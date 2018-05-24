المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم 08

HAMZA USMA

HAMZA USMA

::منشط المسابقة اليومية::
#1
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
8,746
الإعجابات
19,294
النقاط
356
العمر
24
الإقامة
الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
الجنس
ذكر
#1


رمضان كريم على الجميع


تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم

والحمد لله الذي بلغنا رمضان

وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الثامن من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها



تذكير بسير المسابقة:


نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية




ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...

أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة



المدة الزمنية للمسابقة:


من بعد العصر إلى قبل المغرب

في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم

+
100 دج للفائز الأول / يوميًا

تنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00

بالتوفيق للجميع

 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#4
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,069
الإعجابات
5,684
النقاط
1,541
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#4
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#7
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,069
الإعجابات
5,684
النقاط
1,541
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#7
boutheina beto

boutheina beto

:: عضو مُشارك ::
#10
إنضم
21 أفريل 2013
المشاركات
376
الإعجابات
587
النقاط
71
الإقامة
تبسة
الجنس
أنثى
#10
قال فاعل الخير:
اهلا بثينة نشاله يوم منافسة قوية ليوم راح نكون مشارك ماش منشط

وعليك سلام
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اهلا اسامة ههههه مرحبا بيك ان شاء الله نستفيدوا
 
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#11
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,069
الإعجابات
5,684
النقاط
1,541
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#11
طيور السلام

طيور السلام

:: عضو متألق ::
#14
إنضم
30 نوفمبر 2009
المشاركات
4,177
الإعجابات
1,466
النقاط
191
الإقامة
TcHaD
#14
فاعل الخير

فاعل الخير

::منشط المسابقة اليومية::
#15
إنضم
13 ديسمبر 2016
المشاركات
3,069
الإعجابات
5,684
النقاط
1,541
العمر
16
الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#15
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boutheina beto

boutheina beto

:: عضو مُشارك ::
#17
إنضم
21 أفريل 2013
المشاركات
376
الإعجابات
587
النقاط
71
الإقامة
تبسة
الجنس
أنثى
#17
قال فاعل الخير:
وعليكم سلام اخي علبالك عندي عام مشتكش تجي غير في مسابقات خخخ وش خبارك
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هههههه كيفي انا نظهر اكتر في رمضان 😂
اسامة نسقسيك كان عندي وسام من قبل كنت مشاركة في مسابقة رمضانية لعام 2015
على ما اظن لكن الان ماالقيتوش في حسابي ؟
 
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