مشاركتي في مسابقة خفيف ظريف

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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وأخيرا أصلحت حاسوبي
بالرغم من أن النت تعاني من انقطاعات كثيرة
نقول الحمد لله اني قدرت ندخل للمة
صحا رمضانكم كل عام وأنتم بألف خير
هاذي راهي غير مقدمة خويا @hakim story
عندك تحسبلي السطورا هاذو خخخخخ
بون حبيت نشارك في مسابقة خفيف ظريف
مسابقة {خفيف وظريف} تعود اليكم من جديد
أنا حبيت نحكي في وحد الموضوع لي هو كنصيحة ننصح بيها خاوتي واخواتي
انهم ميتخلاوش على القراءة في المصحف والصلاة والدعاء في شهر رمضان مينساوش صلة الرحم ولو بالهاتف
مينساوش الاستغفار حتى لي يخدم يغتنم الفرصة ولو بتحميل المصحف في الهاتف والقراءة فيه اثناء العمل
هي أيام معدودات وسينقضي الشهر.
ندعوا الله أن يرزقنا فيه التوبة والأجر وقيام ليلة القدر ان شاءالله .
بالرغم من أن النت تعاني من انقطاعات كثيرة
نقول الحمد لله اني قدرت ندخل للمة
صحا رمضانكم كل عام وأنتم بألف خير
هاذي راهي غير مقدمة خويا @hakim story
عندك تحسبلي السطورا هاذو خخخخخ
بون حبيت نشارك في مسابقة خفيف ظريف
مسابقة {خفيف وظريف} تعود اليكم من جديد
أنا حبيت نحكي في وحد الموضوع لي هو كنصيحة ننصح بيها خاوتي واخواتي
انهم ميتخلاوش على القراءة في المصحف والصلاة والدعاء في شهر رمضان مينساوش صلة الرحم ولو بالهاتف
مينساوش الاستغفار حتى لي يخدم يغتنم الفرصة ولو بتحميل المصحف في الهاتف والقراءة فيه اثناء العمل
هي أيام معدودات وسينقضي الشهر.
ندعوا الله أن يرزقنا فيه التوبة والأجر وقيام ليلة القدر ان شاءالله .