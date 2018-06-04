الجفاف وعلاقته بالإصابة بالصداع

إن للماء أهمية كبيرة لجسم الإنسان حيث لابد للشخص شرب من ستة إلى ثمانية أكواب يومياً، إلا أن الكثيرين لا يفعلون ذلك، وينتج عن هذا الأمر إصابة جسدهم بالجفاف، مما قد يؤدي بدوره إلى إصابتهم بالعديد من المشاكل بما في ذلك الصداع .



أسباب الإصابة بالجفاف :

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم كمية من الماء ( من خلال عمليات مثل العرق أو البول ) أكبر مما يستهلكه، وفي كثير من الأحيان ، يُستخدم مصطلح الجفاف بشكل متبادل مع نقص حجم الدم، حيث يحدث الجفاف نتيجة لفقدان الماء وحده في حين يحدث نقص حجم الدم مع أي خسارة في حجم الدم في الجسم ، إما من خلال فقدان الماء وحده أو من خلال فقدان الملح والماء ( على سبيل المثال ، القيء أو الإسهال ) .



بغض النظر فمن المرجح أن كلاً من الجفاف أو نقص حجم الدم يحدثان في المناخات الدافئة ، وعندما يزيد النشاط البدني وعندما يصاب شخص ما بالحمى، والجفاف هو أيضا أكثر شيوعا عند الرضع والأطفال لأنهم أصغر وأكثر عرضة للفيروسات التي تسبب القيء والإسهال ، وقد لا يكونون قادرين على إخبار الآخرين بحاجتهم إلى الماء أو شعورهم بالعطش .







العلاقة بين الجفاف والصداع :

إن الجفاف هو سبب كامن وشائع للصداع العادي، وهو أيضًا سبب شائع الى الصداع النصفي، والصداع النصفي غالبا ما يكون من جانب واحد وهو يرتبط مع الغثيان والقيء، والحساسية للضوء أو الصوت .



على الرغم من ذلك ، قد يؤدي الجفاف أيضًا إلى صداع يشبه صداع التوتر ، والذي يشعر به الشخص في جميع أنحاء الرأس، ومن الأعراض الشائعة لصداع الجفاف زيادة الألم عند تحريك الرأس .



ليس من الواضح تمامًا لماذا يسبب الجفاف صداعًا، وقد أظهرت بعض الدراسات أن الأوعية الدموية في الرأس قد تضيق في محاولة لتنظيم مستويات سوائل الجسم، ونظراً لأن هذا سيجعل من الصعب على الأكسجين والدم الوصول إلى الدماغ ، فإنه ينتج عن ذلك الإصابة بالصداع .



كيفية تجنب الصداع الناتج عن الجفاف :

لتجنب الإصابة بالصداع الناتج عن الجفاف يجب ضمان حصول جسمك على ما يكفي من السوائل، وهناك بعض النصائح المفيدة التي يجب اتباعها وهي كما يلي :



– شرب الكثير من السوائل التي تحتاجها لعدم الشعور بالعطش .

– شرب كمية كافية من الماء حتى يصبح البول باللون الأصفر الفاتح .

– عدم الإكثار من المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها تعمل كمدر للبول مما يسبب فقدان السوائل من الجسم .



– الحرص على المشي في الظل عندما يكون الجو حاراً .

– إذا كان وزنك كبيراً أو تعيش في جو دافئ أو على ارتفاع عالٍ أو تقوم بنشاط جسدي شاق، قد تحتاج إلى كمية أكبر من الماء أكثر من 8 أكواب في اليوم .



– ضع في اعتبارك أن استهلاك المزيد من الفواكه والخضروات هو وسيلة لزيادة كمية الماء التي تستهلكها، ومع ذلك ، فإن تناول هذه الأطعمة المغذية ليس بديلاً لشرب الماء النقي .



علاج الصداع الناتج عن الجفاف :

لعلاج الصداع الناتج عن الجفاف يجب على الجسم الحصول على الترطيب مرة أخرى، ومن المفترض أن مياه الشرب سوف تجعلك تشعر بتحسن في غضون نصف ساعة أو ما شابه، وقد يستغرق الأمر ثلاث ساعات مع بعض الناس .

​

بالإضافة إلى ذلك تأكد من البقاء في بيئة باردة والحصول على الراحة، بحيث يتمكن جسمك من إعادة الترطيب دون التعرق، وإذا كان الجفاف شديداً، استمر في شرب السوائل، وإذا لم يهدأ الصداع، فانتقل إلى المستشفى حتى تتمكن من وضعك تحت رعاية طبية، ففي هذه الحالات، من المحتمل أن تتلقى السوائل عبر الوريد لإعادة ترطيب جسمك بسرعة .