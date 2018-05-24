المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم 08

HAMZA USMA
::منشط المسابقة اليومية::
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 8,746
- الإعجابات
- 19,294
- النقاط
- 356
- العمر
- 24
- الإقامة
- الـحـمـد لله حـمـدا كـثـيــرا
- الجنس
- ذكر
تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم
والحمد لله الذي بلغنا رمضان
نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية
ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...
أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة
من بعد العصر إلى قبل المغرب
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100 دج للفائز الأول / يوميًا
تنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00
بالتوفيق للجميع