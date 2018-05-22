مشاركتي في مسابقة خفيف وظريف

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

أحبتي الكرام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صح رمضانكم وكل عام وأنتم بخير

أردت اليوم طرح مشاركتي المتواضعة في مسابقة

مسابقة {خفيف وظريف} تعود اليكم من جديد

وهي كالتالي :

ما أحلاها أيام رمضان وما آنسها لياليه الحسان نفخات وشذى وعبق وإنتعاش وأنس وألق وعشيته معبقة برائحة الأطعمة الفواحة وتراويحه تورث أعظم الراحة وأعظم فيه بالسمر مع الأحباب الذين ينتقون من الكلام ما طاب كما ينتقون أطايب الثمر ويقطفون أحاسن الزهر إنه شهر للتوبة والإصلاح والصفو وتآلف الأرواح يعطف الغني على الفقير ويحنو المعافى على الضرير ويروج في المجتمع التضامن ويسعى الكل للتظافر والتعاون وأكرم به من عمل جليل وصنيع مبرور جميل وإطعام المسافر عابر السبيل وسنة حسنة مبرورة طوبى لمن سنها بأجور موفورة لا شك أن أمم العالم تحسدنا على هذه المكارم وعلى ما في رمضان من مغانم فيا أيها المسلم إفرح و إبتهج بهذا الدين الذي ارتضاه لنا رب العالمين وقل الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى الصلاة والزكاة والصيام وكل الشرائع التي شرعها سيد الأنام وأسأل الله الثبات على السنة فذلك أعظم أكمل النعمة والمنة قال الله تعالى :

{ قل بفضل وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون }

صح فطوركم / سحوركم

تحياتي