جميع فتاوى الصيام الحلقة الثالثة

س 14 / ماحكم إذا شرب الصائم بعد سماعة أذان الفجر فهل يصح صومه ؟

إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر , فإن كان المؤذن يؤذن بعد أن تبين له الصبح

فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب بعده . وإن كان يؤذن قبل أن يتبين له الصبح فلا بأس

بالأكل والشرب حتى يتبين الصبح لقول الله تعالى (( فالان باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) سورة البقرة : الأية 187

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن بلالا ً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم

فإنه لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت )) , ولها ينبغي للمؤذنين أن يتحروا في أذان الصبح .

ولا يؤذنوا حتى يتبين لهم الصبح , أو يتيقنوا طلوعه بالساعات المضبوطة , لئلا يخسروا الناس

فيحرموهم مما أحل الله لهم , ويحلوا لهم صلاة الصبح قبل وقتها , وفي هذا من الخطر مافيه .

الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب فتاوي الصيام .. صفحة 45 – 46

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س 15 / ماحكم الشرب وقت أذان الفجر ؟

يجوز شرب الماء في رمضان وقت أذان الصبح إذا عرف أن المؤذن مبكر فبعض المؤذنين

يحتاطون قبل الوقت بدقائق , أما إن كان لا يؤذن حتى يتبين له الصبح فلا يباح الأكل ولا الشرب

في ذلك الحين .

الشيخ / عبدالله ابن جبرين (( حفظه الله )) في كتاب فتاوي الصيام – صفحه 46

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س 16 / ماحكم من يأكل وقت أذان الفجر ؟

الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر

وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات لقول الله عز وجل (( وكلوا واشربوا

حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ))

الأية سورة البقرة .. 187 .

فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك فإن كان المؤذن يؤذن قبل

طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر .

الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوة صفحه 114 .

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س 17 / مالمقصود من بركة السحور ؟

بركة السحور المراد بها البركة الشرعية والبركة البدنية , أما البركة الشرعية فمنها امتثال

أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والأقتداء به , وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وقوته على لصوم .

الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب المسلمون صفحة 33 .

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س 18 / ماحكم صيام المرء وهو على جنابة بدون قصد لهذه الجنابة ؟

ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركة الفجر وهو جنب من أهله

ثم يغتسل ويصوم وحيث ان الأغتسال من الجنابة شرط لصحة الصلاة فلا يجوز تأخيره

لوجوب صلاة الصبح في وقته , لكن لو غلبه النوم وهو جنب فلم يستيقظ إلا في الضحى

فإنه يغتسل ويصلي صلاة الفجر ويستمر في صومه وكذا لو نام في النهار وهو صائم

فاحتلم فإنه يغتسل لصلاة الظهر أو العصر ويتم صومه .

الشيخ / عبدالله ابن جبرين .. (( حفظه الله )) في كتاب فتاوي الصيام صفحة 887

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س 19 / ماحكم تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر ؟

يجب عليه أ يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس

ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة .

الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوة صفحه 119

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