أضفت مقدار يغطي تلك الطبقة من اللازانيا ثم أضفت طبقة من قطع اللازانيا
إلى أن إنتهت عندي كمية الصلصة

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IMG_9495.JPG

وفي النهاية أضع مقدار كافي من الصلصة على آخر طبقة من اللازانيا
ثم أضيف الجبن المبروش أو قطع الجبن

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ندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة من 30-40 دقيقة مع المراقبة المستمرة
ثم تخرجينها وتقدميها على الطريقة التي تحبين

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أرجوا أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم
إلى الملتقى في الأسبوع القادم بإذن الله

 

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