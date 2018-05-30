توجع كي تبكي من غير دموع ، كي تحب تحكي وماتلقاش الكلام الي يعبر، كي تحب تقول الي تحس بيه وتختار السكوت خاطر واحد ماراهو باش يفهمك،كي تحلم وتبني وتتعب ويجي غيرك في لحظة يفكلك كل شيء من يديك وتبقى ساكت.. كيف تسمع كلمة توجع أما ماتنجمش ترجع علاش؟ هه خاطرك متحبش تجرح الناس الي تحبهم ،كيف تستنى حاجة بلهفة ومتجيش، كيف تضحك وإنت من داخل تصيييح راني مخنوق، كي تعيش باش تفرح وتحب وتنجح أما تفيق ع واقع كلو كذب ونفاق وتخوبيث تلقى روحك فاشل تتعب حتى في صحتك مهوش نفسيتك بركا هي الي تتعب،كيف تحب ناااس تكرس وقتك الكل ليهم لفرحتهم لحزنهم لمشاكلهم لكل شيء وفي الحقيقة إنت أكثر وحد محتاج لواحد يسإلو شبيك يغزرلك في عينيك ويقلك حاسس فيهم وجيعة إحكيلي فضفضلي قلي واش الي مقلقك ؟؟ واش الي ناقصك ؟؟ واش الي تحبو وماعندكش منو ؟؟ شكون الي وجعك ومنجمتش تكرهو وتنساه ؟ واش الحاجة الي تمنيتها وماجاتكش ؟؟ علاش ديما نحسك ع قد ماك قسايري وضحاك ع قد ماك موجوع وحزين.. واش الي يخلينا نوصلو للدرجة هذي مالوجيعة ؟؟ القلب الكلو م القلب القلب الأبيض القلب الي يسامح من غير حدود القلب الي يعشق حتى كانو ميستاهلش القلب الي يتوحش ويخليك تنطق هو بعد الي يخليك تكره وتنقم تتوجع.. أما كي يجي النهار وتصيييييح بأعلى صوتك تخرج الكلام الي في قلبك الكل تبكي بالغصة وتحكي كلام حاس بيه وخنقك صايي ماعادش تنجم تسكت أكثر.بعدها حياتك تتغير تتخلص من حمل ثقيل من غصة قاطعة عليك النفس من كلام مخبي مالقيتش كيفاش تخرجو خاطر وصلت في نهار الي حسيت فيه إنك ع قريب بش تولي بكوش تصدق الي نت مريض نفسي أما ماعندكش دواء ..هذي شويا مالوجيعة الي يحسها خااااصة الانسان الكتوم اطلق روحك فرغ قلبك أعطي لكل واحد قيمتو وقدرو الي يستاهلهم إحلم وعيش متأيسش ومتتعبش ربي ما يخليش حاجة تصيرلك فوق من طاقتك الي بكاك اليوم غدوة يبكي حياتو الكل والي وجعك غدوة يحس بالوجيعة الي حسيتها وأكثر كون روحك ماتتصنعش وعيش حياتك الدنيا فيها ياااااااسر حاجات باهيين يستحقو إنك تهتم بيهم والحزن مايواتيكش خاطرك باهي وتستاهل كل الخير قلبك كبير أما حبهم أصغر منك بياسر استنا خير ملي تضيع وقتك مع الي مايستاهلش وأهم حاااجة ماتندمش تعلم وخلي ديما اك التبسيمة مرسومة ع فمك ... ​