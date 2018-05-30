أحب الجزائر 🇩🇿 كلام من القلب ..

أحب الجزائر لأن أخي ولد بها ، وعاش مع أمي وأبي ثلاث سنوات قبل أن تحمل أمي بي لنعود إلى مصر 😃 ولأن عائلتي تحب الجزائر ؛ لذلك أنا أعشقها أيضاً ..



لأن لدي الكثير من الأصدقاء من الجزائر ، وتعلمت منهم الكثير والكثير من القيم والمبادئ والأخلاق الفاضلة ..



الجزائر بلد الأبطال ، أنجبت خير الناس ، حق لك الفخر والاعتزاز بالإنتماء لهذا البلد ..



من يقرأ التاريخ ويتمعن في صفحاته ، يدرك أن لهذا البلد تاريخاً مجيداً ..



ستعود الجزائر إلى سابق عهدها ، لأن بها رجالاً لن يفرطوا في مجدها ، ستعود الجزائر وتعود رايتها خفاقة ، الجزائر دولة محورية بها تنهض هذه الأمة وتستعيد بريقها الأخاذ ..



يا جزائر انت فيكِ الخير .. وخيرك راهو مخبي

ياريت يجي نهار .. وزينك يكشفو ربي



ان شاء الله نزورها قريب ، وألتقي بأصدقائي وحبايبي ❤️ تحيا الجزائر 🇩🇿