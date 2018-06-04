بايرن ميونخ يعلن اليوم عن مشاركة 7 نجوم مع ألمانيا بالمونديال

شهدت القائمة النهائية للمنتخب الألمانى المشاركة فى نهائيات كأس العالم التى تستضيفها روسيا بداية من 14 يونيو الحالى حتى 15 يوليو المقبل، والتى أعلن عنها يواكيم لوف المدير الفنى للماكينات، تواجد 7 لاعبين من فريق بايرن ميونخ.



حارس بايرن ميونخ على رأس قائمة ألمانيا

وجاء مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ المخضرم على رأس قائمة المنتخب الألمانى بعدما تعافى من الإصابة التى تعرض لها فى سبتمبر الماضى وأدت لغيابه عن المشاركة لفترة طويلة قبل أن يعود للظهور أساسيا من جديد فى مواجهة النمسا.







مانويل نوير حارس بايرن ميونخ



وضمت قائمة المنتخب الألمانى المشاركة فى مونديال روسيا 7 لاعبين من بايرن ميونخ هم:

حراسة المرمى: مانويل نوير



الدفاع: جيروم بواتنج – ماتس هوميلز – نيكلاس زوله – جوشوا كيميتش



الوسط: سيباستيان رودى



الهجوم: توماس مولر







7 لاعبين من بايرن ميونخ فى قائمة ألمانيا



ويتسلح منتخب ألمانيا بنجوم بايرن ميونخ السبعة خلال مشاركته فى كأس العالم 2018 ضمن المجموعة السادسة بجانب كل من "المكسيك، السويد، كوريا الجنوبية".



سر قرار ليفاندوفسكى بالرحيل عن بايرن ميونخ

اتخذ البولندى روبرت ليفاندوفيسكى مهاجم فريق بايرن ميونخ الألمانى قرارًا نهائيًا بالرحيل عن صفوف البافارى عقب كأس العالم 2018.



ذكرت صحيفة "ديلى ميل"الإنجليزية أن ليفاندوفسكى استقر على الرحيل عن بايرن ميونخ لرغبته فى التتوبج بلقب دورى أبطال أوروبا، والذى يفشل الفريق فى الوصول إليه منذ نسخة موسم 2012 / 2013.







ليفاندوفسكى



وأوضحت الصحيفة أن المهاجم البولندى بات متأكداً بنسبة كبيرة أنه لن يستطيع الحصول على لقب تشامبيونزليج داخل بايرن ميونخ ويتطلع للانتقال إلى ريال مدريد بطل المسابقة خلال الـ3 مواسم الماضية.



وأبدى ريال مدريد الإسبانى اهتمامه بضم البولندى روبرت ليفاندوفيسكى مهاجم بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ورحب اللاعب بالأمر لكن هناك تمسكا شديدا من جانب إدارة النادى الألمانى ببقائه داخل إليانز أرينا.



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المصدر وجاء مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ المخضرم على رأس قائمة المنتخب الألمانى بعدما تعافى من الإصابة التى تعرض لها فى سبتمبر الماضى وأدت لغيابه عن المشاركة لفترة طويلة قبل أن يعود للظهور أساسيا من جديد فى مواجهة النمسا.مانويل نوير حارس بايرن ميونخحراسة المرمى: مانويل نويرالدفاع: جيروم بواتنج – ماتس هوميلز – نيكلاس زوله – جوشوا كيميتشالوسط: سيباستيان رودىالهجوم: توماس مولر7 لاعبين من بايرن ميونخ فى قائمة ألمانياويتسلح منتخب ألمانيا بنجوم بايرن ميونخ السبعة خلال مشاركته فى كأس العالم 2018 ضمن المجموعة السادسة بجانب كل من "المكسيك، السويد، كوريا الجنوبية".اتخذ البولندى روبرت ليفاندوفيسكى مهاجم فريق بايرن ميونخ الألمانى قرارًا نهائيًا بالرحيل عن صفوف البافارى عقب كأس العالم 2018.ذكرت صحيفة "ديلى ميل"الإنجليزية أن ليفاندوفسكى استقر على الرحيل عن بايرن ميونخ لرغبته فى التتوبج بلقب دورى أبطال أوروبا، والذى يفشل الفريق فى الوصول إليه منذ نسخة موسم 2012 / 2013.ليفاندوفسكىوأوضحت الصحيفة أن المهاجم البولندى بات متأكداً بنسبة كبيرة أنه لن يستطيع الحصول على لقب تشامبيونزليج داخل بايرن ميونخ ويتطلع للانتقال إلى ريال مدريد بطل المسابقة خلال الـ3 مواسم الماضية.وأبدى ريال مدريد الإسبانى اهتمامه بضم البولندى روبرت ليفاندوفيسكى مهاجم بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ورحب اللاعب بالأمر لكن هناك تمسكا شديدا من جانب إدارة النادى الألمانى ببقائه داخل إليانز أرينا.إضافة تعليقموضوعات متعلقة..