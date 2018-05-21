مشاركتي في مسابقة خفيف ظريف

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
20 سبتمبر 2009
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الإقامة
من الشرق
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أنثى
#1

وأخيرا أصلحت حاسوبي
بالرغم من أن النت تعاني من انقطاعات كثيرة
نقول الحمد لله اني قدرت ندخل للمة
:D:D:D
صحا رمضانكم كل عام وأنتم بألف خير
هاذي راهي غير مقدمة خويا @hakim story
عندك تحسبلي السطورا هاذو خخخخخ

بون حبيت نشارك في مسابقة خفيف ظريف
مسابقة {خفيف وظريف} تعود اليكم من جديد


أنا حبيت نحكي في وحد الموضوع لي هو كنصيحة ننصح بيها خاوتي واخواتي
انهم ميتخلاوش على القراءة في المصحف والصلاة والدعاء في شهر رمضان مينساوش صلة الرحم ولو بالهاتف
مينساوش الاستغفار حتى لي يخدم يغتنم الفرصة ولو بتحميل المصحف في الهاتف والقراءة فيه اثناء العمل
هي أيام معدودات وسينقضي الشهر.
ندعوا الله أن يرزقنا فيه التوبة والأجر وقيام ليلة القدر ان شاءالله .


 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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#2
وعليكم السلام
اهلا بيك اختي ام ياسمين
موضوع جميل وهادف في الحقيقة الواحد كي يجي يشوف يصيب روحو يصبر مع مسلسل بالاك كل اسبوع حلقة واحدة ويجري عليه ويسقسي عليه
لكن لما يتعلق الامر بالاذكار ولا قراءة القرىن تلقايه فااشل وتجيه صعيبة هي اول شيء على حساب الانسان واش راهو معود نفسو قبل رمضان
وبالتالي لما يلحق رمضان يقل عليه الامر وتبانلو حاجة صعيبة
اظافة الى ذالك راهم ثلاثين يوم وماشاء الله اربعة ايام فاتو بالخف يعني اللي قرى فيهم القرىن راهو ربح واللي قعد يتفرج وضايع راهو خااسر
ورد في الأثر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد درجات منبره فقال: آمين ثم صعد الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال: آمين، فقال أصحابه الكرام بعد الخطبة يا رسول الله على ما أمنت ؟ قال عليه الصلاة والسلام جاءني جبريل فقال لي: رغم أنف عبد أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة فقلت: أمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية فقال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت: آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة فجاءه جبريل فقال: رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له،إن لم يغفر له فمتى.
 
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