المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم (16)

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم
والحمد لله الذي بلغنا رمضان
وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الرابع عشر من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها
تذكير بسير المسابقة:
نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية
ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...
أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة
المدة الزمنية للمسابقة:
من بعد العصر إلى قبل المغرب
في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم
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100 دج للفائز الأول / يوميًا
الاسبوع الثالث: ملاحظة: الفائز الاول له الحق في الجائزة المالية مرتين في الاسبوع لفتح المجال للبقية.
اما النقاط التي فاز بها سيأخذها حتى لو فاز كل يوم
الاسبوع الثالث: ملاحظة: الفائز الاول له الحق في الجائزة المالية مرتين في الاسبوع لفتح المجال للبقية.
اما النقاط التي فاز بها سيأخذها حتى لو فاز كل يوم
تنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00
بالتوفيق للجميع