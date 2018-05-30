مشاركتي في مسابقة خفيف ظريف

الحب والعطف والكلام العذب في رمضان ..

أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز أن أقبل زوجتي وأن ألاطفها في نهار رمضان؟

أظن أنني سمعت وقرأت هذا السؤال ألاف المرات والذي يغضبني حقاً

أن السائل أحسن الله إليكم لم ولن يقبل زوجته ولن يلاطفها

بل إن كل ما ستسمعه تلك الزوجة من زوجها ( حلي عني أنا صايم لا تخليني أفطر عليكِ )

أنا لا أشمل كل الرجال هنا بل بعضهم والله المستعان

أقول للإخوة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله أهل العلم ..

روى أبو داود رحمه: أن النبي ﷺ استأذنه إنسان في التقبيل فأذن له، واستأذنه آخر فلم يأذن له،

فإذا الذي أذن له شيخ كبير، والذي لم يؤذن له شاب قال بعض أهل العلم:

معنى ذلك: أن الشاب قد لا يملك نفسه وقد تسبقه شهوته بخلاف الشيخ الكبير وفي إسناده نظر. (من صفحة شيخ الإسلام إبن باز رحمه الله)

خلاصة الكلام: بدك تحب مرتك بنهار رمضان انت حر يا أخي طالما أنت قادر تمسك حالك ما تاخدك عواطفك الجياشة لتفطر

أما إنك عاملي فيها رومانسي وحبّيب وعشّيق بــــــــــــــــــــــــس بنهار رمضان

فبقولك الله يهديك حل عن مرتك لأنو شغل البيت وتحضير الفطور وجلي الصحون بعد هيك بكفيها وعاطيها حقها وزيادة

والطيبين اللي عم يعطو نسوانن حقن وعم يحسوا فيهن ويقدروهن برمضان وغيرو ،بقلهن الله يعطيكم لحتى ترضوا آمين

أرجوا أن تكون مشاركتي قد أعجبتكم جلعتها خليط بين العامي والفصحى

أرجوا أن تكون خفيفة على قلوبكم