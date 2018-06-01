المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم (16)

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تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم



والحمد لله الذي بلغنا رمضان





وأهلا وسهلا بالجميع في العدد الرا ب ع عشر من المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها



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تذكير بسير المسابقة: ​

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نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه، ​

العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية ​

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ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ... ​

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أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة ​

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المدة الزمنية للمسابقة: ​

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من بعد العصر إلى قبل المغرب ​

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في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم ​

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100 دج للفائز الأول / يوميًا

الاسبوع الثالث: ملاحظة: الفائز الاول له الحق في الجائزة المالية مرتين في الاسبوع لفتح المجال للبقية.

اما النقاط التي فاز بها سيأخذها حتى لو فاز كل يوم ​

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تنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00 ​

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