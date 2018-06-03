حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر من رمضان

السؤال :

سؤاله الأخير يقول: في شهر رمضان الكريم مع أذان الفجر، أو أثناء أذان الفجر، هل يسمح بشرب الماء قبل إنهاء الأذان، وفقكم الله؟



الجواب :

إذا كان الصائم لم يعلم أن الأذان على الصبح، بل كما يؤذن الناس على التحري وعلى الساعة والتقويم، فلا بأس أن يشرب وهو يؤذن أو يأكل لقمة في يده وهو يؤذن، لا بأس بهذا؛ لأن الأذان يخبر عن الصبح، مظنة الصبح، ليس براءي للصبح وإنما يخبر عن ما عرفه بالساعة أو بالتقويم، وقد يكون الصبح خرج وقد يكون ما خرج، والله جل وعلا إنما أوجب الإمساك بالتبين، فينبغي للمؤمن أن يحتاط وينتهي من سحوره قبل الفجر، قبل الأذان حتى لا يقع في شبهة، لكن لو قدر أنه أكل شيئاً يسيراً مع الأذان أو شرب حال الأذان، فالظاهر أنه لا حرج عليه في ذلك إذا كان لم يعلم أن الصبح قد طلع .نعم.



الشيخ ابن باز رحمه الله