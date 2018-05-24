المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم 08

قال فاعل الخير: وعليكم سلام اخي علبالك عندي عام مشتكش تجي غير في مسابقات خخخ وش خبارك إضغط للتوسيع...

هههههه كيفي انا نظهر اكتر في رمضان 😂اسامة نسقسيك كان عندي وسام من قبل كنت مشاركة في مسابقة رمضانية لعام 2015على ما اظن لكن الان ماالقيتوش في حسابي ؟