المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم (18)

100 دج للفائز الأول / يوميًا

الاسبوع الثالث: ملاحظة: الفائز الاول له الحق في الجائزة المالية مرتين في الاسبوع لفتح المجال للبقية.

اما النقاط التي فاز بها سيأخذها حتى لو فاز كل يوم