المسابقة الرمضانية اليومية - اربح 100 دج فليكسي - اليوم (17)

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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تقبل الله منا ومنكم جميعا وعسانا من عواد هذا الشهر الكريم
والحمد لله الذي بلغنا رمضان
وأهلا وسهلا بالجميع في المسابقة الرمضانية اليومية التي تعودتم عليها
تذكير بسير المسابقة:
نطرح سؤال ويجيب الأعضاء عليه،
العضو الأسرع ردًا بالإجابة الصحيحة يتحصل على 5 نقاط شرفية
ثم نطرح السؤال التالي وهكذا ...
أي المسابقة قائمة على السرعة والدقة في الإجابة
المدة الزمنية للمسابقة:
من بعد العصر إلى قبل المغرب
في النهاية نجمع نقاط كل مشارك ويتم توزيعها عليهم
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100 دج للفائز الأول / يوميًا
الاسبوع الثالث: ملاحظة: الفائز الاول له الحق في الجائزة المالية مرتين في الاسبوع لفتح المجال للبقية.
اما النقاط التي فاز بها سيأخذها حتى لو فاز كل يوم
الاسبوع الثالث: ملاحظة: الفائز الاول له الحق في الجائزة المالية مرتين في الاسبوع لفتح المجال للبقية.
اما النقاط التي فاز بها سيأخذها حتى لو فاز كل يوم
تنطلق المسابقة على الساعة 17:00 وتنتهي على الساعة 19:00
بالتوفيق للجميع