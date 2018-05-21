مشاركتي في مسابقة خفيف ظريف



بالرغم من أن النت تعاني من انقطاعات كثيرة

نقول الحمد لله اني قدرت ندخل للمة



صحا رمضانكم كل عام وأنتم بألف خير

هاذي راهي غير مقدمة خويا

عندك تحسبلي السطورا هاذو خخخخخ وأخيرا أصلحت حاسوبيبالرغم من أن النت تعاني من انقطاعات كثيرةنقول الحمد لله اني قدرت ندخل للمةصحا رمضانكم كل عام وأنتم بألف خيرهاذي راهي غير مقدمة خويا @hakim story عندك تحسبلي السطورا هاذو خخخخخ



مسابقة {خفيف وظريف} تعود اليكم من جديد بون حبيت نشارك في مسابقة خفيف ظريف

أنا حبيت نحكي في وحد الموضوع لي هو

كنصيحة

ننصح بيها خاوتي واخواتي

انهم م

يتخلاوش على القراءة في المصحف والصلاة والدعاء في شهر رمضان مينساوش صلة الرحم ولو بالهاتف

مينساوش الاستغفار حتى لي يخدم يغتنم الفرصة ولو بتحميل المصحف في الهاتف والقراءة فيه اثناء العمل

هي أيام معدودات وسينقضي الشهر.