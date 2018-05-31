المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم (15)

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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
254
الإعجابات
869
النقاط
21
الجنس
ذكر
#1







تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم

والحمد لله الذي بلغنا رمضان



وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الرابع عشر من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها









تذكير بسير المسابقة:



نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،

العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية




















ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...


أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة











المدة الزمنية للمسابقة:



من بعد العصر إلى قبل المغرب





في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم




+

100 دج للفائز الأول / يوميًا
الاسبوع الثالث: ملاحظة: الفائز الاول له الحق في الجائزة المالية مرتين في الاسبوع لفتح المجال للبقية.
اما النقاط التي فاز بها سيأخذها حتى لو فاز كل يوم


تنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00


بالتوفيق للجميع
 
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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
254
الإعجابات
869
النقاط
21
الجنس
ذكر
#2
من يريد تنشيطها يجهز الاسئلة الانو يراسلنا لنفتحها
100 دج للفائز الأول / يوميًا
الاسبوع الثالث
ملاحظة: الفائز الاول له الحق في الجائزة المالية مرتين في الاسبوع لفتح المجال للبقية.
اما النقاط التي فاز بها سيأخذها حتى لو فاز كل يوم
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
254
الإعجابات
869
النقاط
21
الجنس
ذكر
#3
المسابقة ستبدا بعد قليل
الاخت هدوء المطر ستقوم بتنشيطها
اختي هدوء بعد تجهيزك الاسئلة يمكنك اعطاء الاخوة الاشارة لانطلاق المسابقة
حظ موفق للجميع

 
هدوء المطر

هدوء المطر

:: عضو متألق ::
#7
إنضم
3 أوت 2010
المشاركات
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الإعجابات
3,795
النقاط
506
الجنس
أنثى
#7
السؤال الأول:
صحابي تولى ولاية البحرين في عهد عمر بن الخطاب، كما تولى إمارة المدينة، ثمّ لزم المدينة المنورة يُعلم الناس الحديث النبوي إلى أن وافته المنية ، فمن هو هذا الصحابي؟
 
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