المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم (18)

HAMZA USMA
::منشط المسابقة اليومية::
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
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- النقاط
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- العمر
- 24
- الإقامة
- أم القرى
- الجنس
- ذكر
والحمد لله الذي بلغنا رمضان
وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الثامن من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها
نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية
100 دج للفائز الأول / يوميًا
الاسبوع الثالث: ملاحظة: الفائز الاول له الحق في الجائزة المالية مرتين في الاسبوع لفتح المجال للبقية.
اما النقاط التي فاز بها سيأخذها حتى لو فاز كل يوم
ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...
أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة
من بعد العصر إلى قبل المغرب
تنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00
بالتوفيق للجميع