استقالة زيدان من الريال

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المفاجئ الذي يعقده حاليا، رفقة رئيس النادي الإسباني، فلورنتينو بيريز.



وأبلغ بيريز، الحضور في بداية المؤتمر، أن زيدان أبلغه بقرار الاستقالة، أمس، على نحو غير متوقع، وترك الحديث لزيدان، الذي اعلن استقالته من تدريب الملكي، بعد حصد 3 ألقاب لدوري الأبطال على التوالي، وذلك رغبة منه، في أخذ قسط من الراحة، بعد 3 مواسم شاقة مع الفريق.



وقال بيريز، إنه حزين للغاية بسبب قرار زيدان، الذي كان يفضله كلاعب، كما يفضله كمدرب، ولكنه اضطر للموافقة على طلب زيزو، مضيفا "طالما أن زيدان يحتاج للراحة، فالنادي سيحقق له ذلك وسيدعمه في قراره".





وأشاد زيدان، بالفترة التي قضاها مع النادي الملكي، الذي منحه كل شيء، لكن الفريق بحاجة للتغيير، لاستمرار النجاح.