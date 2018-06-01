المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم (16)

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
269
الإعجابات
911
النقاط
21
الجنس
ذكر
#1







تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم

والحمد لله الذي بلغنا رمضان



وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الرابع عشر من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها









تذكير بسير المسابقة:



نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،

العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية




















ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...


أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة











المدة الزمنية للمسابقة:



من بعد العصر إلى قبل المغرب





في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم




+

100 دج للفائز الأول / يوميًا
الاسبوع الثالث: ملاحظة: الفائز الاول له الحق في الجائزة المالية مرتين في الاسبوع لفتح المجال للبقية.
اما النقاط التي فاز بها سيأخذها حتى لو فاز كل يوم


تنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00


بالتوفيق للجميع
 
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4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
269
الإعجابات
911
النقاط
21
الجنس
ذكر
#2
من يريد تنشيطها يجهز الاسئلة الان و يراسلنا لنفتحها
100 دج للفائز الأول / يوميًا
الاسبوع الثالث
ملاحظة: الفائز الاول له الحق في الجائزة المالية مرتين في الاسبوع لفتح المجال للبقية.
اما النقاط التي فاز بها سيأخذها حتى لو فاز كل يوم
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
269
الإعجابات
911
النقاط
21
الجنس
ذكر
#3
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
269
الإعجابات
911
النقاط
21
الجنس
ذكر
#4
المسابقة ستبدا بعد قليل
الاخت heba biba ستقوم بتنشيطها
اختي هدوء بعد تجهيزك الاسئلة يمكنك اعطاء الاخوة الاشارة لانطلاق المسابقة
حظ موفق للجميع
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#12
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
269
الإعجابات
911
النقاط
21
الجنس
ذكر
#12
يا جماعة المنشطة جبناهالكم جديدة غي بشويا عليها
حاولونا عليها
ماشي كل يوم نجيبولكم منشط طردوهنا ههه
حظ موفق للجميع
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#14
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,033
الإعجابات
42,344
النقاط
12,426
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#14
قال 4algeria.com:
يا جماعة المنشطة جبناهالكم جديدة غي بشويا عليها
حاولونا عليها
ماشي كل يوم نجيبولكم منشط طردوهنا ههه
حظ موفق للجميع
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ههههه رانا هنا نتعاونو بالشوي و لي ميعرفش نعلموه
 
boutheina beto

boutheina beto

:: عضو مُتميز ::
#15
إنضم
21 أفريل 2013
المشاركات
579
الإعجابات
825
النقاط
131
الإقامة
تبسة
الجنس
أنثى
#15
قال 4algeria.com:
يا جماعة المنشطة جبناهالكم جديدة غي بشويا عليها
حاولونا عليها
ماشي كل يوم نجيبولكم منشط طردوهنا ههه
حظ موفق للجميع
إضغط للتوسيع...
ه8ههههههههه😂😂😂
 
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